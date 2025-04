Pod radarem: Singleplayerové MMORPG, soulslike plošinovka i nástupce úspěšného survivalu

19. 4. 2025 13:00 | Téma | autor: Patrik Hajda

Pod radarem je nový týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?

Stygian: Outer Gods – Lovecraftovské RPG ze světa Stygian: Reign of the Old Ones

zdroj: Fulqrum Publishing

Stygian: Reign of the Old Ones je dnes již pětileté RPG silně inspirované dílem H. P. Lovecrafta, které i díky stylové grafice zdárně zpracovalo hutnou atmosféru kosmického hororu. Hra si získala nejen své příznivce (kultisty?), ale také vlastní pokračování Stygian: Outer Gods.

Liší se už na první pohled nejen příklonem k realistické grafice, ale i žánrově, protože se jedná o RPG viděné z pohledu vlastních očí. Tím pádem nám odpadají taktické tahové souboje z původní hry, které nahrazují akční přestřelky s hrůzami všeho druhu.

Nejedná se ale o ryzí akci, protože tu spoustu času budete trávit průzkumem přístavního městečka Kingsport, kde vám cestu dál zahradí mnoho zavřených dveří a s nimi spojené hádanky. Pracuje se tu s materiály, craftingem i obligátní ztrátou nejen života, ale i příčetnosti. Fanoušci první hry se tak mohou vrátit do oblíbeného světa z nového úhlu pohledu, pokud jim tedy nevadí, že hra ještě není hotová.

Steam – 500 korun V předběžném přístupu odhadem do prvního čtvrtletí 2026

Milord – Staňte se vladařem dle vašich představ

zdroj: iBright Games

RPG hry dnes nabývají nejrůznějších podob. Zatímco dříve bylo de facto pravidlem hrát za hrdinu vyrážejícího na dobrodružství, dnes se ve stejném žánru můžete stát rovnou vladařem. Toho z vás udělá novinka Milord, v níž nebudete vyrážet na žádné dobrodružné cesty, ale posedíte si na pohodlném trůně.

I tak budete mít starostí až nad hlavu. K vašemu trůnu míří zástup poddaných s nejrůznějšími stížnostmi, návrhy a trablemi, které můžete, ale také nemusíte řešit. Je zkrátka na vás, komu vyhovíte a koho bez ukápnutí slzy odpálkujete.

Kromě domácí půdy nechybí ani zahraniční politika, kde si můžete nadělat jak spojence, tak nepřátele, s nimiž povedete války. A i ty se dají vyřešit několika způsoby. Třešničkou na dortu je vyložená správa království, které budujete hezky stavbu po stavbě. Zapamatuje si vás historie jako milostivého vládce, nebo jako tyrana?

Steam – 245 korun V předběžném přístupu odhadem do poloviny roku 2026

Crashlands 2 – Buduj, bojuj, vyvíjej a přežívej na bláznivé planetě

zdroj: Butterscotch Shenanigans

Studio Butterscotch Shenanigans se po devíti letech vrací s nástupcem svého velmi povedeného RPG survivalu Crashlands. Jmenuje se jednoduše Crashlands 2 a je hezčí, větší a ještě šílenější. Jste Flux Dabes, vesmírný trucker, který se rozhodl seknout s korporátním životem a odpočinout si od vyhoření na své domovské planetě.

Nešťastnou náhodou ale ztroskotáte na planetě Woanope, která je velice živá. Sama planeta se vás pokusí sežrat, stejně jako mnozí z jejích obyvatel. Najdou se ale i komunity přátelských mimozemšťanů, mezi nimiž můžete najít vyložené spojence, kteří se k vám přidají a pomohou vám, pokud vy pomůžete jim.

Hra je plná průzkumu pestrobarevného světa, budování vlastní základny, shánění materiálů, vyrábění velice podivných nástrojů a zbraní, můžete se tu plížit i rozpoutat třeskutou bitvu, a pokud by vám to stále bylo málo, z nalezených vajec si můžete vychovat své vlastní potvrůrky! A to vše nejen na PC, ale i mobilech.

Steam – 640 korun Android, iOS – 290 korun

Erenshor – Singleplayerové RPG vzdávající hold starým MMORPG

zdroj: Burgee Media

Erenshore zní jako projekt z jiného světa. Oldschoolové MMORPG, které ale není MMORPG? Tedy, ono se hraje jako MMORPG, ale kromě sebe sama tu na jiné živé hráče nenarazíte. Že to z obrázků a videa vypadá právě naopak? To proto, že se tvůrci rozhodli simulovat.

