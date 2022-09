Jaké hry vyjdou v říjnu?

30. 9. 2022 16:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Podzimní sezónu letos většina velkých jmen odpískala a přesunula se až na příští rok, ani tak ale nebude v říjnu nouze o zajímavé hry. A abychom jen neskuhrali, některé tituly vyjdou dokonce dřív, než jsme původně čekali!

Začínáme pěkně na domácí půdě. Akční adventura od českého tvůrce Petra Kubíčka v sobě míchá historické události s prvky fantasy. Nabídne dvojici velmi rozdílných hlavních hrdinů s odlišnými schopnostmi i výbavou, v rámci příběhu si zřejmě budete moci vybrat, zda spolu budou spolupracovat, nebo si půjdou po krku. Hra slibuje jak akční souboje, tak zapeklité hádanky a stealth.

zdroj: KUBI Games

4. 10. Dakar Desert Rally (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

Vývojáři ze Saber Interactive se chlubí tím, že jejich Dakar Desert Rally bude mít největší otevřený svět v žánru závodních her. Kromě písku se v něm budete muset potýkat i s bahnem a sněhem, mimo střídání denní doby budou vaše řidičské schopnosti otestovány různými ročními obdobími. Tvůrci připravili na 30 závodů adaptovaných z posledních tří ročníků skutečné soutěže, díky širokým možnostem nastavení obtížnosti by si navíc Dakar měli užít začátečníci i zkušení jezdci.

zdroj: Saber Interactive

14. 10. Scorn (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

Biomechanický horor, který kopíruje styl H. R. Gigera, co to jen jde, sází především na nevšední estetiku, prim v něm bude hrát atmosféra a logické hádanky. Dojde ale samozřejmě i na akci. Vývojáři ze srbského studia Ebb Software hru připravují už od roku 2013, a protože jsme se prý už načekali dost, na poslední chvíli posunuli termín vydání o týden blíže. Dočkáme se tedy už 14. října.

zdroj: Ebb Software

Pokračování akční adventury z roku 2019 odvypráví další kapitolu životních eskapád Amicie a malého Huga, kteří utíkají ze své zpustošené vlasti a vydávají se na jih. Hledají ostrov, kde by snad mohli najít lék na starou rodinnou kletbu. Autoři slibují bohatší hratelnost, dechberoucí grafiku a spoustu různých možností, jak překonávat překážky. V našem článku si můžete přečíst všechno, co o hře dosud víme.

zdroj: Asobo Studio

Nathan Drake se konečně podívá i na PC, a to v kolekci Legacy of Thieves, kde najdete oceňovaný čtvrtý díl série Uncharted a menší dobrodružství The Lost Legacy, které Drake odseděl na střídačce a místo něj se v hlavní roli ukázala sympatická ostrá holka Chloe Frazer. Kolekce vyšla už počátkem roku na PS5, PC hráči se samozřejmě mohou těšit na ještě hezčí vizuál a bohaté možnosti nastavení.

zdroj: Sony

Jedna z nejvydařenějších exkluzivit pro Switch se po pěti letech konečně dočká pokračování. Tahová strategie, která míchá slavné postavy z Houbového království se šílenými králíky, bude v nové iteraci ještě nápaditější, do party přibude zlotřilý Bowser, a objevit se má dokonce i Rayman. Samozřejmě zase půjde o záchranu světa, v téhle hře jsou ale daleko důležitější situační gagy a skvělá svižná hratelnost.

zdroj: Ubisoft

21. 10. Gotham Knights (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Batman je mrtvý a o bezpečí v Gothamu se musí postarat čtveřice jeho nástupců. V akční adventuře s možností kooperace dostanete příležitost vyzkoušet si bojové styly Robina, Nightwinga, Red Hooda a Batgirl, kteří změří síly s plejádou známých záporáků z Batmanova univerza, primárně ale se záhadným Sovím tribunálem a jeho zabijáky. I Gotham Knights nakonec vyjdou o čtyři dny dříve, než se původně čekalo.

zdroj: Warner Bros.

25. 10. Mount & Blade II: Bannerlord (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

Deset let od oznámení a více než dva roky po zahájení předběžného přístupu na Steamu se fanoušci značky Mount & Blade konečně dočkali. Bannerlord vyjde 25. října v plné verzi a rovnou zamíří i na konzole. Hra nabízí mix strategie a akčního RPG, ve kterém můžete vést svou vlastní armádu a zároveň bojovat po jejím boku. Vývojáři slibují proměnlivou sandboxovou kampaň, realistickou herní ekonomiku a propracovaný systém tvorby postavy. Těšit se také můžete na komplexní soubojový systém a multiplayer.

zdroj: TaleWorlds

Zkušené studio Paradox chystá další strategickou simulaci, tentokrát z období 19. a počátku 20. století. V pokračování kultovní Victorie 2 budete řídit jednu ze světových velmocí na její cestě ke koloniální, průmyslové a intelektuální dominanci... nebo se stanete obětí lidové revoluce, která všem těm prohnilým monarchům konečně ukáže, zač je toho loket.

zdroj: Paradox Interactive

Po dlouhém čekání a tichu ze strany PlatinumGames, které nám už pomalu začínalo být podezřelé, je to konečně tady. Prostořeká čarodějka Cereza se vrací a jako obvykle ji čekají zástupy démonických i andělských bytostí, které je třeba posekat, postřílet a zostudit, přičemž zdaleka nejdůležitější je u toho vypadat neodolatelně.

zdroj: Nintendo

28. 10. Call of Duty: Modern Warfare 2 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Call of Duty se po třech letech vrací do rukou Infinity Ward a hlavně k obnovené sérii Modern Warfare. Nejvíce to pocítíme na multiplayeru, který oproti posledním dvěma ročníkům výrazně zpomalil a klade daleko větší důraz na přesnější a taktičtější přístup. Kromě kampaně a hry více hráčů se taky můžeme těšit na nástupce battle royale módu Warzone.

zdroj: Activision Blizzard