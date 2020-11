GDS 2019: Pawel Miechowski – Herní PR ve službách marketingu

Přednáškou Pawla Miechowského pokračujeme v našem pásmu videí z Game Developers Session 2019, setkání, které loni v listopadu přivítalo řadu zajímavých osobností z české i mezinárodní herní scény. Letošní ročník se kvůli pandemii covidu-19 uskuteční čistě digitálně, a to v pátek 27. listopadu a v sobotu 28. listopadu. I přes změnu formátu se ale můžete těšit na řadu inspirativních hostů a palčivých témat kolem herního vývoje a produkce.

Pawlova loňská přednáška je opět mířená primárně na menší studia, jejichž cílem je zviditelnění v očích potenciálních zákazníků. Marketing nejsou jen reklamní kampaně, ale i PR a komunikační strategie: Kdo je cílová skupina hráčů, jak ji oslovit a budovat značku?

Miechowski se dotkne i citlivého tématu damage-control – jak by vývojáři měli s hráči komunikovat, pokud se vyskytnou problémy a jejich hra je sice v popředí zájmu, ale z úplně jiných důvodů, než jsou její kvality?

Pawel Miechowski (11bit studios)

Pawel momentálně působí jako manažer partnerství v 11bit studios, kde zúročuje 20 let zkušeností z PR a marketingu navazováním vztahů s obchodními partnery i vzdělávacími institucemi. Podílel se na titulech jako Frostpunk, Children of Morta, Moonlighter či This War of Mine.