Fyzicky náročnou hru Ring Fit Adventure dohrála Asiatka Sakinyan na jeden 18hodinový zátah

Speedrun je ve hrách docela běžnou disciplínou. Hráči se v ní snaží všemožnými způsoby dostat ze začátku na konec hry v co nejkratším čase. Není nezvyklé, že hra, jejíž příběh se rozpíná na několika desítkách hodin, je speedrunnery pokořena za nižší jednotky hodin nebo klidně i pouhé desítky minut. Ale případ Ring Fit Adventure je něco docela jiného. Tam totiž smeknete klobouk, i když nejrychlejší dohrání hry zabralo skoro celý den.

Ring Fit Adventure je relativně nová hra pro Nintendo Switch, k jejímuž hraní využíváte pohyb celého těla. Jeden z odnímatelných ovladačů konzole snímá pohyb vašich nohou, zatímco v ruce třímáte pružný kruh. Jak zdviháte nohy, vaše herní postava putuje po malebném světě, zatímco v soubojích s nepřáteli musíte různými způsoby mačkat a roztahovat cvičící kruh.

Jde o zajímavý mix příběhového RPG se cvičením posilujícím celé tělo. Zároveň jde o typ hry, u které běžný uživatel vydrží desítky minut, možná hodinu, než kompletně propotí svůj úbor a začne lapat po dechu. A nejednoho hráče napadlo, že si jako cíl dají dohrát celou hru na jeden zátah.

Jednomu hráči se to povedlo. Ráno vstal, pořádně se napil, připravil si energetické tyčinky, další druhy proteinu a pustil se do toho. Během dne si několikrát odskočil na toaletu a odpočinul si ve chvíli, kdy se mu vybil ovladač a musel připojit nový. Ale nyní se může pochlubit časem 19 hodin a 30 minut. Tak dlouho mu trvalo dohrát Ring Fit Adventure během jednoho dne.

Jenže by se dalo říct, že celá snaha byla k ničemu. Objevila se totiž Asiatka s přezdívkou Sakinyan, která bez větších prodlev dohrála celou hru za „pouhých“ 18 hodin. Vlastně se tu nebavíme o úspěchu z hlediska rychlosti dohrání hry, ale z hlediska toho, že je někdo vůbec schopný tolik hodin v kuse cvičit.

V této míře už nejde o něco, co by bylo zdraví prospěšné. Naopak jde o hazard. Tělo nemusí takové fyzické vyčerpání vydržet a mohlo by zkolabovat. Ve dvou zmíněných případech k tomu naštěstí nedošlo. Je také dobré zmínit, že Sakinyan hrála Ring Fit Adventure na nejnižší možnou obtížnost (úroveň 1), která nevyžaduje tolik úsilí.

Sakinyan se později pokusila hru dohrát na nejobtížnější 30 úrovni, ale své snažení vzdala po vyčerpávajících 11 hodinách. Stačí, když si ve videu níže pustíte poslední desítky minut. Žena vypadá na pokraji sil, člověk o ni má vyloženě strach. Ale asi to nakonec mělo smysl, protože zpráva o těchto bláznech obletěla svět.