Listopadové recenze na Games.cz: Záplava osmiček

5. 12. 2022 12:56 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Blíží se nám Vánoce, což přeloženo do jazyka herního průmyslu znamená poslední pořádný příliv her před koncem roku. V seznamu listopadových recenzí se tak můžete inspirovat, co nadělit sobě či svým blízkým pod stromeček, protože v téhle záplavě osmičkových her prakticky nemůžete sáhnout vedle. Jen párkrát jsme sáhli po nižším hodnocení, ale došlo i na jednu devítku.

„Kampaň je sice rozporuplná a bez pamětihodných okamžiků, skvělý multiplayer to ale zachraňuje. Infinity Ward potvrdilo pozici nejlepšího studia, které se o Call of Duty stará. Jen neusnout na vavřínech, stabilní podpora je klíčová,“ maluje světlé zítřky pro Modern Warfare II Pavel Makal.

zdroj: Infinity Ward

„Kratos a Atreus se vrátili, aby na vašem PlayStationu rozpoutali Ragnarök megalomanských rozměrů a výrazně delší stopáže. Kombinace skvělé akce, nápaditých hádanek a vynikajícího, spletitého vyprávění pořád funguje fantasticky, jen občas až trochu moc hraje na jistotu nabytou předchozím dílem,“ neskrývá nadšení z God of War Ragnarök Šárka Tmějová.

zdroj: vlastní video redakce

„Adventura, která je stěží hrou. New Tales from the Borderlands by strašně moc chtělo být pokračováním v duchu tvorby studia Telltale, ale důležité poznávací znaky mu chybí. Na příběhových rozhodnutích pramálo záleží, scénář je nekonečná kakofonie vtipů a popkulturních narážek a motivace hlavního tria postav jsou přinejmenším pochybné. Špatně napsanou hru bohužel nevytrhnou ani výborné výkony dabérů,“ zkritizoval pohraniční příběhy Jakub Malchárek.

zdroj: Gearbox

„Polomrtvý otevřený svět s hromadou nezábavných aktivit, nudnými bossy a ošklivou grafikou. Potenciál, který dříme pod povrchem, byl zoufale nevyužit. Snad příště. Pokolikáté už?“ pokládá modrému ježkovi řečnickou otázku Pavel Makal.

zdroj: Sega

„Signalis ukazuje, jak se má dělat retro survival horor. I přes stylizovanou grafiku je znepokojivý, děsivý, se skvělým hudebním podkresem a příběhem na hranici příčetnosti. Výborná hratelnost je citlivě modernizovaná do současnosti s odkazy na etalony žánru. Jen příliš omezený inventář a místy matoucí level design příliš často nutí k otravnému backtrackingu,“ chválí netradiční horor Jakub Malchárek.

zdroj: Rose-Engine

„Konverzační RPG adventura vás na pozadí vyšetřování série vražd a bující konspirace nutí se popasovat s důsledky rozhodnutí, která jste mnohdy ani nechtěli učinit. Pentiment zaujme nejen výjimečnou audiovizuální stránkou a hrou s fonty. Snad jen škoda přešlapů v tempu, které překazí důraz finálního rozuzlení,“ píše o hratelné středověké kronice Šárka Tmějová.

zdroj: vlastní video redakce

„Nové NHL stále dojíždí na fakt, že nemá konkurenci. I třiadvacítka se tak drží pravidla, že výrazněji upraví pouze jeden herní mód, zatímco na ty ostatní sedá prach. Přesto se nelze zbavit dojmu, že letošní ročník udělal pro radost ze hry víc, než je obvyklé,“ soudí o novém ročníku hokeje Pavel Skoták.

zdroj: EA Sports

„Unikátní hra, ve které jste zároveň válečníkem, stratégem, obchodníkem, žoldnéřem, manželem, králem, zločincem. Středověký svět vás nechá dělat, co se vám zlíbí – hlavně tedy vést obrovské armády do epických bitev. Jen škoda, že je na skoro každém kousku Bannerlordu patrné, o kolik by mohl být podmanivější,“ nevzdává se nadějí ve středověký simulátor Vašek Pecháček.

zdroj: vlastní video redakce

„Devil in Me je vynikající a místy překvapivě promyšlené hororové béčko, které nabízí skvělou atmosféru v nádherně zpracovaných kulisách hotelu hrůzy. Tvůrci by se měli do budoucna zaměřit především na důslednější výběr herců, konzistentnější dabing a zkusit si pohrát s psychikou hlavních postav. Jinak se jedná o kvalitní horor, který si užijete jak sólo, tak s kamarády,“ doporučuje nejnovější díl hororové antologie Jakub Žežule.

zdroj: Bandai Namco

„Nový Football Manager je dobrá hra, samozřejmě že je – nic se nezhoršilo, pár věcí se zlepšilo, zase je to nejlepší díl. Ale posun je letos tak miniaturní, že za to vývojáře opravdu nejde pochválit,“ hodnotí letošní ročník simulátoru fotbalového trenéra Vašek Pecháček.

zdroj: Sports Interactive

„Pokémon Scarlet & Violet je největším designovým posunem v rámci série. Autoři si ale ukousli příliš velké sousto a téměř nic z představeného světa není dotažené do podoby, která by splnila očekávání. Omluvit už se nedá ani technický stav a grafická prezentace, která jinak poutavým příšerkám nedělá dobré jméno,“ nenadchl nový díl Pokémonů Pavla Skotáka.

zdroj: The Pokémon Company

„Zcela zbytečné a průměrné rozšíření, ve skutečnosti jeden delší quest se špatně napsanými postavami, které vám budou ukradené. Bloody Ties jsou více téhož bez překvapení či odměny, vhodné snad jen pro ty nejzapálenější fanoušky Dying Light 2,“ strhal DLC pro parkourovou zombie řezničinu Pavel Makal.

zdroj: Techland