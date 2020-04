Ubisoft vám pobyt v karanténě ukrátí hrami zdarma, teď rozdává Rayman Legends

- Oznámení Autor: Patrik Hajda

PlayStation Plus, PlayStation Now, Origin Access, Xbox Game Pass, Humble Trove, Discord Nitro… To je jen několik z možných předplatných, která vám zajistí přístup ke knihovnám čítajícím stovky her. A brzy se k nim přidá další, tentokrát od Ubisoftu. Uplay+ vám zajistí okamžitý přístup ke stovce her za 15 dolarů měsíčně a má v rukávu zajímavé triky. celý článek