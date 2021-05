Miss Mass Effect: Kdo stvořil nejkrásnějšího Sheparda?

20. 5. 2021 18:30 | Téma | autor: Redakce Games.cz

V redakci jsme se skoro všichni pustili do Mass Effect Legendary Edition a vzhledem k přítomnosti editoru postav bylo dnešní téma nasnadě. Rozhodli jsme se, že pro naše Shepardy a Shepardové uspořádáme soutěž krásy, tak trochu jako jsme to kdysi provedli v případě Baldur's Gate III.

O titul Miss/Missák Mass Effect se uchází celkem 8 krasavců a krasavic a ke každému jsme kromě jména a soutěžní fotografie přidali také krátký medailonek. Posoudit tak můžete nejen jejich vzhled, ale třeba i charakterové kvality, případně se můžete dojmout nad jejich pohnutými osudy.

Amos Shepard (Aleš)

zdroj: Vlastní foto autora

Amos je renegát. Už když ho počali maminka s tatínkem na Zemi, jen aby ho následně opustili, věděli, že z něj bude přímočarý chlapec, ne nepodobný jejich oblíbené postavě Amose ze seriálu Expanse. Mysleli, že bude mít i ten mohutný plnovous, ale genetika (tedy herní editor) touto možností neoplývala.

Každopádně, Amos Shepard se probíjel tvrdými slumy na Zemi, aby nakonec skončil ve flotile Aliance a díky své bezskrupulóznosti a efektivitě se dostal až na post velitele. Jak ostatně říkají jeho nadřízení: „Shepard gets shit done.“ I když to třeba stojí životy větší části jeho jednotky. Potvrzuje to i masivní jizva na jeho mužné, zarostlé tváři z momentu, kdy se rozhodl, že otevře batarianskou konzervu s pomocí svého věrného omni-toolu. Otevřel ji! Ale vy to doma nezkoušejte.

Ačkoliv si to mnoho lidí, Turianů, Hanarů, Asari, Salarianů, Batarianů, Volusů, Kroganů, Gethů, Quarianů a dalších (Elcorů ne, s Elcory byl Amos vždy zadobře) myslí, Amos není zlý. Je jen extrémně přímočarý a odmítá se nechat ve většině případů svést drobnými nuancemi etikety, které vedou k podlézání, podkuřování a přetvařování se, že někoho máte rádi, když byste ho nejradši prohodili oknem. Což neznamená, že svého společníka tím oknem prohodí (to se stane jen jednou), ale jasně mu řekne, že by to nejradši udělal a tahle alternativa je na stole. Okně.

Takže se asi nedá říct, že by mnoho bytostí mělo Amose rádo, ale těch pár věrných pod jeho tvrdou skořápkou najde férové srdce, které jen nemá náladu na ohleduplné tanečky.

Jiřina Shepardová (Pavel)

zdroj: Vlastní foto autora

Jiřina Shepardová vyrostla jako sirotek na drsných ulicích megalopole, která spojila Prahu, Brno a slumy známé jako České Budějovice. Protože však ani ve 22. století nedošlo na našem území k narovnání platových podmínek mužů a žen, rozhodla se po dovršení dospělosti ukončit život na hraně zákona a vstoupit do ozbrojených složek Aliance, kde naštěstí k takové nespravedlnosti nedochází.

Tvrdý život se nijak nepodepsal na Jiřinině půvabném zevnějšku, po němž nejeden spolubojovník v noci na palandě zatoužil. Vilné pohledy všech pohlaví i ras se od ní ale odrážejí stejně spolehlivě jako projektily od jejích biotických štítů. Jiřina myslí jen na své povinnosti a na záchranu galaxie.

Možná i proto při jednání s ostatními působí dojmem ledové královny, která sice nakonec vždy přiloží ruku k dílu pro společné blaho, rozhodně při tom ale nehýří milými slůvky a úsměvy. A když snad někdo z posádky začne vést rasistické či xenofobní řeči, je velmi rychle zpražen a odkázán do patřičných mezí. Jiřina nedělá mezi obyvateli vesmíru žádné rozdíly a posuzuje je čistě podle jejich činů.

