Nejkrásnější postavy v Baldur’s Gate III podle Games.cz

V redakci se nám v týdnu rozjela vášnivá debata nad tím, které rase to v Baldur’s Gate III nejvíc sluší. No a tak jsme se rozhodli, že si uspořádáme svou vlastní soutěž krásy. V editoru postav jsme vytvořili 14 krasavců a krasavic, 7 žen a 7 mužů, pěkně v páru z každé dostupné rasy (samozřejmě kromě lidí, protože nudných lidských missek existuje až až).

Brali jsme v úvahu skutečně jen rasy jako takové, nikoliv jejich poddruhy, takže neuvidíte jednoho vznešeného a jednoho lesního elfa. Špičatá ucha zkrátka dostanou dva reprezentanty, muže a ženu, a tím to hasne.

U fotek jednotlivých soutěžících a jejich krátkého popisu také vždy uvidíte jméno jejich sponzora, tedy toho člena redakce, který je v editoru stvořil a bude argumentovat, proč si právě jeho miláček zaslouží soutěžit o vaši přízeň. Někteří redaktoři byli pilnější než jiní, ale ti, kteří vytvořili třeba jen jedinou postavu, si zase možná dali víc záležet…

No, posouzení už necháme na vás. Staňte se kolektivním kouzelným zrcadlem a prozraďte nám, kdo je ve Faerûnu nejkrásnější!

DÍVKY: MISS FAERÛN 2020

1. ELFKA (Alžběta)

Růžová elfka sice vypadá, jako že si kupuje dýňové latté ve Starbucks, jen aby si ho pak mohla dát na Instagram, ale tenhle styl mi k elfům tak nějak sedí. Vždyť je přece jasné, že kdyby elfové žili dneska, tak budou influenceři! Takže ten, komu se líbí načančaná realita sociálních sítí, má o své favoritce jistě rozhodnuto.

2. PŮLČICE (Alžběta)

S půlčíky mám od začátku ve třetím Baldur’s Gate lehký problém. Jejich proporce jsou trochu podivné a dětsky vyhlížející tělo zkombinované se sexy obličejem zkrátka působí hůř než nedávno vydané Kočičky na Netflixu. Ale cíl byl jasný: udělat krásnou postavu! A tahle půlveliká dívka to myslím splňuje a svoje obdivovatele si najde.

3. PŮLELFKA (Alžběta)

Přiznání mimo soutěž: Půlelfka to v mých očích jednoznačně vyhrála a rozhodla jsem se pokračovat v hraní právě za ni. Kombinace havraních vlasů a ledově modrých očí podlomila kolena nejednomu člověku napříč historií a je to taková sázka na jistotu. Nic proti půlčicím, ale mám prostě svůj typ...

4. DROW/TEMNÁ ELFKA (Šárka)

Temní elfové mi vždycky připadali jako ideální volba pro hráče, kteří chtějí mít postavu velmi krásnou, ale zároveň se chtějí vyhnout mainstreamu. No a mě si kombinace tmavé pokožky, světlých vlasů a očí neuvyklých venkovnímu sluníčku taky získala. A ty špičaté uši rošťácky čouhající z kučeravých vlasů? Kdyby se ve světě Baldur’s Gate natáčela tamní varianta Rebelky, byla by tahle temná elfka ideální adeptkou na hlavní roli.

5. TIEFLING (Šárka)

Když jsem naposledy měla možnost hrát za rohatou postavu v Dragon Age: Inquisition, pohrdla jsem jimi a zůstala u elfky. Tentokrát ale dost možná dám přednost ostrým rohům před špičatýma ušima, protože Tieflingové mají dokonce i rozkošný ocásek, který napovídá, odkud přicházejí a kam patří. Dredy, tetování na krku, jiskra v očích… tuhle pekelnici sice vychovala ulice, ale z krásy jí to neubralo ani v nejmenším.

6. TRPASLICE (Šárka)

Říká se, že co je malé, to je milé. Tahle trpaslice by vás nejspíš vmžiku přesvědčila o opaku, když by si během pár vteřin přivlastnila váš měšec s penězi, manželku i důstojnost. Mimochodem, nejvíc ji naštvete, když si na její hlavu odložíte pohár s vínem. To vám tahle sympatická zrzka opravdu nedaruje.

7. GITHYANKI (Šárka)

Githyanki nikdy nebudou královny krásy. Fakt že ne.

