Nejčastější hráčské volby v Mass Effect Legendary Edition versus ty naše

28. 7. 2021 14:10 | Téma | autor: Šárka Tmějová

Remasterovaná trilogie Mass Effect Legendary Edition je venku přes dva měsíce, takže ji část nadšenců už stihla dohrát – někteří dokonce i vícekrát. Firma BioWare teď zveřejnila obsáhlou infografiku, kde shrnuje výsledky některých důležitých i méně podstatných voleb.

Dvě třetiny hráčů a hráček hrají za Sheparda-muže, ženu si vybrala zbylá třetina. V rámci tříd si 40 % z nich zvolilo „nejnudnějšího“ základního Soldiera, nejméně populární je pak Engineer, pro kterého se rozhodlo jen pět procent lidí. Víc než polovina si pro své Shepardy vybrala pozemský původ.

Co se proslulé mise na Virmire týče, v šedesáti procentech případů ji v Mass Effect Legendary Edition přežila Ashley, ve zbylých čtyřiceti pak Kaidan. V 94 % her z ní bez ztráty kytičky (tedy spíš života) odešel i Wrex.

93 % hráčů a hráček zachránilo v prvním Mass Effectu královnu Rachni. Ve třetím díle s ní pak své síly spojilo opět 93 % z nich. V případě sedmi procent lidí, kteří ji v jedničce nezachránili, se dvě třetiny rozhodly Reapery zotročenou královnu zabít.

Zajímavé jsou také statistiky sebevražedné mise z konce Mass Effectu 2, z nichž vyplývá, že největší šanci ji přežít má vcelku nepřekvapivě Garrus a velmi překvapivě nepříliš populární Jacob. Mezi nejčastěji umírající patří trio Jack, Tali a Mordin.

Z infografiky nicméně můžeme odhadovat, že většina publika Legendary Edition patrně nejsou nováčci série. Čtyři pětiny hráčů totiž ve třetím díle dosáhly míru mezi Gethy a Quariany, což je podle BioWare v podstatě easter egg pro poctivé fanoušky, kteří prolezou každý kout a vybudují si na tuhle diplomatickou volbu dostatečnou reputaci.

Jen čtyři procenta hráčů nevyléčila kroganskou Genophage a shodné procento nechalo vyhostit Tali. Mohlo by se zdát, že všichni hrají za stoprocentní dobráky, ale… dvě třetiny Shepardů napálily reportérce Khalise al-Jilani za její všetečné otázky. I dobrota má své meze.

❗ SPOILERS AHEAD ❗



You’ve all made tons of choices in #MassEffect Legendary Edition. How do yours match up against other commanders? pic.twitter.com/5Knk5o8Ib4 — Mass Effect (@masseffect) July 27, 2021

To by byly zprávy o hráčské mase, ale jak jsme se v Mass Effect Legendary Edition rozhodovali my z redakce Games.cz?

Aleš



Moje volby se během původního průchodu moc nelišily od těch mainstreamových. Takže ano, jsem zoufale neoriginální. Volil jsem mužského Sheparda, protože jsem chtěl roleplayovat a u podobných RPG neprovádím změnu pohlaví. Byl jsem Colonist Survivor, samozřejmě Soldier, protože tehdy mě ještě neomrzelo hrát generické válečníky, což dnes už na sto procent platí.

Na Virmire jsem zachránil Ashley, ale tehdy ještě bez návodů, takže moje „holka na balení“ přežila vlastně náhodou. A nelitoval jsem, protože Kaidan mi přišel mnohem nudnější a opětovné hraní Legendary Edition mi to nevyvrátilo. Wrex mi samozřejmě přežil, protože Wrex je skvělá postava a popravdě jsem dost žil tím, jak celá galaxie vyběhla s Krogany, ačkoliv druhou variantou byla vyčerpávající a nesmyslná válka. Nic není černobílé, že?

U královny Rachni jsem se hodně, hodně dlouho rozmýšlel, ale nakonec jsem ji nechal žít a to platilo i pro volbu z třetího dílu. Suicide Mission jsem překonal bez ztráty člena posádky.

Opravdu, ale opravdu jsem si stál za vyléčením genofágu, bez ohledu na to, že v opačném případě je scéna s Mordinem nervydrásající. Což by ale měla být a nemilosrdný Shepard v ní je opravdu dobře ztvárněný. Poslat Tali do exilu by byla jen otázka nějakého pozérství, takže jdu opět s davem.

