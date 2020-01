Nioh 2 v novém traileru představuje příběh tří hrdinů (a trojici DLC)

- Datum vydání Autor: Patrik Hajda

Zatímco jedna exkluzivita PlayStationu 4 byla odložena, druhá ji zastoupila. Na The Last of Us: Part II si musíte počkat o pár měsíců déle, až do května příštího roku, což ovšem znamená, že budete mít dost času na dohrání velmi náročné akce Nioh 2. A pokud si nejste jistí tím, zda je to hra pro vás, už zítra startuje otevřená beta. celý článek