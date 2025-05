Pod radarem: Bláznivá akce přímo ve Windows, budovatelský Lovecraft i driftování a hackování

24. 5. 2025 13:00 | Téma | autor: Patrik Hajda

Pod radarem je nový týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?

Monster Train 2 – Jedna z nejlepších „Slay the Spire“ her se vrací v plné síle

zdroj: Big Fan Games

Monster Train byla jednou z prvních výraznějších her, která naskočila na vlnu obrovského úspěchu zlomové karetní záležitosti Slay the Spire. A podařilo se jí nezůstat jen v jejím stínu. Nyní se na den přesně po pěti letech studio Shiny Shoe vrací s plnotučným nástupcem Monster Train 2.

Dvojka se stále odehrává na palubě vlaku, jehož tři spodní patra budete pomocí karet osazovat nebezpečnou posádkou složenou z andělů a démonů, kteří se společnými silami snaží ochránit jádro vlaku v nejvyšším čtvrtém patře před titány, kteří se snaží prodrat vzhůru.

Pokračování láká na pětici nových hratelných klanů a dva nové typy karet, z nichž vám jedny umožní vybavit vaše bojovníky za pochodu, zatímco druhé pozmění pravidla jednotlivých pater vlaku. Nechybí obecné vylepšování základny, vašich postav i vašeho balíčku karet, stejně jako postupně odkrývaný příběh a celá řada herních módů, kde vedle kampaně nesmí chybět třeba denní výzvy a nekonečný režim.

JDM: Japanese Drift Master – Driftovací vyzyvatel Need for Speed

zdroj: Gaming Factory

Po dlouhé době se na scéně objevuje úplně nová závodní hra, která si chce od pohledu došlápnout na Need for Speed. Jmenuje se JDM, což bohužel není zkratka pro JeDeMe, ale Japanese Drift Master, což nám napovídá, že tu půjde především o jízdu dveřmi napřed.

Nicméně lákadel se najde celá řada – od docela pohledné grafiky přes fajnové zvuky až po licencovaná vozidla. Vše se navíc odehrává v otevřeném světě inspirovaném japonským ostrovem Honšú, kde na vás čeká na 250 kilometrů silnic, silniční provoz i střídání dne a noci.

Nechybí samozřejmě tuning vozidel s úpravou jejich jízdních vlastností pro nejrůznější typy závodů. Zajímavou třešničkou je pak příběh vyprávěný prostřednictvím anime. První stovky hráčů si hru pochvalují, nicméně i když se jedná o plnou verzi, tak spousta obsahu bude v následujících měsících teprve dotékat – úprava ráfků a pneumatik, foto mód, škola driftu, split-screen i obecně nová vozidla a tuningové díly.

Steam – 870 korun

Worshippers of Cthulhu – Vybudujte vlastní komunitu kultistů a probuďte prastaré bohy

zdroj: Crytivo

Když už si začnete myslet, že vás žánr budovatelských strategií nemá čím překvapit, objeví se kousek jako Worshippers of Cthulhu. Očekávatelné stavění města je tu totiž pořádně ozvláštněné prostým faktem, že hrajete za kultisty snažící se vyvolat ikonická monstra z příběhů od Lovecrafta.

Svou „civilizaci“ fanatiků v kapucích si budete hýčkat rovnou na několika ostrovech věčně pochmurného a deštivého světa a ano, i u takových osob budete muset řešit jejich potřeby, pokud se chcete dostat ke sladkému konci, tedy probuzení vysněného prastarého.

S tím vám logicky pomohou „nevěřící“. Budete dobývat jejich území, drancovat je, zajmete je a sami se rozhodnete, jestli je obětujete v rámci oslav či rituálů, nebo zda je obrátíte na tu jedinou pravou víru. Teď už jen zbývá položit si otázku, zda to bude skutečně ten provařený Cthulhu, Dagon nebo snad někdo úplně jiný?

Steam – 610 korun V předběžném přístupu odhadem na jeden rok.

