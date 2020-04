RPG Minimal Affect si utahuje z Mass Effectu a dalších klasik žánru sci-fi

- Téma autor: Šárka Tmějová

S parodiemi se to má tak – buď jsou chytré a vtipné, nebo moc tlačí na pilu či jsou jiným způsobem stupidní. Zatím těžko soudit, kam se na této stupnici zařadí chystané RPGčko Minimal Affect, které si zcela očividně střílí z Mass Effectu, a to v animákovém stylu inspirovaném třeba Futuramou. Naráží ale i na jiné tropy z legendárních sci-fi sérií. Star Trek nebo Wars, vždyť to máte fuk. Ve vesmíru stejně nikdo neumí správně napsat vaše jméno.