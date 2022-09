Srpnové recenze na Games.cz: Remastery, remaky, rebooty

1. 9. 2022 12:36 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Prázdniny jsou za námi, MHD se nepříjemně plní školáky, ale aspoň se přiblížila podzimní sezóna, která snad přinese nějaké ty zajímavé hry. Ještě před jejím začátkem je ale čas ohlédnout se za minulým měsícem. Letošní srpen přinesl záplavu osmičkových recenzí, nejníže zamířila Šárka s pětkou pro Saints Row. Pozoruhodné na uplynulém měsíci je ale především to, že nám přinesl remaster, remake i reboot.

„Unity of Command II ve své nejlepší formě. Dynamické zpracování bojů o severní Afriku se opírá o stávající robustní mechaniky a nabízí svěží, exotickou perspektivu. Pár much přetrvává, ale to k tomu vedru tak nějak patří,“ soudí Mars Vertigo.

„Velice opatrná evoluce Two Point Hospital. Nic míň, téměř nic víc. Naštěstí pro Two Point Campus tenhle nadčasový žánr žádné inovační kotrmelce riskovat nepotřebuje,“ chválí v recenzi Adam Homola.

„I po čtyřech letech od původního vydání je Spider-Man od studia Insomniac skvělou akční hrou s ideálním rozsahem, zábavným soubojovým systémem a fenomenálně zvládnutým houpáním na pavučinách. Na PC hra přichází ve skvělé kondici a vedle Death Stranding, Horizonu a God of War dělá původním exkluzivitám od Sony čest,“ pochvaluje si Pavel Makal.

„Ne jednou, ale rovnou osmi hrami se studio Zachtronics navždy loučí se světem. A je to vskutku grandiózní rozloučení. Ať už je řeč o jednotlivých hrách, doprovodných příbězích, či celkovém nostalgickém pojetí, které je jednoduše úžasné, Last Call BBS je perfektní labutí písní jedinečného studia. Děkuji za vše, za Last Call BBS obzvlášť,“ loučí se Patrik Hajda.

„Krásná, zábavná a povětšinou příjemně věrná lovecká simulace. Má povedenou střelbu a zvládá napětí, úžas, satisfakci z čistého úlovku i vztek, když se dílo nezdaří. Po technické stránce prozatím nemá čistý štít, ale to by fanoušky loveckých her nemělo odradit – na to jsou ostatní aspekty až příliš dobré,“ nešetří chválou Jan Slavík.

„Po zahrání Cult of the Lamb se už nikdy nebudete na ovce dívat stejně. Zábavný a nekonečně roztomilý mix roguelite akce a péče o komunitu vyšinutých zvířátek se nadmíru povedl,“ brousí si obřadní dýku Pavel Makal.

„Okouzlující survival s ekologickou tematikou, který umí vyprávět beze slov a věrně zachycuje nutnost přežívat ze dne na den. A to nejdůležitější – jsou v něm lištičky,“ rozněžnila se v recenzi Šárka Tmějová.

„Saints Row restartem ze svého šarmu ztratilo mnohem víc, než získalo. Jeho noví hrdinové nejsou ani sympatičtí, ani vtipní a grafika i herní mechanismy zůstaly zaseknuté v hlubinách minulé dekády, zřejmě pod lavinou technických problémů,“ nespokojeně uzavírá Šárka Tmějová.

„Hard West 2 je solidní westernová tahovka, které nic vyloženě nepodráží nohy, byť kamera umí občas pokazit dobře rozjetý souboj a bohatá kultura domorodých Američanů by si zasloužila širší pole působnosti. Jde nicméně o drobné výtky v jinak skvělém taktickém RPG,“ hodnotí Pavel Skoták.

„Opět velmi povedený remake kultovní akční adventury. Crypto se vrací v ještě hezčím grafickém kabátku na impozantnější a zajímavější lokace a v patách mu jde chaos a destrukce. Destroy All Humans! 2 se výborně hraje a skvěle se na něj kouká, i když to je pokračování, které přináší víceméně to samé, co předchozí díl, a navíc ho trápí neduhy technického ražení,“ uzavírá Jakub Malchárek.

„Remake přináší obrovské změny po stránce grafiky, hratelnost v mnoha ohledech zůstala stejná. Některé nedokonalosti by určitě mohly doznat vylepšení, i tak jde ale o skvělou hru, která dodnes jen obtížně hledá konkurenta. Tenhle zážitek si určitě užijete. A je úplně jedno, jestli jste veteráni, nebo to bude vaše první setkání s The Last of Us,“ chválí Alžběta Trojanová.

