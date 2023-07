Vše, co víme o Baldur’s Gate III

12. 7. 2023 18:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Fanoušci D&D i klasických RPG mohou slavit. Jedna z nejoblíbenějších videoherních adaptací legendárního systému stolních RPG se po 23 letech dočká svého pokračování z dílny studia Larian. Návrat do světa Forgotten Realms na 5. edici pravidel Dungeons & Dragons si skoro tři roky pobyl v předběžném přístupu a ještě letos v létě se do něj naplno budete moct ponořit i vy. Co od Baldur’s Gate III můžete čekat, pro vás shrnujeme v našem přehledu.

Příběh a zasazení

Baldur’s Gate III se odehrává v roce 1492 DR (Údolního letopočtu alias Dalereckoning), tedy 125 let po událostech prvních dvou dílů. Díky tomu by měl být snadným vstupním bodem pro ty, kteří původní hry nehráli, ale zároveň se mohou vrátit některé z různých důvodů dlouhověké postavy. Události starších her navíc přímo vedly k tomu, co se ve třetím díle bude dít.

Trojka se odehrává na kontinentu Faerûn v oblasti Mečového pobřeží, na cestě mezi městy Elturel a titulní Baldurovou Bránou. Svět se momentálně potýká s invazí mozkožroutů, kteří hlavního hrdinu či hrdinku na začátku hry unášejí na své vesmírné lodi, než jejich zlotřilý plán překazí neohrožení githyankové a jejich draci. Hratelná postava i několik potenciálních parťáků si nicméně ze setkání odnáší mozkového parazita a s tím i časový limit pro hledání řešení, než se z nich samotných stanou illitydi.

Pokud máte rádi D&D a chtěli byste se na příchod Baldur’s Gate III naladit s přáteli, můžete se společně pustit do dobrodružství Baldur’s Gate: Descent into Avernus. Modul pro pátou edici se odehrává jen pár měsíců před začátkem hry a poslouží vám coby ideální prolog, jeho autorem je totiž přímo hlavní narativní designér hry Christopher Perkins.

Hratelnost

Velké, otevřené RPG s partou hrdinů se od původních her v jednom aspektu zásadně liší – realtimové souboje s pauzou nahrazuje tahový systém na bázi pravidel páté edice stolního RPG Dungeons & Dragons. Do studování stovek stran papírových příruček se ale pouštět nemusíte, hra vám vše vysvětlí po svém.

V duchu předchozí tvorby studia Larian se můžete těšit na spoustu vzájemně provázaných systémů a velmi interaktivní prostředí, kde se jakákoliv situace může změnit v totální chaos a zkázu, jako byste hráli s velmi benevolentním DM, který vás nechá vyvádět psí kusy. Jen za něj házení kostkou a spoustu matematiky obstará hra – na samotné skill checky pak bude přicházet zejména v dialogových volbách.

Zatímco souboje budou tahové, zbytek hry probíhá v reálném čase. Do tahového režimu se ale můžete přepnout i mimo ně, což může přijít vhod zejména při plížení a krádežích.

Maximální úroveň postav byla v původním plánu stanovená na 10, Lariani ji ale nakonec zvýšili na 12, abyste se mohli dostat ke kouzlům šesté úrovně, což jsou přesně ta, která vás nechají rozpoutávat ten největší zmatek, ve kterém se může vyznat leda jeho strůjce.

Získané bodíky budete investovat do šestice atributů, jmenovitě do síly, moudrosti, obratnosti, odolnosti, inteligence a charismatu. Množství investovaných bodů posléze společně s rasou a třídou ovlivňuje, z jakých schopností budete mít při hraní na výběr.

Tvorba postavy, třídy, rasy a společníci

Baldur’s Gate III by nemohlo být to správné RPG na systému D&D, kdyby nemělo komplexní možnosti tvorby postavy. Upravit si samozřejmě můžete jejich vzhled, pohlavím a rasou počínaje, jednotlivými částmi obličeje, stavbou těla, rohy a genitáliemi konče.

O vizáž jde nicméně až v druhé řadě – vybraná rasa, původ a třída vaší postavy ovlivní dostupné schopnosti, jejich modifikátory pro virtuální hody kostkou, dialogové volby i reakce okolí.

V kombinacích máte naprostou svobodu. Minmaxeři si samozřejmě vyberou vhodně se doplňující povolání s patřičnými bonusy, ale nikdo vám nezabrání udělat z křehké lesní elfky barbarku, pokud po tom vaše srdce touží, stejně jako si při splnění požadavků na statistiky budete moct vybírat i schopnosti z jiných než startovních tříd.

Ve finální hře najdete 11 ras a 31 podras, 12 tříd s 46 podtřídami, 13 zázemí plus 37 expertíz a 308 pasivních vlastností.

Rasy a podrasy Baldur’s Gate III

Člověk

Drakorozený: Červený / Černý / Zelený / Modrý / Bílý / Stříbrný / Zlatý / Bronzový / Mosazný / Měděný

Drow: Seldarinský / Lolthský

Elf: Vznešený / Lesní

Githyanki

Gnóm: Lesní / Skalní / Hlubinný

Půlčík: Tichošlápek / Srdnatec

Půlelf: Lesní / Vznešený / Drowský

Půlork

Tiefling: Asmodeův / Mefistofelův / Zarielin

Trpaslík: Kopcový / Horský / Duergar

Třídy Baldur’s Gate III

Barbar

Bard

Bojovník

Čaroděj

Černokněžník

Druid

Hraničář

Klerik

Kouzelník

Mnich

Paladin

Tulák (v originále Rogue)

Zázemí Baldur’s Gate III

Akolyta

Bavič

Cechovní řemeslník

Chodec

Lidový hrdina

Mudrc

Námořník

Poustevník

Šarlatán

Šlechtic

Uličník

Voják

Zločinec

A pokud se na tvorbu vlastní postavy necítíte, má pro vás Larian podobně jako v Divinity: Original Sin II několik předpřipravených postav s vlastní příběhovou linkou. Pokud si je nevyberete, zaujmou v průběhu hry místo vašich parťáků a vy se namísto jejich osobních questů budete potýkat s temným bažením – hláskem v hlavě, který vás bude nabádat k nepřístojnostem.

