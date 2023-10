Zářijové recenze na Games.cz: Osmičky, kam se podíváš

2. 10. 2023 11:30 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Ty největší hitovky nás sice čekají v říjnu, ale jestli je září předzvěst kvality nadcházejících měsíců, máme se na co těšit. Na své si totiž přišli soulsovkáři s Lies of P i závodníci v The Crew Motorfest. Konečně mají co hrát i multiplayeroví labužníci. Dostali totiž Moving Out 2, We Were Here Expeditions: FriendShip, Payday 3 a v neposlední řadě i brutální Mortal Kombat 1. Zlatý hřeb bylo pak vydání dlouho očekáváného DLC Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

„Moving Out 2 nevymýšlí kolo (skříň, gauč, ledničku), ale do omezeného žánru bláznivých gaučových kooperaček hrajících si s fyzikou vstupuje – na rozdíl od jejích postaviček – pevným krokem a láká na hodiny a hodiny zábavy v mistrně nadesignovaných úrovních. Je ale pravděpodobné, že vám veškerý její obsah nesedne a místy vás bude víc frustrovat než bavit, ale v tomto případě dáte za vděk asistentům, jimiž si výzvu upravíte na tak akorát zábavnou míru,“ říká o kooperativním stěhování Patrik Hajda.

„Rychlá, brutální, vizuálně barvitá a nesmírně zábavná střílečka, která umí být rozmanitá navzdory tomu, že postupujete vlastně pořád dokola. Široká nabídka jednotlivých bojových skeletů i rozmanitost a kombinace perků, které posbíráte po cestě, vás nutí neustále měnit styl boje. Je ovšem otázkou, kolik hráčů reálně projde všechny tři obtížnosti – po určité době se jistá repetitivnost přece jenom dostaví. Než k tomu ale dojde, čeká vás mnoho hodin frenetické zábavy,“ chválí střílečku Dominik Valášek.

„Vynikající akční jízda s famózním tempem a zábavnou hratelností. Umí potrápit, ovšem většinu času hlavně těší. FromSoft s Armored Core VI ale především dokázal, že není studiem jednoho žánru,“ soudí uznale Pavel Makal.

„Ship Graveyard Simulator 2 je dalším podařeným zástupcem žánru podivných simulátorů, jehož uspokojivé rozebírání lodí a postupné vylepšování vašich schopností vás zabaví na spoustu poklidných hodin. Je velmi repetitivní a mohl by být ještě o kus lepší, ale i tak stojí za to,“ míní Patrik Hajda.

„Podmořský svět Under The Waves dokáže nabídnout vtahující zážitek s hutnou atmosférou, zábavným průzkumem i emotivním příběhem. Současně ale celou dobu působí, jako by jej dohromady dávali konstruktéři ponorky Titan. Obhroublé hrany technického zpracování kazí iluzi bezproblémového ponoru, zatímco nadbytečný crafting a nevyrovnanost vyprávění znemožňují nekomplikovanou lásku. Jisté kouzlo se hře ale rozhodně upřít nedá,“ povzdechl si nad podvodním příběhem Ondřej Partl.

„Kvalitně a poctivě odvedená práce, která si sice půjčuje, kde může, ale do receptu přidává i několik vlastních ingrediencí. Technicky skvěle zvládnutá a vizuálně krásná hra, která letošnímu nabitému roku nedělá ostudu,“ smeká před pitoreskní soulsovkou Pavel Makal.

„Vložit RPG prvky do hardcore strategické simulace byl bezvadný nápad. Všemu ale podsekává nohy umělá inteligence, na kterou celá myšlenka klade opravdu velké nároky – nepředstavuje totiž teď jen nepřítele, ale i vaše podřízené, kolegy a velení. A to absolutně nezvládá,“ kritizuje strategické DLC Ondřej Rolník.

„We Were Here Expeditions: The FriendShip je odbočka od hlavní série, kterou slupnete za jediný večer. Do dvouhodinového zážitku se vměstnaly tři skvěle nadesignované hádanky, které beze zbytku využívají kooperaci dvou hráčů. Novinka zavádí skvělý úspěchový systém, který se – doufejme – promítne i do hlavní série. Zadarmo se jedná o zážitek, který se neodmítá, ale i za plnou cenu v hodnotě jednoho lístku do kina má The FriendShip co nabídnout,“ říká o další kooperační hře Patrik Hajda.