První Mass Effect jsem proběhl s kombinací Garra a Wrexe, respektive Ashley a Wrexe, protože už mi hláška „Shields down!“ začala lézt na nervy. Samozřejmě jsem usmířil Gethy a Quariany a ano, bacil jsem novinářku a udělalo mi to dobře. Můj první průchod se nesl v duchu stereotypního skautíkovství a jsem rád, že ten druhý za Sheparda, který se nebojí renegádských rozhodnutí a toho, být na lidi zlý, je taky zábavný.

Pavel

Zatím mám za sebou (a to velmi čerstvě) jen první díl trilogie, a tak si na důsledky většiny učiněných rozhodnutí budu ještě muset počkat. Rodiče mého Sheparda byli vojáci, mladík vyrůstal na různých stanicích a základnách po celé galaxii a po vlastním vstupu do ozbrojených sil si vybudoval pověst nelítostného a efektivního velitele, který je ochoten jít doslova přes mrtvoly.

Navzdory tomu jsem byl schopen chladnou logikou přesvědčit Wrexe a nemusel na Virmire nechat jeho chladnoucí mrtvolu. Tolik štěstí nicméně neměl Kaidan Alenko, kterého jsem nechal zemřít při krytí ústupu s lakonickým: „Padněte hrdě, poručíku!“

Po Eden Prime jsem s Kaidanem neabsolvoval jedinou misi ani rozhovor, Ashley Williams jsem aspoň čas od času pořádně vyplísnil za její xenofobii. Erotické dusno jsem si ale samozřejmě schovával jen a pouze pro Liaru.

Co se týče královny Rachni, tu jsem nakonec nechal jít a jsem zvědavý, jak to s ní celé dopadne. A příliš zvídavé reportérce jsem na její otázky zpříma odpověděl. Ženy se totiž nebijí.

Šárka

Hraju za ženskou Shepardku třídy Vanguard, protože mě baví kombinace střílení a biotiky. Díky alianční příslušnosti svých rodičů vyrostla na vesmírných základnách, než se sama etablovala coby válečná hrdinka. Na Virmire se postavila za Kaidana, protože Ashleyiny názory už nemohla vystát, ale Wrex je samozřejmě její kámoš, takže věděla, jak ho uklidnit. Královnu Rachni nicméně i přes četné námitky zachránila, což se později ukázalo jako víceméně správná volba.

Sebevražednou misi ve dvojce navzdory názvu přežil celý tým, takže se Mordin posléze mohl obětovat za záchranu kroganího druhu. I Tali ze všeho nakonec vyšla jako hrdinka a smířila se s Legionem, stejně jako se Geth naučil žít v míru s quarianskou posádkou. I přes své až na výjimky paragonské směřování se moje hrdinka v případě tendenčního interview s paní al-Jilani nedokázala udržet na uzdě, ale o tom, že holky nemůžou mlátit jiné holky, se nikde nepíše. Takže ničeho nelituje.

Vašek

Za koho hraju: Za muže, Johna Sheparda, vojáka s původním, neupraveným obličejem. Když už vystupuje ve všech trailerech a je doslova tváří celé série, kdo jsem já, abych se autorské vůli vzpouzel?

Kdo přežil Virmire: Kaidan Alenko, statečný voják, který dělá čest svojí uniformě a nedusí v sobě xenofobní názory, že ano, slečno Williamsová. Navíc je to biotik, což je fajn, protože můj Shepard kromě pif paf puf nic jiného neumí.

Co jsem udělal s Rachni: Vypustil jsem je do světa. Nebyla to úplně jednoduchá volba, protože když je odpovědí na nějaký problém: „Pojďme z kroganů udělat nezastavitelnou exterminační armádu!“, pak je ten problém asi dost závažný. Ale genocidu mít na triku prostě nehodlám.

Kdo mi umřel ve dvojce: Mordin to koupil do hlavy. A dozpíval.

zdroj: vlastní video redakce

Al-Jilani: Můj Shepard je spíš intelektuálem než drsným rváčem, ale tady si bouchnul.

Genophage: Kdysi jsem salarianskou genetickou zbraň altruisticky zastavil, abych potěšil přítele Wrexe. Těším se, až se k tomuto bodu propracuju tentokrát, protože rozum mi velí, že vyléčit krogany vůbec není dobrý nápad, ať už jsem pár řádků zpátky o genocidě psal cokoliv...

Gethové a quariani: Skutečnost, že je možné konflikt mezi gethy a quariany vyřešit rozumným kompromisem, považuju tak trochu za levnou cestu, kudy z problému ven. Přesto jsem byl rád, že se mi jí díky Shepardovu charismatu povedlo dosáhnout. Ale kdybych si musel vybrat, asi bych iracionálně zachránil ty hloupé, impulzivní, nenávistné quariany, protože gethská kolektivní inteligence je pro mou empatii trošku tužší sousto než miloučká Tali.