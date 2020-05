Dorazily první záběry z letošních závodů WRC 9

Windows PlayStation 4 Xbox One Switch PS4 Pro Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series X

- Video autor: Patrik Hajda

Na nový díl výborné série DiRT Rally si počkáme, jelikož Codemasters zatím nemá v tomto případě potřebu chrlit jednu hru ročně. Zato v Kylotonnu už podepsali smlouvu na WRC 9, WRC 10 a WRC 11, které by měly dorazit s ročními rozestupy. První z nich se odhaluje v prvních záběrech z nové oblasti.

WRC 9 neslibuje jen vylepšenou kariéru, hezčí grafiku a realističtější fyziku oproti loňskému ročníku, který byl už poměrně důstojnou konkurencí DiRT Rally 2.0, jež vyšlo v témže roce. Vedle zavedených rychlostních zkoušek se vydáte i do tří nových oblastí – do Afriky, do Japonska a na Nový Zéland.

Tvůrci se rozhodli odhalit chystanou hru na trati vedoucí zemí ohně a ledu. Ve videu se na prašných cestách prosluněného Nového Zélandu prohání závodní speciály značek Ford, Toyota a Hyundai a… že byste rozeznali nějaké zásadnější rozdíly oproti předešlé hře, se vyloženě říct nedá.

zdroj: Kylotonn

Vylepšenou fyziku si člověk musí osahat sám, aby docenil její proměnu a změnám v kariéře se první video vůbec nevěnuje. Ale buďme rádi, že letos WRC 9 vůbec vyjde. Vypadá to totiž na slabší rok z hlediska závodních her, z nichž jsou potvrzené jen F1 2020, Trackmania a Fast & Furious Crossroads.

WRC 9 vyjde 3. září exkluzivně v Epic Games Storu, na PlayStationu 4 a Xboxu One. Je to zároveň první oznámená závodní hra pro PlayStation 5 a Xbox Series X, ale v případě těchto platforem a Switche ještě není oznámené datum vydání.