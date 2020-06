Demo Baldur's Gate III napovídá, že půjde o obrovské RPG hodné svého jména

19. 6. 2020 10:09 | autor: Aleš Smutný

Swen Vincke je odvážný muž a ukázky z hraní aktuálního buildu Baldur’s Gate III hraje vždy naživo. Minule to mělo za následek úžasné momenty, kdy několikrát umřel, tentokrát jeden pád hry a pár menších záseků. A samozřejmě chvilky, kdy se reálně strachoval, že jej zase zabijí, i když danou část prošel mnohokrát.

Pokud chcete někoho vidět, jak nedá tři d20 hody, když potřebuje přehodit 4 (a jednou 5), Vincke je váš muž a tohle video jistě nekonečný zdroj zábavy!

Zároveň je třeba říct, že hodina a půl hraní není zábavná pořád, protože obsahuje spoustu pobíhání s rozdělenou partou, poskakování a podobně. V samotné hře to ovšem stoprocentně oceníte, jelikož míra svobody pohybu v terénu a netradiční řešení situací je tu snad na ještě vyšší úrovni než v Divinity: Original Sin II.

Pokud najdete cestu, můžete se skrz spoustu situací proplížit a vyřešit je alternativními způsoby. Má to za následek i krásné scény, kdy se Vincke plíží ke goblinovi, aby jej shodil ze skály, načež se ten otočí a jeho postavu obejde ze směru, kde vizuální kužel postavu totálně mine. Vincke v tu chvíli skoro spadl ze židle.

Je samozřejmě vidět, že jde o hodně rozpracovanou verzi, což Vincke několikrát opakuje. Jak z hlediska herních prvků, tak i grafiky. Rozhodně nemáme počítat s tím, že detaily obličejů budou ve finální hře vypadat takto – což je dobře, protože, hlavně u lidí se kvalitou pohybujeme někde kolem roku 2012.

Je ovšem třeba říct, že přesně podle dobrého zvyku Larianů je opět na dialogy jak s členy vaší party, tak NPC kladen velký důraz. Prostě to vypadá, že bude zábava prokecávat každého a zároveň bude potřeba dávat si pozor na to, co říkáte.

S tím souvisí první velká změna na základě zpětné vazby od fanoušků. Dialogy nakonec nebudou ve formě vyprávění, tedy vaše postava nebude říkat „Tehdy jsem se rozhodl, že odpovím…“, ale půjde o klasické dialogy. Přijde mi trochu škoda, že se Lariani vzdali neotřelého prvku, ale uznávám, že šlo o styl, na který by si možná hodně lidí nezvyklo.

Další změna spočívá v soubojovém systému. Střídání postav podle iniciativy nyní doplňuje systém, díky němuž se dvě postavy, které jsou vedle sebe v „pořadníku“, mohou v akcích střídat, a je tak možné připravit komplexnější komba.

zdroj: Larian Studios

Po spoustě povídání, zkažených hodech, pár soubojích, plížení a využívání prostředí k dalšímu postupu dojde nakonec i na klasické Ettercapy a také Underdark. Tady prý bude možné trávit hodiny a bude zde spousta úkolových linií, ale to už bohužel Vincke neukázal.

Třeba si to ale sami vyzkoušíte v early accessu, který bude snad spuštěný v srpnu. Vincke opakuje, že snad, protože tým sice pilně pracuje, ale kvůli covidovému zpomalení není jasné, zda to stihne.

Baldur’s Gate III už teď vypadá jako pekelně velká hra. Jen obsah dema ze začátku hry zjevně může zabrat několik hodin (magazín Escapist přišel s informací, že první akt je větší než celý early access Divinity: Original Sin II) – a to ještě ani nejste na dohled Baldur’s Gate.

Po cestě vyskakuje několik možných úkolových linií, které můžete (a nemusíte) následovat, jako je rituální oživování Mind Flayera. Underdark navíc nabízí příjemně temnou a klaustrofobickou alternativu k podivně uklidňujícímu, prosluněnému prostředí pobřeží.

Demo tedy snad dorazí na konci prázdnin. Kdy vyjde plná verze hry, zatím nemůžeme ani tipovat, ale snad stihne příští rok.