Uvidíme, zda ji život o samotě ve strohé kajutě a chladných přikrývkách nakonec dožene a v rámci rozsáhlé trilogie se konečně vrhne do pevné, ale přesto něžné náruče některého kolegy či kolegyně…

Hellboy Shepard (Jiří)

zdroj: JS

Tento nezamýšlený crossover, tedy omlouvám se, potomek kolonistů z neznámé planety s nadbytkem síry v atmosféře je s přehledem nejcharismatičtější Shepard. Traduje se, že po přijetí mezi elitní agenty Spectre nepotřeboval výcvik v diplomacii, neboť jeho vzhled je dostatečnou zárukou úspěchu při vyjednávání.

Hellpard při řešení problémů nejčastěji využívá hrubou sílu. A pokud se náhodou dostane do přímé verbální konfrontace na krátkou vzdálenost, umí z ní ladně vybruslit přesně mířeným čelíčkem. Vzhledem k jeho velikosti dopadne argument většinou na vrch hlavy, místy i na temeno, což mu ale nijak neubírá na účinnosti. Výjimku tvoří krogani s nepříjemnými hlavovými výrůstky, to se pak hrdina uchyluje k přesvědčování formou přímého spodního kopu, v krizových situacích navíc s doprovodným vyceněním chrupu.

Jako oblíbeného společníka si Hellpard zvolil Urdnota Wrexe, nejen proto, že jako jeden z mála dokázal odolat jeho bryskní řečnické taktice, ale rovněž kvůli jeho vzhledu. Oba se často oslovují jako bratři a při pohledu ze správného úhlu by na tom mohlo být i něco pravdy. Hádám, že tohle duo si brzy v galaxii vybuduje nesmírné renomé.

Jay J. Shepard (Šárka)

zdroj: vlastní foto

Jay se narodila 11. dubna 2154 ve znamení Berana dvojici vojáků, v jejichž kariérních stopách kráčí i ona. Není nicméně typickým zeleným mozkem, její doménou je diplomacie, a tak je péče o vzhled jednou z jejích pracovních povinností. I když by se vám mohlo zdát, že snad není namalovaná – je. O účes se pak postarala doktorka Chakwas mezi trpělivým rozmazáváním medi-gelu, protože si Jay den před fotografováním spálila dekolt při kontrole karburátorů a chce být připravená i na případnou promenádu v plavkách.

S modelingem má zkušenosti z Citadely, kde je reklamní tváří několika obchodů a všechny z nich jsou její oblíbené. Do soutěže ji nicméně tajně přihlásil její kolega Kaidan, který nám k tomu řekl: „Bude p*del. Vždycky jsem na Jay, tedy, err, na velitelku, no měl jsem na ni trochu crush. To tam nepište.“

Když zrovna nepracuje, Jay ráda degustuje neidentifikovatelné tekutiny v šerých barech, sbírá figurky vesmírných lodí a především tančí. Miluje svého křečka a každou modrou či fialovou mimozemšťanku, která o to jen vzdáleně stojí. Ze všeho nejvíc si přeje světový mír.

Wolfgang Shepard (Vašek)

zdroj: Vlastní foto autora

Wolfgang Shepard se narodil v Neo-Mnichově německé matce a americkému otci, kteří u něj odmala pěstovali lásku k umění a germánské kultuře. Malý Wolfie se tak již v dětství naučil hrát na příčnou flétnu, na bubínek, triangl a činely, v lyceu se následně věnoval romantickému malířství, poezii J. W. von Goetheho a uměleckému hnětení játrových knedlíčků.

Idyla ovšem netrvala dlouho. Wolfie byl odveden z rodného statku sociálními službami, neboť lektorovi občanské výchovy jednou nepředloženě ukázal rodinnou fotografii, na níž maminka a tatínek v hnědých košilích vztyčenou pravicí vzdávají čest vesmírnému programu lidstva. Konsternovanému učiteli dalo hodně práce chlapci vysvětlit, že zkratka SA může nést i jiný význam než „Systems Alliance“.

