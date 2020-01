Star Citizen Alfa 3.8: Nejdůležitější update roku. Hra začíná zvládat nemožné

Windows

- Téma autor: Mars Vertigo

Během vánočních svátků nám Cloud Imperium Games nadělilo poslední velký update s pořadovým číslem 3.8. Ač jde o, co se obsahu týče, velice bohatou nadílku, tradičně ji trápí řada bolístek spjatých s nestabilitou serverů a hromadou nových bugů. Zřejmě největším zklamáním je absence tzv. Platform Persistence, tedy první opravdové implementace zachování hráčského postupu mezi jednotlivými aktualizacemi, která měla zaručit, že vámi nakoupené lodě, příslušenství a kredity téměř nebudou pravidelně resetovány s novými updaty tak, jako tomu bylo dosud. PP by se měla objevit ještě v rámci alfy 3.8.X, takže snad půjde jen o relativně menší zpoždění. Ukončeme však nářky a vrhněme se směle na výčet těch nejzásadnějších novinek, které s sebou poslední iterace Star Citizena přinesla.

Hvězdný express

Zřejmě nejzásadnější radikálně pozměněnou mechanikou je drastický posun času nutného k překonání vzdálenosti mezi planetárními tělesy. Touto novinkou jsem, spolu s bezpočtem ostatních hráčů, nezvykle potěšen. Cesta napříč soustavou Stanton byla v menších plavidlech doslova mučivá, protože jen k překonání skoku mezi planetami Crusader a ArcCorp jste strávili i více jak čtvrt hodiny čistého času.

Kvantové motory menších lodí nyní zvládnou podobnou cestu okolo 3 až 4 minut s tím, že spálí více paliva, a tak je třeba na ty opravdu dlouhé trasy po cestě občas odskočit na jedno z vesmírných odpočívadel Rest & Relax a dočerpat pohonné hmoty. To je však rozhodně stále podstatně časově příznivější než předešlý stav, kdy hráči nezbývalo než se mezitím prostě nějak zabavit.

Současně také přibylo i více stanic s novým modulárním vzhledem interiéru. Jsou si sice velmi podobné, avšak ne úplně jako vejce vejci. To je zároveň odpalovací rampa pro budoucí procedurální design interiéru stanic.

Orbitální stanici má nově i každá z planet, kde krom obchodů naleznete i obytné buňky pro návštěvníky sloužící coby lokace na respawn. Tímto odpadá časově náročné cestování z ložnice do přístavu skrze místní hromadnou dopravu ve větších planetárních lokalitách jako ArcCorp či Lorville. Alfa 3.8 bohužel zároveň přinesla i jeden otravný bug zamezující servis lodi přímo na přistávací ploše, takže je teď třeba se s lodí vznášet těsně nad ní.

Krása sněhem zavátá

Milovníci FPS zajásají nad první iterací boje zblízka, a to jak za použití nože, tak pěkně na férovku pěstmi. Přidána byla i možnost tichého zneškodnění protivníka ze zálohy. Pěstní souboje si můžete zároveň beztrestně vyzkoušet na nechvalně proslulé asteroidové stanici GrimHex, což je jediné místo v obydlené části Stantonu, kde je možno beztrestně tlouct kolemjdoucí.

Toto povolení mělo logicky za následek zřízení bezpočtu vesmírných Klubů rváčů, takže se nedivte, až tam na vás z temného kouta vyskočí nějaký ten odhodlaný sígr. Zdejší bar si o takovéto střety přímo říká. I když jde zatím spíše jen o zpestření, boxovací mechanika už zvládá rychlé i silné údery, kryty a úkroky a všemu tomu navíc sekunduje i únava.

MicroTech je nejnovější a zároveň poslední planetou systému Stanton a díky alfě 3.8 ji můžete navštívit i vy. Ačkoliv se zatím nedostanete do žádného interiéru, vyhlídkovým letem můžete prozkoumat urbanistické centrum planety, technologické letovisko MicroTechu New Babbage anebo se vydat na některý ze zasněžených vrcholků této členité zamrzlé planety či objevit i těch několik zelených, sněhem nedotčených mýtin. Průlet těsně nad vrcholky jehličnanů, horských průsmyků a zamrzlých moří a jezer je díky nejnovější planetární technologii V4 doslova pastvou pro oči.

