Zdravotní poradkyně Bílého domu volá po ochraně speedrunnerů před koronavirem

Zdravotní experti po celém světě se v otázce koronaviru shodnou patrně jen na tom, že bychom si všichni měli mýt ruce a nechodit ven. V záplavě protichůdných informací se můžete spolehnout na to, že některá prohlášení odborníků budou jaksepatří bizarní. Ve včerejší tiskové konferenci Bílého domu například z úst koordinátorky opatření proti koronaviru, doktorky Debory Birx, zaznělo, že Amerika potřebuje, aby speedrunneři zůstali zdraví.

Na její poněkud podivné prohlášení upozornil server Kotaku. Birx vede Trumpovu údernou jednotku proti koronaviru a podle ní především mileniálové neberou virus příliš vážně. Proč je ochrana mladší části populace tak důležitá? „Část téhle věkové skupiny nám přinesla inovace, především ty pramenící z jejich schopnosti dívat se za rohy a rychle probíhat hrami.“ Umm… dobře, Deboro?

„Já jsem vždycky procházela úroveň za úrovní. Neměla jsem ani tušení, že můžu jít ze třetí úrovně přímo do sedmé – to nás naučili. Vidí skutečnosti, které my nevidíme, potřebujeme, aby byli zdraví,“ prohlásila Birx na tiskové konferenci. Těžko říct, jakou hru měla v tomto prohlášení na mysli a co přesně mladším obyvatelům Spojených států radí. Aby se snažili pokořit rekordy v nejrychlejších průchodech a díky tomu zůstali doma, možná.

Birx tímto reagovala na zprávy z Itálie a Francie, kde se objevily případy mladých, dříve naprosto zdravých lidí, kteří jsou nicméně po infekci koronavirem v kritickém stavu. Patrně tím chtěla mileniály varovat, že COVID-19 není jen záležitostí starých a vážně nemocných, respektive může být nebezpečný i v jejich věkové skupině, která je nadevše potřebná, protože dokáže uvažovat jinak než třeba takoví boomeři. Snad nejen v oboru speedrunů.

Naši politici se ke hrám v souvislosti s pandemií zatím nijak nevyjádřili a nejspíš je to dobře. Zavřít se doma a hrát ale v současné době není vůbec špatný nápad. Stejně jako důsledné mytí rukou, nesahání na obličej, a pokud nutně musíte z domu, zakrytí nosu a úst.