„Evokativní kaleidoskop hrůz a děsů první války. Přestože hraní je jednotvárné a jde o tisící parafrázi na jiné narativní horory, Ad Infinitum zajímavě a poutavě prozkoumává neotřelá témata posttraumatických poruch, psychózy a rodinných traumat,“ soudí o atmosférickém hororu Jakub Malchárek.

„Chytlavá arkáda s tunami pestrého a zábavného obsahu. The Crew Motorfest se s uspokojivým jízdním modelem a rozmanitým vozovým parkem řadí mezi skvělé a nenáročné závodní hry, které nabízejí desítky hodin výborné zábavy,“ hodnotí havajské závodění Jakub Malchárek.

„První a jediný datadisk pro Cyberpunk 2077 svou strhující špionážní zápletkou hravě obhájí svou existenci a pozvánka k návratu do Night City se díky jeho kvalitám jen těžko odmítá. Nenabízí jen více téhož a špičkovým zpracováním, úrovní příběhu i svými možnostmi se může směle zařadit po bok obou rozšíření třetího Zaklínače,“ vychvaluje přídavek dystopického RPG Šárka Tmějová.

„Online týmová střílečka, která ostudně ignoruje přednosti VR. Firewall Ultra nabízí plytkou a omezenou zábavu, matchmaking, který trvá déle než samotné střety, a extrémně lakomé odměňování novými předměty a zbraněmi. I v omezené knihovně PS VR2 najdete mnohem lepší tituly,“ nenechává na VR střílečce nit suchou Jakub Malchárek.

„Kvalitně odvedené řemeslo, které by potřebovalo trochu víc lásky. Restart se koná jen v rámci příběhu, jinak jde Mortal Kombat dopředu jen velmi opatrně a v mnoha ohledech dělá dokonce kroky zpět. Přesto jde o zábavnou a snadno uchopitelnou bojovku, na kterou se stejně dobře dívá, jako se hraje,“ vyjmenovává v recenzi rebootu slavné bojovky Pavel Makal.

„Separate Ways startují ve velkém stylu a až do konce nepoleví. Skvělé DLC, které sice mělo být součástí hry od začátku, ale za těch 10 eur se mnohokrát vyplatí. Užijte si ho!“ nešetří chválou a nadšením Pavel Makal.

„Výborná strategie, která poutavě převádí komplexní boj o Arrakis na monitory. V Dune: Spice Wars budete dobývat nová území, pletichařit ve velké radě landsraadu, obchodovat s akciemi CHOAM a uzavírat nečekaná spojenectví. I přes absenci výraznější příběhové kampaně a hloupou umělou inteligenci jde rozhodně o návykovou strategii, u které rádi zapomenete na nezvratné plynutí času,“ chválí voňavou strategii Jakub Malchárek.

„Žádné velké překvapení se nekoná, ovšem pokud máte rádi The Expanse a nevadí vám formát her od Telltale Games, mohu tuhle příběhovou jednohubku rozhodně doporučit. Hraje na všechny správné noty, kterými si vás získala předloha, a přestože hratelnosti stále moc nepobrala, tak na tuhle kapitolu ze života Caminy Drummer budete ještě nějakou dobu vzpomínat,“ soudí o titulu podle slavné knižní série Ondřej Rolník.

„Payday 3 jde na věci dobře, jenže dobrým úmyslem se člověk dlouhodobě nezabaví, což je u videohry dost zásadní nedostatek. Zatímco spousta dílčích věcí zní a vypadá dobře, jako celek Payday 3 hned po vydání jednoduše nefunguje jak by měla,“ kritizuje kooperační vloupačku Pavel Skoták.

„Sea of Stars je poklona starým dobrým JRPG. Zároveň to ale je dobrá hra sama o sobě. Prim hraje striktně lineární příběh, jeho postavy a propracovaný soubojový systém. Milovníci JRPG by se do vln moře hvězd měli pustit bez váhání, ale i pokud vám žánr zas tolik neříká, stejně mohu tuhle výpravu vřele doporučit. Je emotivní, veselá i smutná, plná naděje a dobrodružství,“ vychvaluje Michal Krupička.