Planet Tech V4 s sebou přinesla mnohem detailnější povrch planet a měsíců a spolu s tím také vytoužené dynamické počasí. Na průlety blizardem MicroTechu či písečnou bouří na pouštním měsíci Deymar jen tak nezapomenete. Přestože hra ještě nemá implementované survivalové mechaniky včetně vlivu teploty, průchod sněhovou bouří s minimální viditelností a detailem kondenzace na skle vaší přilby dokáže navodit nebývalou atmosféru.

Havíři a lovci

Vesmírní horníci dostali s alfou 3.8 novou hračku v podobě hvězdného kombajnu ARGO Mole a celkově vylepšenou mechaniku těžby. Na rozdíl od osobního kombajnu ze stáje MISC – Prospectora, jenž disponuje pouze jedinou těžební hlavou, je Krtek vybaven hned třemi, čímž zve směle k těžbě hned dva další kamarády.

K těžení je navíc možné zvolit hned několik specializovaných těžebních hlav zaručujících např. stabilnější či silnější rubaní u masivnějších kusů rudy. Krom toho do hry přibyl i nový pás asteroidů Aaron Halo na trase mezi planetami ArcCorp a Hurston. Dostat se do něj však není úplně jednoduché a je třeba přibližně ve vzdálenosti 13,5 milionu kilometrů od Hurstonu ručně vypnout kvantový pohon.

Obsahovým balíčkem slušně otřásla i nová kolekce misí pro všechny typy hráčů. Nad planetou MicroTech se můžete například pustit do záchrany vesmírného Titaniku neboli Origin 890 ze zajetí teroristů. Skvělou novinkou je i mise Call to Arms, která nyní umožňuje potírání všech kriminálníků za peněžní bonus, což do jisté míry transformuje jinak frustrující pocit z četných interdikcí.

Zvláště v okolí planety Hurston nyní vykvetl ráj pro lovce odměn a námezdné hvězdné pistolníky v podobě častých a velmi dobře placených misí. Co se týče zločinu a trestu, nastala také vítaná změna v podobě možnosti zpožděné platby za napáchané přestupky ve speciálním terminálu přítomném na většině stanic.

Na horizontu

Hned po instalaci vás hra překvapí i možností volby výchozí stanice a libůstkou v podobě nulového startovního konta. Řada obsahu, co to nezvládla do výchozího vydání alfy 3.8, by se měla objevit ve velmi blízké budoucnosti. Mimo jiné tam patří i několik plavidel včetně zdravotnické varianty DRAKE Cutlass Red, opulentního víceúčelového Prowlera a obří průzkumné lodi Anvil Carrack, na niž lákalo hodinové video z CitizenConu a která by měla dorazit někdy v březnu.

Mimo Platform Persistence se jako další významná technologie v rámci alfy 3.8 o slovo hlásila SSOCS (Server Side Object Container Streaming). Ta má na starosti ukládání a streamování objektů, které jsou mimo dosah hráčů, aby ulevila paměti počítače a hlavním herním serverům. Bohužel její přítomnost zatím nelze nikterak pozitivně detekovat, ba právě naopak – servery se hroutí o poznaní více, než tomu bylo v alfě 3.7.2, a tak nezbývá než počkat na opravné patche.

No a tím se dostáváme k závěru pravidelné čtvrtletní zprávy. Jak jsem zmínil v úvodu, ani alfa 3.8 se neobešla bez četných problémů, ale i tak lze nyní s jistotou říci, že jde stále o ten nejzajímavější update, který na nás vloni studio v už tak přelomovém roce 2019 vychrlilo. Jak daleko je beta a zda letos vyjde Squadron 42, snad neví ani sám Chris Roberts, ale jedno je jisté – ze Star Citizena se líhne projekt, který zvládá zdánlivě nemožné a postupně technologicky překonává vše, co kdy v rámci herní tvorby vzniklo.