Wolfie byl následně pro nadprůměrné studijní výsledky a nebývalou pracovitost přijat do zahraničního programu ve Spojených státech, o němž se domníval, že spočívá v podrobném studiu Beethovenovy symfonie No. 7. Až poté, co s typickou nonšalantní excelencí prošel drsným osmitýdenním výcvikem a zažil svou první ostrou bojovou akci, se konečně na své medaili za statečnost dočetl, co se vlastně doopravdy myslí tím N7.

Wolfieho život zkrátka zjevně trápí zkratky, jejichž význam mu uniká. Ale vězte, že Saren mu v žádném případě neunikne.

John Shepard (Alžběta)

zdroj: vlastní foto

Nezkušenému oku se na první pohled může zdát, že John Shepard je životem ošlehaný tvrďák. Trpké zkušenosti mu vidíte na očích. Kolonista, který se popral s nepřízní osudu tím, že se postupně vypracoval v člověka, co se s ničím nemaže. Standardní kandidát na Renegáda se vším všudy. Ne zlý, ale jednoduše chlápek, který nemá čas na kraviny a jde přímo k věci.

Problém ovšem je, že jakmile John Shepard otevře pusu, je vám naprosto jasné, že je něco špatně. Tenhle hlas absolutně nezní jako hlas černocha, kterému je přes 40 let a má za sebou roky zkušeností. Jakmile John začne s někým konverzovat, je naprosto jasné, že tohle je stejný případ jako nechvalně proslulá Rachel Dolezal. Prostě a jednoduše bílý muž, který se rozhodl identifikovat jako černoch, a to nejspíš i pomocí kosmetických úprav.

Musí to být trapné snad všem, kdo se s ním stýkají. Je to v podstatě takový Kirk Lazarus 22. století. Ani nechci vědět, co si o něm myslí kapitán Anderson! Zkrátka, lidský klan má svoje zvláštnosti. Když ale zachrání galaxii před Reapery, kdo jsme, abychom soudili, že?

Credence Shepardová (Patrik)

zdroj: Vlastní foto autora

Přestože to tak na první pohled nevypadá, Credence je přírodní zrzka. Přediva osudu ale mohou za její zásadní proměnu. Temná minulost, která ji provází na každém kroku, se odrazila na jejím vzhledu, aby se každý, kdo s ní přijde do styku, měl ihned na pozoru.

Přesto se pod touto rebelskou fasádou skrývá laskavá duše, která se navzdory trpkému životu snaží dělat vše pro to, aby ji nezáviděníhodná série nepochopitelných, těžko uvěřitelných událostí zcela nesemlela.

Jejím posláním však není záchrana vesmíru, ten je jí vlastně ukradený. Jí jde hlavně o pravdu, v niž bezmezně věří a která by vnesla světlo do jejího chmurného, klamem zahaleného života. Jako by to její původem britští rodiče tušili, když ji pojmenovávali. Zatímco ve vyhynulém slovanském jazyce by Credence označovala skříň na nádobí, původ má v latině, kde jde o vyjádření víry.

Credence věří. Věří, že účast na nebezpečných vesmírných misích ji dříve, či později přivede na stopu vedoucí k pravdě, která by očistila jméno její rodiny. Jedině tehdy bude ochotná smýt čerň ze svých rtů a navrátit svým vlasům původní, zářivou barvu, která každému v její blízkosti vykouzlí toužebný úsměv na tváři.

Teo Shepard (Alžběta)

zdroj: vlastní foto

Teo Shepardová má vlastně ultra nudný život. Rodina? Žije. Je to vesmírný spratek s jasně nalajnovanou kariérou. Žádná zásadní dramata se zatím neodehrála. Na druhou stranu, na její tváři je vidět, že to není žádné osmnáctileté ucho, co zrovna vyšlo z akademie. Teo má tolik zkušeností, kolik jen v rámci možností mít může.

Ve skutečnosti už jí sice táhne pomalu na 50 let, ale moderní kosmetika 22. století jí umožňuje pořád vypadat jako svěží třicátnice (něco, co máme obě společné). Je to praktická žena, ale samozřejmě jí nechybí ani trocha té marnivosti, což prozrazuje fakt, že si zjevně na obličej každé ráno dává vrstvu make-upu. Ale proč ne! Proč by i zralé ženy s kariérou nemohly mít touhu o sebe pečovat?