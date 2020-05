Oslavte 75. výročí konce druhé světové války kooperativním obléháním Berlína ve World of Tanks

- Téma autor: Patrik Hajda

Blíží se 8. květen a spolu s ním i výročí dne, kdy po kapitulaci Německa skončila druhá světová válka v Evropě. Od porážky nacistů uběhlo už 75 let a ve World of Tanks to můžete oslavit novým PvE módem Road to Berlin, který potrvá po následující dva týdny. Počítejte s netradičním zážitkem a zajímavými odměnami pro ty nejaktivnější tankisty.