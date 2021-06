Mijazaki promluvil: Obří nadílka nových informací o Elden Ringu

15. 6. 2021 10:04 | Téma | autor: Pavel Makal

Asi žádná hra na letošní E3 nevzbudila takové emoce jako Elden Ring. Není divu, studio FromSoftware má široký zástup oddaných příznivců, kteří poslední dva roky se zatajeným dechem čekali na sebemenší drobeček o nové hře. Půst je ale u konce a hlavní designér Hidetaka Mijazaki místo drobků začal mezi své věrné rozhazovat celé informační bochníky.

Vývojář, který se ve většině případů rozhovorům vyhýbá a poskytuje spíše kryptické náznaky, se v uplynulých dnech vyjádřil pro server IGN, magazín Famitsu nebo ruskou publikaci Igromania. Díky tomu si o hře a jejích systémech můžeme nyní udělat mnohem lepší představu a blíže ji porovnat s předchozími tituly FromSoftware.

Po zhlédnutí obsáhlého traileru jsem se nemohl zbavit dojmu, že by Elden Ring mohl úplně klidně být čtvrtými Dark Souls, estetika Království na Pomezí totiž k Lordranu, Drangleicu nebo Lothricu vyloženě odkazuje a některá monstra či lokace probouzejí v mém plazím mozku těkavé prazážitky. Dle Mijazakiho slov jde ale skutečně o zbrusu nový svět, spojení s trilogií Dark Souls by bylo příběhově příliš svazující. Přesto si troufnu tipovat, že nějaká ta pomrknutí v popisech předmětů najdeme.

Právě ony budou dalším styčným bodem s přechozími hrami FromSoftu. Vyprávění příběhu se má držet zajeté linie, tedy skládání střípků mozaiky, která nechává velkou část na interpretaci a představivosti hráče. Zároveň si ale Elden Ring propůjčuje i něco z větší exaktnosti dosud posledního Sekira.

zdroj: From Software

Svět bude rozdělen do šesti hlavních oblastí a každá nabídne velký hlavní dungeon, jemuž panuje jedna z polobožských ratolestí královny Mariky. Zároveň můžete počítat s centrálním hubem, který bude fungovat jako místo odpočinku a načerpání sil, podobně jako Nexus, Firelink Shrine nebo Majula v minulosti. Mijazaki slibuje kolem 30 hodin hraní, pokud ovšem nebudete moc prozkoumávat.

V otevřeném světě narazíme na hrady, pevnosti, katakomby, malé dungeony a podobně, o zábavu při zkoumání by tedy neměla být nouze. Hra mimochodem oproti očekávání nabídne mapu, v dungeonech ji ale používat nelze. Navíc se na ní nebudou automaticky objevovat otazníčky a jiný balast, můžete si tam ale umísťovat vlastní značky, jako tomu bylo třeba v The Legend of Zelda: Breath of the Wild. A mimochodem, i v této hře můžete počítat s nějakou formou jedovaté bažiny, ve kterých si tihle vývojáři tolik libují.

Mijazaki obecně slibuje mnohem větší svobodu než v minulosti, což ostatně přímo vyplývá z otevřené povahy světa. Sami se budeme moci rozhodovat, jaké aktivitě dáme přednost (a jakou část země se rozhodneme osvobozovat nejdřív). Postavu si budeme moci sami vytvořit, hlavní hrdina či hrdinka tedy nejsou předem určení. Do kamene není vytesán ani jejich osud, hra bude mít více konců, i to je ostatně u Mijazakiho her zvykem.

Když přihlédneme ke konkrétnějším aspektům hratelnosti, nelze nezmínit koně. Dopravní prostředek takového charakteru je pro dílo FromSoftware novinkou, má nám usnadnit pohyb po rozlehlé mapě či únik z nebezpečných situací a z jeho hřbetu půjde i bojovat, byť Mijazaki říká, že zrovna tento prvek nebyl pro vývojáře prioritou a kůň nebude k dispozici úplně kdykoli. Na opravdu dlouhé vzdálenosti budeme moci využít systém rychlého cestování, zatím o něm ale nemáme více detailů.

V boji se samozřejmě opět spolehneme na široký arzenál zbraní nablízko i na dálku a samozřejmě na magii. Některé kousky si budete moci koupit, většinu těch nejzajímavějších bude ale třeba najít v otevřeném světě. Vrací se systém Weapon Arts z Dark Souls III, tentokrát ale nebudou jednotlivé skilly omezené na konkrétní zbraně. Čekat jich můžeme zhruba stovku.

Ve hře budeme také moci sbírat jakési přízraky, fungující jako vyvolávatelní pomocníci, kteří budou mít různé schopnosti a mohou pomoci v zapeklitých situacích. Užít je můžete pro útok, obranu nebo třeba pro odlákání pozornosti nepřátel. Bude možné je postupně vylepšovat.

Kromě nich se lze spolehnout i na ostatní hráče. Také Elden Ring nabídne multiplayer, který se ponese v podobném duchu jako u ostatních her – své kamarády si můžete přivolat do vlastního světa, navzájem si pomáhat, nechávat si vzkazy a podobně. PVP by dle Mijazakiho slov mělo být „méně otravné“, co si pod tím představit, ale zatím nevíme, možná zmizí možnost napadat cizí světy bez souhlasu.

Elden Ring má být o něco přístupnější než předchozí hry, ne však proto, že by autoři výrazně snižovali laťku obtížnosti, ale spíše díky širší paletě možností, kam se vydat a jak se s některými překážkami vypořádat. Některé bosse je údajně možné porazit i bez boje. Stamina ve hře stále figuruje, hraje prý ale menší roli. Ze Sekira se nicméně vrací použitelný stealth, skrývání se ve vysoké trávě a vražedné útoky ze zálohy. Způsobů léčení má být vícero, oživování ve stylu Sekira ovšem nečekejte.

Přítomen bude i crafting. V tomto ohledu dostaneme větší svobodu a výroba, vylepšování a úpravy budou k dispozici přímo za běhu, patrně nebude nutné navštěvovat specifické NPC. Tato volba má docílit toho, že budou hráči méně vytrháváni z hraní. Zajímavým rozhodnutím je i snížení poškození z pádů z výšky, to vás má inspirovat k hlubšímu objevování světa. Mijazaki ale pořád upozorňuje, že Elden Ring bude náročnou hrou s mnoha tvrdými nepřáteli.

Co se týče spolupráce se spisovatelem Georgem R. R. Martinem, jeho vkladem do hry je základní mytologie světa, název země, kde se příběh odehrává, koncept šestice polobohů a námět na původ hlavního hrdiny, Pošpiněného, jenž ztratil milost Elden Ringu a stromu Erdtree a byl vyhoštěn do exilu. Mijazaki říká, že práce na herních systémech začaly poté, co Martin načrtl podobu světa, což je opačný přístup, než on sám v minulosti užíval.

Pro Mijazakiho je Elden Ring kulminací dekády designování her, považuje jej za svůj opus magnum a vetkl do něj vše, co má na herním vývoji rád a co se naučil. Doufá, že si výsledek jako hráči užijeme a je si relativně jistý, že tým stihne plánovaný termín vydání, který připadá na 21. ledna příštího roku.

Elden Ring je v plánu na PC a současnou i minulou generaci konzolí.