Cyber Warrior – Hackovací adventura, kde hrajete za ty dobré

zdroj: Dunke Games

Už je to dávno, co se na trhu objevila pořádná hra zaměřená na hackování, takže novinku Cyber Warrior nejde jen tak přejít. Za pár korun dostanete simulátor, v němž si zahrajete za stranu zákona, tedy hackera najatého úřadem pro kyberbezpečnost.

Máte na starosti vypátrat hackerskou skupinu, která z účtů běžných smrtelníků vytáhla desítky milionů korun. V příjemně strohém prostředí starých Windows budete procházet webové stránky, novinové články a v konečném důsledku nabourávat cizí počítače, abyste se postupně dostali k pachatelům, našli odcizené peníze a napravili celou křivdu.

Steam – 270 korun

Desktop Survivors 98 – „Vampire Survivors“, až na to, že hrajete za kurzor ve Windows 98

zdroj: Brandon Hesslau

Desktop Survivors 98 je dost možná ta nejbombastičtější variace na Vampire Survivors. Proč? Na to se musíte sami podívat do videa výše. Ale v jednoduchosti – protože hrajete za kurzor myši v prostředí Windows 98!

Navíc se nejedná o hru v okně, ale hrajete na vlastní obrazovce, která je hrou esteticky proměněná. Jedná se tak o titul vhodný k odreagování třeba při psaní seminárky na pozadí (za kterou pak ale asi velkou chválu nesklidíte…).

Na váš kurzor se budou valit hordy ikonických nepřátel, tedy jakože jde o, ehm, ikonické ikony starých Windows. Sami se ale budete vylepšovat pomocí vyskakovacích oken a ohánět se například kartami ze Solitaire, a dokonce si v tom chaosu najdete čas i na hledání min či blackjack. Moderní nostalgie jak se sluší a patří.

Steam – 125 korun Demo k dispozici

Lynked: Banner of the Spark – Akční roguelite zkřížený s budovatelským simulátorem života

zdroj: FuzzyBot

V Lynked se ocitnete v předaleké budoucnosti sužované zlými roboty. Naštěstí jsou tu i dobří roboti, kteří se stanou nepostradatelnými pomocníky vás – člověka. V prvé řadě se bavíme o akční hře, kde si to vyříkáváte s nepřáteli pomocí desítky zbraní s osmi desítkami variací.

Neustále se vylepšujete, abyste si mohli troufnout na náročnější mise a jak už zaznělo, do akce zapojíte i naverbované Uniboty s nejrůznějšími vlastnostmi. No a pak je tu ještě ta druhá složka, když zrovna nejste v akci.

V Lynked si totiž stavíte svou vlastní osadu, kde můžete rybařit, přidávat si do sbírky nalezená zvířátka, pěstovat nejrůznější plodiny a vyrábět rozličné věcičky ze součástek, které po sobě zanechávají poražení nepřátelé. Navíc si to celé můžete dát v kooperaci až ve čtyřech lidech.

Steam – 570 korun V předběžném přístupu odhadem do konce roku 2025.

The Siege and the Sandfox – Příběhová 2D „stealthvanie“ jako pocta Princi z Persie

zdroj: Cardboard Sword

Kdysi jste si na Gamesech mohli přečíst novinku od Vaška Pecháčka o „stealthvanii“ The Siege and the Sandfox. Vašek tehdy článek zakončil větou: „Hra stále ještě nemá stanovené datum vydání,“ a koho by tehdy napadlo, že se na něj bude čekat dlouhých osm let?!

Dává smysl, že se za takovou dobu na hru absolutně zapomnělo, ale nakonec přece vyšla. Už od pohledu je patrné, že vzdává hold starému dobrému Princi z Persie. Jde totiž o plošinovku zasazenou do světa písku a arabské kultury, v níž spíše pokradmu prohledáváte členitý palác.

Postupně si v něm otevíráte nové cesty a nacházíte nejrůznější vybavení, aby bylo snazší schovávat se ve stínech a přepadávat nepřátele ze zálohy. Balení uzavírá bohatý parkour, kdy vás čeká sprintování, skluzy, běhání po stěnách, odrážení se od stěn a další tríčky.