Masivní update pro výbornou simulaci Satisfactory přidává potrubí, hra brzy vyjde na Steamu

Windows

- Video autor: Patrik Hajda

Loni v březnu se v Epic Games Storu objevila možná trochu nenápadná indie hra Satisfactory od tvůrců Goat Simulatoru. Inspiraci čerpala z českého Factoria a o jejím úspěchu svědčí informace o půl milionu prodaných kusů, což hra zvládla za pouhé tři měsíce od vydání a kdo ví, jak daleko je nyní, po téměř roce v předběžném přístupu. Satisfactory dostává gigantický update a brzy jí skončí exkluzivita u Epicu.

Pokud jste příznivci pásové výroby, respektive její simulace, ve které musíte neustále upravovat výrobní proces, abyste toho vyráběli víc a víc, pak pro vás bude Satisfactory splněným snem. Snadno v ní utopíte spoustu skvěle strávených hodin.

Nejprve musíte použít vlastní ruce k získání železné rudy, ze které si následně vyrobíte malý přenosný stroj na dolování, který musíte čas od času vyprázdnit. Posléze se dostanete k pořádnému vrtáku, který chrlí obrovské objemy rudy za cenu připojení do elektrické sítě.

Naučíte se vyrábět pohyblivé pásy, které za vás dopraví vytěženou rudu do rafinérií, biopalivo vyměníte za uhlí, začnete těžit další prvky, které nabízí mimozemská planeta, postavíte si vozidla, naprogramujete jim cestu do vzdálených koutů, kde těžíte vzácné materiály a tak dále.

Proces postupného odemykání lepšího vybavení a zařízení vám vydrží na desítky hodin (podle tvůrců trvá minimálně 150 hodin dostat se do posledního tieru vývojového stromu) a nikdy nebudete mít pocit, že ve hře nemáte co dělat. I když se dostanete do bodu plně automatizované továrny, pořád můžete prozkoumávat zdejší tajuplnou krajinu plnou tajemství a bojovat s roztodivnými živočichy, plníte úkoly zadané společností, která vás sem vyslala a zkrátka toužíte udělat vše pro to, abyste si odemkli další vývojový strom.

Tvůrci v průběhu loňského roku vydali dva zásadní updaty. První se zaměřil na pásy a umožnil jejich přemosťování (už nezabíraly místo na zemi, ale mohli jste je vést nad továrnou), druhý přidal velice efektivní přepravu v podobě vlaků a nukleární energii. Nyní je v rámci experimentálního buildu v Epic Games Storu k dispozici třetí update s trubkami.

Možná to nezní nijak zázračně. Trubky… Ale opak je pravdou. Potrubí samo o sobě přináší výzvu s gravitací a tlakem. Čím větší výšku musí tekutina v potrubí překonat, tím pomaleji dorazí do cíle. Budovy, které dříve vyžadovaly pouze palivo, mohou nyní vyžadovat chlazení vodou, případně je bude potřeba promazávat olejem nebo rovnou pohánět dříve zpracovaným tekutým palivem.

Nechybí možnost ukládat tekutiny do nádrží pro pozdější použití a jejich přeprava po trati. Zároveň se objevuje potrubní přeprava lidí, kterou v dávných dobách vymyslel Jára Cimrman. Jednoduše hupsnete do prosklené trubky a za pár vteřin se objevíte na jejím druhém konci.

Kromě trubek došlo k vylepšení zastaralých budov, které se od začátku early accessu vůbec nezměnily, jako třeba workbench, M.A.M a výrobník. Vaše postava se zase naučila skrčení a skluz po šikmých plochách.

A aby toho nebylo málo, pro zkušené satisfactorery je připravená nová počáteční oblast pouště, kde je nedostatek zeleně (základní druh paliva) a vše je podstatně dál od vaší základny. V poušti musíte pečlivěji nakládat se zdroji, což v běžné verzi hry tak nutné není. Tam dokonce můžete „trpět“ přebytkem, ale i na ten nachází Satisfactory řešení.

Nepotřebné výtvory a materiály můžete posílat do speciálního zařízení AWESOME Sink, kde jsou vaším zaměstnavatelem analyzovány, probíhají tam různé výpočty a statistiky a výsledkem pro vás jsou kupóny, které můžete směnit v obchůdku třeba za přenosné vozítko nebo různé dekorační doplňky. Že by se časem, třeba v plné hře, objevily nějaké mikrotransakce?

Satisfactory je stále v předběžném přístupu a stále pouze v Epic Games Storu. Nicméně exkluzivita skončí 20. března a jak můžete vidět na konci povedeného traileru výše, tvůrci už lákají na vydání na Steamu. Podle všeho ale stále půjde o early access.