Astarion: Vznešený elfský tulák & upír

Karlach: Tieflinská barbarka, kterou jako dítě prodali do otroctví arciďábla

Lae’zel: Githyanská bojovnice & odpadlice

Gale: Lidský kouzelník & časovaná bomba v jednom

Shadowheart (Srdcestín): Vznešená půlelfská klerička & vyznavačka temné bohyně Šar

Wyll: Lidský černokněžník, který uzavřel smlouvu s ďáblem

Kromě této šestice potvrdil Larian pro plnou verzi Baldur’s Gate III čtyři další postavy, které si budete moct přizvat do své party – včetně dvou navrátilců z dřívějška.

Halsin: Lesní elfský druid

Jaheira: Půlelfská druidka

Minsc: Lidský hraničář

Minthara: Drowská paladinka

Romance

Co by to bylo za RPG s partou, kdybyste v něm nemohli navazovat romantické vztahy se svými společníky? Vaši parťáci a parťačky budou mít samozřejmě mít názor na spoustu vašich rozhodnutí i na frakce a božstva, k nimž se můžete a nemusíte přidat. O svých náhledech na svět si s vámi rádi popovídají i v táboře, a pokud si padnete do noty, budete se v něm moct oddávat i poněkud intimnějším aktivitám, než jsou důvěrné konverzace. Ano, včetně sexuálního styku s druidem v medvědí formě.

Na rozdíl od odlišných světonázorů by vás vedle mezidruhového koitu v milostných pletkách neměla nijak limitovat zvolená rasa ani pohlaví. Některá romantická vrátka se vám nicméně zavřou, když si předtím zašpásujete s někým jiným. Dalším postavám ale vaše milenecká historie nijak překážet nebude. Zkrátka skoro jako ve skutečnosti…

Délka

Už vám asi došlo, že Baldur’s Gate III nebude žádnou záležitostí na pár hodin. Podle šéfa studia Larian, Swena Vinckeho, by vám jeden průchod hrou měl zabrat mezi 75-100 hodinami. Ti z vás, kteří by chtěli vidět a splnit všechno, si mohou tato čísla vynásobit dvěma. A pak je samozřejmě na vás, na kolik způsobů si tenhle zážitek budete vzhledem k bohatým možnostem chtít zopakovat.

Multiplayer

Baldur’s Gate III budete moct ovládat jak na klávesnici a myši, tak i na gamepadu. Zároveň bude obsahovat kooperaci pro 2-4 hráče a hráčky zároveň. Postup se v online režimu ukládá pouze zakládajícímu hráči, hosté se ujmou rolí existujících parťáků anebo si mohou vytvořit své vlastní postavy, pokud v kooperaci hrají od začátku příběhu. Mohou se volně pohybovat nezávisle na hostujícím hráči, v rozhovorech pak ostatní můžou navrhovat preferované dialogové volby, finální slovo má ale ten, kdo hovor začal.

Pro plnou verzi hry Larian slibuje i lokální kooperaci na rozdělené obrazovce.

Hardwarové nároky a systémové požadavky

PC verze Baldur’s Gate III se neobejde bez patřičných hardwarových nároků. Nejsou naštěstí nijak drastické, na minimální nastavení hru rozjedete i na deset let staré grafické kartě, jen si možná budete muset trochu uklidit na disku – těch 174 hodin filmečků se musí někam naskládat.

Minimální požadavky:

OS: Windows 7

Procesor: Intel i5-4690 nebo AMD FX 4350

Paměť: 8 GB RAM

Grafická karta: Nvidia GTX 780 nebo AMD Radeon R9 280X

DirectX: Verze 11

Disk: 150 GB volného místa

Doporučené požadavky:

OS: Windows 10

Procesor: Intel i7 4770k nebo AMD Ryzen 5 1500X

Paměť: 16 GB RAM

Grafická karta: Nvidia GTX 1060 nebo AMD RX580

DirectX: Verze 11

Disk: 150 GB volného místa

Čeština

V době vydání Baldur’s Gate III nebude mít oficiální lokalizaci do češtiny, s posvěcením autorů hry nicméně vzniká alespoň ta fanouškovská, která by se po dokončení měla dočkat implementace do hry bez nutnosti šachovat s externími soubory, a to i v konzolové verzi. Překlad nicméně ještě nějakou dobu potrvá – hra samotná obsahuje zhruba 2 miliony slov, k čemuž je potřeba připočíst velkou variabilitu, z ní i plynoucí kombinatoriku i specifika češtiny. Čekání na kvalitní lokalizaci se tak může docela protáhnout.

Datum vydání a platformy

V době všemožných odkladů se moc nestává, že by hry vycházely dřív, než bylo původně v plánu. Je to ale případ Baldur’s Gate III, která na PC a Mac nakonec vyjde už 3. srpna, částečně i ve snaze ustoupit zářijovému Starfieldu. Na PlayStation 5 pak dorazí 6. září. Verze pro Xbox Series X/S je v plánu, kvůli technickým překážkám ale vyjde později a zatím nemá žádný konkrétní termín. Naopak nepočítejte s porty pro starší konzole nebo pro Switch.

Dobrou zprávou je, že uložené pozice budou navzájem kompatibilní, a tak můžete platformy v průběhu svého průchodu libovolně střídat.