Šéf Tripwire Interactive si zničil kariéru jedním tweetem

7. 9. 2021 15:45 | Téma | autor: Alžběta Trojanová

Jestli se zajímáte o světové dění, nejspíš jste slyšeli o tom, že nejvyšší soud v USA nezrušil texaské ustanovení zakazující potraty od zhruba šestého týdne těhotenství. Kontroverzní zákon tak vešel v platnost 1. září a z mnoha důvodů vyvolal ostrou debatu.

Tu způsobil například fakt, že většina potratů se v Texasu provádí právě až po šestém týdnu těhotenství, či to, že zákon umožňuje obžalovat i lidi, kteří interrupci napomáhali, a to bez bližšího určení (v praxi tak mohou být například souzeni třeba i řidiči, kteří vezli ženu na zákrok). Ostrou kritiku vyvolal také web, kde mohou lidé udávat svoje spoluobčany v případě podezření, že někdo podstoupil interrupci.

(Pro kontext, v Česku je interrupce na přání pacientky legální do 12. týdne těhotenství, s lékařským doporučením až do 24. týdne, a v případě závažných problémů s plodem dokonce bez omezení.)

K situaci se na Twitteru rozhodl vyjádřit také John Gibson, zakladatel a šéf studia Tripwire Interactive, tedy vývojářů, kteří mají kromě série Red Orchestra na triku třeba i střílečku Killing Floor nebo loni vydanou žraločí akci Maneater.

Proud of #USSupremeCourt affirming the Texas law banning abortion for babies with a heartbeat. As an entertainer I don’t get political often. Yet with so many vocal peers on the other side of this issue, I felt it was important to go on the record as a pro-life game developer. — John Gibson (@RammJaeger) September 4, 2021

Ve svém tweetu Gibson prohlásil, že je „hrdý na americký nevyšší soud, který dal zelenou zákazu šestitýdenních potratů v Texasu“. Dále uvedl, že se do politiky sice často nepouští, ale protože se tolik jeho kolegů z branže k zákonu vyjádřilo kriticky, cítil, že je důležité, aby vystoupil jako herní vývojář, který je „pro život“.

jesus fuck, man. really? you are all about this fucked texas bounty law that pushes us closer to some kind of Gilead dystopian religious state?



really???



I mean what the fuck, man. seriously, how can anyone be proud of claiming dominion over a woman’s personal freedoms? — cory barlog (@corybarlog) September 5, 2021

Reakce na tweet na sebe nenechaly dlouho čekat. Nesouhlas vyjádřili například Cliff Bleszinski, který stojí za původní sérií Gears of War, herní osobnost Alanah Pearce, scenárista Rogue One Garry Whitta, ale třeba i Cory Barlog, šéf vývoje God of War. Ten mezi spoustou ostrých slov Gibsonovi položil otázku: „Jak může být někdo hrdý na to, že si nárokuje vládu nad osobními svobodami ženy?“

Stranou nestáli ani obchodní partneři Tripwire Interactive. Shipwright Studios, partner pro společný vývoj, který s Tripwire spolupracoval více než tři roky, pouhý den po zveřejnění tweetu vydal prohlášení, že nemůže s čistým svědomím pokračovat ve spolupráci s Tripwire za současné struktury vedení. „S okamžitou platností začneme rušit naše stávající smlouvy,“ hlásala zpráva na Twitteru.

Později se se svým vlastním prohlášením přidal i tým Torn Banner Studios, který stojí za hrou Chivalry 2. O tu se starala vydavatelská divize Tripwire Interactive, Tripwire Presents. „Nesdílíme názor, který v nedávném tweetu vyjádřil prezident společnosti Tripwire, vydavatele hry Chivalry 2. Tento pohled nesdílí náš tým a neodráží se ani ve hrách, které vytváříme. Prohlášení je v rozporu s tím, čemu věříme v otázce práv žen,“ napsalo studio.

O svůj názor se podělil i streamer Cohh Carnage. Kromě velmi slušného čísla 1,4 milionu sledujících na Twitchi má Cohh Carnage například i v Chivalry 2 postavu, která je jím inspirovaná. Když prohlásil, že dokud se situace nezmění, přestává Chivalry 2 hrát, rozhodně nešlo o bezvýznamné gesto.

Není se tedy příliš čemu divit, že včera, tedy pouhý víkend po vydání původního tweetu, Tripwire vydalo prohlášení, že šéf studia John Gibson rezignoval a firma jmenovala prozatímním generálním ředitelem spoluzakladatele Alana Wilsona.

„Komentáře Johna Gibsona vyjadřují jeho vlastní názor a neodrážejí názor společnosti Tripwire Interactive. Jeho komentáře nerespektují hodnoty našeho týmu, našich partnerů a velké části naší širší komunity. Náš tým vedoucích pracovníků společnosti Tripwire se hluboce omlouvá a je jednotný v odhodlání přijmout rychlá opatření a podpořit pozitivnější prostředí,“ uzavírá společnost, zatímco nad dalším Gibsonovým působením v herní branži visí velký otazník.