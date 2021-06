Nejpodivnější demo posledních let? Konami vydalo ochutnávku PES 2022

28. 6. 2021 17:30 | Dojmy z hraní | autor: Václav Pecháček

O víkendu jsem si zahrál nový Pro Evolution Soccer. Ale vlastně ne tak docela. Těžko říct, jak to přesně je, protože společnost Konami demo své nové fotbalové hry prezentovala skutečně velice matoucím způsobem.

Předně jste se nikde nedozvěděli, že se skutečně jedná o chystaný PES 2022 na novém enginu, protože v obchodě bylo napsáno jen „New Football Game“, tedy „Nová fotbalová hra“. Žádné fanfáry, žádné marketingově vymazlené odhalení, nic – kdo na demo náhodou narazí, ten ať si ho stáhne a může hrát.

Ono totiž tak docela nejde o demo v pravém slova smyslu. To by vám mělo nabídnout omezenou, odladěnou ochutnávku různých módů, která vás naláká ke koupi plné hry. Konami ovšem místo toho inzeruje „Online Performance Test“, tedy „test online výkonu“. Firma zkrátka chce vyzkoušet, jak se budou chovat její servery, když se na ně rázem připojí větší množství hráčů.

Vtipné ovšem je, že si pro to vybrala verzi hry, kterou by bylo odvážné svěřit do rukou interním testerům, natož veřejnosti. V „demu“ prakticky neexistuje použitelné uživatelské rozhraní, jen skočíte do online zápasu a hrajete. Grafická úprava menu, počítadla času a dalších drobností je téměř stejná jako v případě minulého ročníku. Jméno Scotta McTominaye je špatně vyhláskované. Chybí některé stíny. Není tady žádný komentář.

Opakuji: Není tady žádný komentář.

Ne že by mi zas tak moc chyběl, protože do zblbnutí opakované verbální eskapády pánů Druryho a Beglina patří k tomu nejhoršímu na celé sérii, ale i tak: Nechat veřejnost zkoušet fotbalovou hru bez komentátorů je, řekněme, kontroverzní. Snad to je aspoň známka, že se pracuje na novém hlasovém doprovodu.

Je škoda, že je prezentace onlinového testu tak chabá a že se v Konami vůbec rozhodli odhalit svoji novou hru tímto podivným, polovičatým způsobem, protože na hřišti to vůbec není špatné. Jasně, hra velice připomíná minulé dva ročníky PES, a to bohužel i graficky, tam se nový engine zrovna nepředvedl. Chování hráčů je ale věrohodnější, zvlášť v osobních soubojích a při obranných zákrocích.

Někomu bude vadit, že demo je snad ještě pomalejší, přemýšlivější a taktičtější než minulé ročníky, ale já tvrdím, že je to dobře. Na zběsilou arkádovou zábavu je tady FIFA, realistickou fotbalovou bitvu by měl obstarat PES, což se testu rozhodně daří.

Daří se mu to, ale s jednou výjimkou, a to je finální fáze každého útoku. Zakončování působí neuvěřitelně slabě, balón jako by se z hráčových kopaček brodil medem, než dorazí do sítě nebo brankářových rukavic. A když už se bavíme o brankářích – jejich animace jsou pořád stejně hrozné jako v minulých dílech.

Na záběry z hraní se můžete podívat třeba díky redaktorovi britského Eurogameru

Na jednu stranu jsem s pocitem ze hry spokojený, na tu druhou se nemůžu ubránit pocitu, že bych od rebootu série na novém enginu, kvůli kterému v podstatě vůbec nevyšel plnohodnotný ročník 2021, čekal daleko víc. Naději ve mně ovšem vzbuzuje skutečnost, že hra je stále v docela rané fázi vývoje – autoři přímo upozorňují, že naprosto cokoliv se ještě může změnit. Hra ostatně bude oficiálně oznámena až 21. července.

Demo, respektive onlinový test, si můžete sami vyzkoušet až do 8. července na staré i nové generaci konzolí, pokud máte dost trpělivosti na odpouštění všech těch zádrhelů a nedodělků, které jsem popsal výše. Jestli ne, musíte si počkat – vydání plné verze bych rozhodně nečekal dřív než během letošního září.