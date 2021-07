Pro Evolution Soccer už neexistuje. Nahradí ho free-to-play platforma eFootball

21. 7. 2021 14:30 | Téma | autor: Václav Pecháček

Sérii fotbalových simulací Pro Evolution Soccer čeká obrovská změna, dokonce taková, že se dá hovořit o podobném seismickém šoku, jako když kdysi Leicester vyhrál anglickou Premier League s kurzem 5000:1. Ano, věděli jsme, že nový ročník chystá něco velkého, že přechází na Unreal Engine 4, autoři z Konami kvůli tomu koneckonců loni vydali jen update soupisek místo plnohodnotného dílu, na který zkrátka neměli čas… Ale tohle?

Poslechněte si, co všechno se mění. Předně tedy jméno. Pro Evolution Soccer je pryč, což na jednu stranu dává smysl, protože to je, když se nad tím člověk zamyslí, hodně podivný název (japonská verze Winning Eleven je určitě elegantnější), na druhou stranu tím za sebou autoři nechávají značku s dlouholetou historií a zástupy oddaných fanoušků.

Místo toho se nový díl bude jmenovat eFootball. Žádné číslo, žádný ročník, nic, prostě jen eFootball. Jednoduchý (i když trochu bezkrevný) název bez číslovky je pochopitelnější ve světle další informace: Konami upouští od periodického, každoročního vydávání nových dílů a svou novinku koncipuje jako dlouholetou platformu, kterou bude neustále vylepšovat a updatovat, jako kdyby to byl takový fotbalový Fortnite nebo Warframe.

Se zmíněnými hrami je eFootball propojený ještě jednou zásadní vlastností: Bude zdarma. Model free-to-play znamená, že základní hru si zahraje každý, kdo o to projeví zájem, a Konami se pokusí vydělat na prodávání dodatečného obsahu – chystá se klasický battle pass (tady Match Pass), který vám pravděpodobně odemkne kosmetické drobnosti či jiné výhody, plus by se autorům určitě líbilo, kdyby jejich kartičkový mód MyClub, v němž si stavíte tým snů vytahaný z loot boxů, dokázal vydělat aspoň čtvrtinu toho, co Ultimate Team v konkurenční sérii FIFA.

Další velkým lákadlem eFootballu je absolutní dedikace crossplayi, tedy hraní napříč různými platformami, aby spolu mohli bez problémů soupeřit lidé na počítačích, konzolích, dokonce i na mobilech. Kompletní crossplay ovšem nedorazí hned po vydání, ale až v zimě – což se ostatně dá říct i o dalších herních prvcích.

On totiž eFootball na začátku podzimu vyjde ve značně omezené verzi, s devíti kluby a možností hrát lokální zápasy. Autoři teprve časem začnou přidávat nové módy a týmy a hodně by mě zajímalo, jakým způsobem budou tyto integrální součásti celého zážitku zpoplatněny. Když si představím, že bych si měl dokoupit německou ligu zvlášť, abych v kariéře za Manchester mohl potkat Bayern Mnichov v Lize mistrů, pokouší se o mě mdloby.

Řekl bych ale, že zrovna kluby a hráči budou do hry přicházet zdarma, protože její tvůrci podle reportáže na IGN hodlají nadále podporovat extenzivní editační možnosti v rukou komunity. Díky nim si v minulých dílech PES můžete užít všechny skutečné kluby a dresy, i když základní hře chybí jejich licence, protože je oddaní fanoušci zkrátka ručně vytvořili a zdarma je uvolnili ke stažení. A nevím nevím, kdo by chtěl vysolit 10 eur za Real Madrid, když by si mohl na fóru stáhnout o něco málo amatérštější variantu bez placení.

Otázkou taky zůstává, nakolik bude eFootball vyhovovat hráčům singleplayeru, ke kterým se primárně řadím i já. Veškerá komunikace se totiž momentálně točí kolem online módů a producent Seitaró Kimura to v rozhovoru pro IGN vlastně říká dost na rovinu: „Tvoříme hru tak, aby si v ní hráči užili zápasy proti jiným hráčům, protože to je napínavější než to, co dokáže umělá inteligence.“

To je hodně kontroverzní přístup, už jenom proto, že série PES se stala bezpečným přístavem pro ty hráče, kteří preferují realističtější fotbalovou simulaci – a tedy často tíhnou právě k singleplayerové kariéře, k iluzi skutečné sezóny skutečného fotbalového týmu, namísto aby vedle sebe stavěli Messiho, Pelého a Maradonu ve FIFA Ultimate Teamu.

Neříkám, že kariéra v PES byla kdovíjak propracovaná, to v žádném případě, ale skutečnost, že ji zatím autoři ve své úvodní komunikaci naprosto ignorují, mě maličko děsí. Jsem si jistý, že nějaká její forma do hry dorazí, ovšem v jaké podobě? To je pro mě ve finále daleko důležitější než nový systém Motion Matching, který prý do hry přidává tisíce nových animací (a je v základu pozoruhodně podobný Hypermotionu, který představí FIFA 22). Mimochodem, jak můžete vidět v traileru výše, brankářské animace zřejmě zůstávají stejně prkenné jako vždy.

Takový je tedy eFootball. Jde rozhodně o velmi odvážný pokus, jak aspoň troch narušit dominanci série FIFA, ačkoliv osobně nemám radost z evidentního příklonu k onlinovému hraní a esportu namísto staré dobré kariéry. Inu, přizpůsob se nové době, nebo přestaň hrát fotbalové hry, stačil by mi poradit lidový filozof, než bych po něm mrskl gamepadem.

Jsem hodně zvědavý na podrobnosti o hratelnosti, módech i obchodním modelu, které nám Konami prozradí v příštích měsících – detaily by se dost možná mohly vynořit už na letošním Gamescomu, který proběhne na konci srpna. Hra by každopádně měla vyjít už začátkem podzimu, a to na starých i nových konzolích a na počítačích. Verze pro mobily dorazí později, Nintendo Switch se dost možná nedočká vůbec.