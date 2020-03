Podívejte se na první záběry ze survivalu Grounded se zmenšenými dětmi od Obsidianu

Windows Xbox One Xbox One X

- Video autor: Šárka Tmějová

Studio Obsidian máme asi všichni zapsané jako tvůrce brilantních RPG, což ovšem neznamená, že by si jeho vývojáři občas nechtěli odskočit k menším projektům z jiných žánrů. Přesně tenhle žánrový skok je případem Grounded, survivalu zmenšených dětí na dvorku jednoho domku na předměstí devadesátých let, kde žijí bok po boku s obřím, ne docela mírumilovným hmyzem.

Tvůrci Fallout: New Vegas nebo The Outer Worlds se tentokrát vydávají do mikrosvěta, jejich hrdinové mají velikost mravenců. Kořeny rostlin, květiny nebo poházené hračky pro ně představují obrovitánské překážky a takoví švábi smrtící hrozbu.

Přestože Grounded bude mít klasický příběh, hlavní složkou bude survivalová hratelnost v originálním zasazení. Miniaturní hrdinové si budou muset vyrábět výstroj a výzbroj, hledat zdroje vody a potravy a bojovat o ně s ostatními obyvateli dvorku. Dojde také na výstavbu primitivních úkrytů před predátory.

Do předzahrádky se můžete vydat sami, ale také v kooperativním multiplayeru až pro čtyři hráče. Obsidian plánuje Grounded vypustit nejprve v předběžném přístupu, kde najdete zhruba pětinu příběhu, trojici biomů, crafting, stavbu základny a nejmíň deset druhů hmyzu. A dokonce i mód pro arachnofoby, který by měl z osminohých nestvůr udělat něco přátelštějšího, jelikož pavouci patří k neodmyslitelným obyvatelům každé zahrady.

Hrát můžete jak z pohledu první, tak i třetí osoby. Mělo by jít o plně funkční ekosystém, kde život běží, i když se zrovna nedíváte. Pokud tedy kupříkladu vybijete nějaký druh hmyzu, kterým se krmí nějaký predátor, bude se po potravě poohlížet jinde a může vám tam pěkně znepříjemnit život.

Takoví mravenci kupříkladu zpravidla nejsou agresivní, ale pokud jim budete zabíjet dělnice, pošlou proti vám bojovnice. Pavouk slíďák zase přes den spí a v noci loví, takže si musíte hlídat i biorytmus.

Obsidian v plné verzi počítá třeba i s dynamickým počasím, které ale v předběžném přístupu, který bude spouštět letos na jaře, zatím nenajdete. Plná verze Grounded by se do hmyzí říše měla vydat v roce 2021, a to buď na PC, nebo na Xboxu One. Díky tomu, že Microsoft loni studio koupil, si ho budete moct zahrát zdarma v rámci Xbox Game Passu.