Tedy simulovat zážitek nejklasičtějších MMORPG tím, že svět zaplnili stovkami „hráčských NPC“, která si po něm volně pobíhají, bojují s monstry, vybavují se předměty, levelují, spojují se do guild a rádi se k vám přidají v nějakých těch nájezdech a vymění si s vámi předměty.

Ale hra je skutečně čistě pro jednoho a neobsahuje žádné mikrotransakce. Prozkoumáváte velký otevřený svět plný měst a dungeonů, přidáváte se k frakcím, plníte questy, sbíráte zkušenosti, nacházíte tisíce prvků výbavy… Zkrátka správná retro hratelnost. Pokud jste si vždycky chtěli nějaké to MMORPG zahrát, ale vadili vám v něm lidé, tak Erenshor by mohla být cesta.

Steam – 490 korun V předběžném přístupu odhadem do podzimu roku 2026. Demo k dispozici

Synergy – Krásná budovatelská strategie plná průzkumu

zdroj: Goblinz

Budovatelská strategie Synergy z vás udělá starostu pouštní osady, kterou z logiky věci budete chtít dovést k výšinám. Nicméně vyprahlé prostředí, v němž v rámci střídání počasí i ročních období dochází k ještě většímu suchu, vám nedá nic zadarmo. Po vzoru Frostpunku budete své občany vysílat na výpravy za objevováním.

Vše je totiž postavené na výzkumu nových budov, které vám pomohou zavlažit vyprahlou zem a vypěstovat v ní tolik potřebné potraviny. Obyvatelé ale mají celou řadu potřeb a jejich ignorování přináší neblahé následky, které mohou vést až k prohře.

Přestože je ze hry cítit vliv moderního Frostpunku, tak se tvůrci netají inspirací i ve starých klasikách Pharaoh a Caesar, co se budování a správy města týče. Hra dokončila svou cestu předběžným přístupem a v rámci plného vydání přidala nejen celou řadu nových systémů, budov či scénářů, ale také přepracovala spoustu těch, které v ní byly od začátku.

Steam – 625 korun

Mandragora: Whispers of the Witch Tree – Robustní, stylová soulslike plošinovka na desítky hodin

zdroj: Primal Game Studio

Nechme stranou žerty o uřvaných rostlinách z Harryho Pottera a povězme si, proč byste se nad Mandragorou měli pozastavit. Tak pokud vás rovnou nezaujme parádní vizuální stránka či příslib toho, že z vás hra udělá inkvizitora bojujícího s úchvatnými monstry, tak co byste řekli na to, že pro vás tvůrci soulslike plošinovky přichystali rovnou 75 unikátních lokací?

V těch na vás čekají úkoly, jejichž dokončení vám dohromady zabere alespoň 40 hodin. Do hraní se pustíte v roli jedné ze šesti rozličných tříd, které nemají obvyklé názvy jako válečník a lučištník, ale velmi cool variace jako Vindicator, Nightshade či Flameweaver.

Bez zajímavosti nezůstává příběh, za nímž stojí Brian Mitsoda, podepsaný pod legendárními Vampire: The Masquerade – Bloodlines. A aby toho nebylo málo, tak hudbu ke hře nahrál pražský orchestr FILMharmonic. To by už jako důvody, proč si Mandragoru zahrát, mělo opravdu stačit, ne?

Steam – 1 000 korun PlayStation 5 – 950 korun Xbox Series – 1 150 korun Demo k dispozici

Hexed Time – Česká adventura plná čarodějnic a inkvizice

zdroj: Petra Emmer

Na samotný závěr se podíváme do České republiky na malý, ale sympatický projekt. Hexed Time je ručně malovaná point-and-click adventura, za níž stojí Petra Emmer. Ta ji původně vytvořila jako školní projekt, ale nakonec si ji všichni můžete zdarma zahrát na Steamu.

Udělá z vás hokynářku ve středověké vesničce, která je na tajňačku čarodějkou. Proroctví vám prozradí, že je vaše přítelkyně v ohrožení, což se rozhodnete vyřešit uvězněním dne v časové smyčce. Během tohoto dne musíte vyřešit, jak svou přítelkyni zachránit, což vám pořádně ztíží přítomnost hladové inkvizice.

Ve hře vás čeká navštěvování různých míst, vaření lektvarů, uskutečňování kouzel a samozřejmě řešení hádanek. Vesnice navíc není statická, ale reaguje na vaše rozhodnutí a celý příběh může skončit hned několika způsoby. Ty relativně snadno odhalíte všechny, jelikož hru byste měli dohrát za zhruba hodinku. A protože je dostupná zdarma, není už moc co řešit…