CHLAPCI: MISSÁK FAERÛN 2020

1. ELF (Vašek)

Bětka už v tomhle článku stihla celou elfí rasu degradovat na instagramové závisláky na lajcích a něco na tom asi bude, protože jsem nezávisle na ní do soutěže přivedl… tohohle chlápka. Docela by mě zajímalo, kolik hodin denně musí strávit před zrcadlem, aby se mu pak vlasy na fotku vlnily s nedostižnou dokonalostí. Toho líčení bude hodně, ale proč by vlastně ne? Nesmrtelní si to můžou dovolit.

2. PŮLČÍK (Aleš)

Ano, dobrovolně jsem si zvolil největší výzvu, protože hobit, půlčík, „tenmalejšmejdcoměstřelilkuší“ je ve většině her postava, která je cokoliv, jen ne majestátní či přitažlivá. Ať se snažíte, jak chcete, stejně nakonec zůstanete u bodrého skřítka, který vypadá, že umí maximálně tak sbírat houby. Ale tady je můj půlčík, říkejme mu třeba… Krutobor.

Krutobor nesbírá houby. Krutobor vtrhne do vaší vesnice, začne zapalovat domy a brát si vaše zlato a vaše ženy. Krutobor nenosí kuši, Krutobor má za pasem tesák, kterým přesekává podkolenní šlachy a v ruce řemdih, kterým rozbíjí lebky (potom, co oběť spadne na zem). Krutobor nekrade ze skrytu, v obavách, aby jej někdo neviděl, jako nejmenovaný Pytlík z Kraje. Krutobor přijde a vezme si, co chce. Krutobora se všichni bojí a všechny ho chtějí.

3. PŮLELF (Vašek)

Kdo zrovna nepropadá šarmu nevysokých pouličních gaunerů, možná se radši zalkne blahem při pohledu na rustikální šarm našeho půlelfa. Jen si ho představte, jak se s vámi ruku v ruce toulá hromadami napadaného listí, doma vám pak uvaří čaj a zahraje na kytárku nějaký cajdák… A jak jste určitě poznali z jeho zraněných očí, tenhle chlapec je CITLIVÝ. Nějaké zájemkyně o rozbitou, ale krásnou duši?

4. DROW/TEMNÝ ELF (Vašek)

Od něžného básníka k tvrdému cynikovi. Elfská krev se nezapře ani v drowovi z Podtemní, protože tvorba jeho účesu by taky na pár hodin zabavila celou eskadru kadeřnic, ale se zženštilými špičatými uchy z povrchu byste si ho tedy nespletli. Zírá na vás s lehkým posměchem, na rtech mu hraje úšklebek a vy víte, že pro něj nejste víc než červ v blátě… Ale on si naštěstí pro vás s červy hraje docela rád.

5. TIEFLING (Pavel)

Když jsem při tvorbě postavy narazil na démonické tieflingy, nebylo třeba pátrat dál a o rase mého hrdiny bylo rozhodnuto. Mnou vytvořený obyvatel Devíti pekel má sebevědomý a sveřepý pohled bytosti, která velmi dobře ví, co chce, a za svým cílem se nebojí jít doslova přes mrtvoly. Trochu mě vyděsilo (a hodně potěšilo), když ve společné konverzaci Aleš s Bětkou suše konstatovali, že vypadá jako já s delšími vlasy a apartními rohy. O čem to vypovídá, to už nechám na vašem posouzení.

6. TRPASLÍK (Vašek)

A vida, to je náhodička! Oba letošní trpasličí soutěžící sdílejí ohnivě rudou barvu vlasů a vousů (i když Šárčině trpaslici vousy trestuhodně chybí). Trpasličí chlapec ovšem svůj působivý porost doplňuje ještě neméně úchvatným obličejovým tetováním, které všem jasně naznačuje, že tenhle trpoš ví, co chce. Chce pivo, chce bitky a chce vaše hlasy, a to tak, že hodně. Povídal, že všem, kdo pro něj nebudou hlasovat, vymlátí majzlíkem všechny zuby. Ale to si určitě dělal srandu, trpaslíci jsou svým smyslem pro humor přece vyhlášení...

7. GITHYANKI (Vašek)

Čistota. Elegance. Tiché sebevědomí. To všechno vyzařuje z našeho posledního soutěžícího, stoického githa, který okamžitě devastuje Šárčin názor, že tahle netradiční rasa nemůže v této anketě uspět. Žádné přebytečné ochlupení jako v případě všech těch nižších živočichů, žádný trpasličí puch potu ani žaludek zvedající elfí voňavky, žádný mejkap nebo tetování. Prostě jen muž, který ví, že k tomu, aby byl nejlepší, žádné takové výmysly nepotřebuje.