Jaké hry vyjdou v květnu?

Duben se nesl ve znamení světelných mečů a žhnoucích grafických karet. Závěru měsíce dominovalo vydání Star Wars Jedi: Survivor a bohužel i žalostný technický stav jeho PC verze. Jinak byl čtvrtý měsíc v roce bohatý na menší, ale o to zajímavější tituly. Ať už to byla jednohubka přídavku Horizon: Burning Shores, remake Sherlocka Holmese: The Awakened, nebo třeba strategické RPG žoldácké kompanie Wartales.

Start května nebyl kdovíjak silný, ale ze seznamu her, které se na nás v tomto měsíci chystají, jasně vyčnívá po šesti letech pokračování The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

2. 5. Redfall (PC, Xbox Series X/S)

Hned objasníme naše tvrzení, že start května není silný. Vyšla totiž upíří kooperační střílečka Redfall od zkušeného studia Arkane, která bohužel chválu nesklízí. Ostatně si o tom už můžete přečíst v recenzi od Šárky. Katastrofální technický stav, příšerné bugy a hlavně nezajímavá a nezáživná herní náplň. Tenhle looter shooter raději přeskočte.

2. 5. Age of Wonders 4 (PC, PS5, Xbox Series X)

Po devítileté pauze a jedné sci-fi odbočce se vrací fantasy strategie Age of Wonders. V podstatě se jedná o takový mix Civilizace a Heroes of Might and Magic: Spravujete své království, stavíte města, komandujete armády, však to znáte. Čtvrtý díl by ale měl přinést dosud nevídanou porci unikátního obsahu. Vůbec poprvé si třeba budete moct vytvořit svou vlastní frakci kombinováním různých fyzických, kulturních a společenských perků.

Rozhodně jedna z nejočekávanějších her celého roku. Přestože z trailerů se může zdát, že nová Zelda bude vlastně jen trochu vylepšený šest let starý Breath of the Wild, už jen takové fúzování předmětů a budování vlastních vozítek a vehiklů vypadá náramně zábavně. Nemluvě o krásně rozštěpeném otevřeném světě s levitujícími ostrovy. Jen pozor! Hra už Nintendu stihla uniknout, tak si dejte při brouzádní po internetu majzla na spoilery.

16. 5. Humanity (PC, PS5, PSVR 2, PS4, PSVR)

Bizarní logická hříčka vám do rukou svěří pejska Shiba-Inu, se kterým budete dělat pastevce celým zástupům lidí. Humanity svým konceptem připomíná stařičké Lemmings a jistě potrápí nejeden mozkový závit a rozesměje nejednu bránici svou ztřeštěnou fyzikou. Výhodou je, že se hra chystá i na virtuální realitu PS VR, kam nové tituly přibývají spíše pomalu.

19. 5. Lego 2K Drive (PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch)

Lego 2K Drive slibuje otevřený svět plný závodění, sbírání kostiček a v neposlední řadě také velmi volné možnosti stavby vlastního LEGO závoďáku a zničitelné prostředí. Graficky na první pohled moc neoslní, ale zato by se v ní mohli vyřádit kreativní hráči a hráčky, kteří si rádi staví.

23. 5. Amnesia: The Bunker (PC, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One)

Král indie hororu od Frictional Games se vrací v Amnesia: The Bunker. V kůži francouzského vojáka se v první světové válce pokusíte rozluštit mrazivé tajemství děsivého bunkru. Vůbec poprvé v historii série bude mít hra otevřenější lokace a náhodné prvky hratelnosti, které budou podporovat znovuhratelnost.

25. 5. The Lord of the Rings: Gollum (PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One)

Fanoušci Pána prstenů by možná raději měli tenhle odstavec přeskočit. Vašek už si totiž chystanou stealth adventuru ze Středozemě stihl zahrát a jeho dojmy nejsou kdovíjak příznivé. Krom zajímavě podaného materiálu J. R. R. Tolkiena toho totiž Gollum nemá moc co nabídnout, tak abyste nebyli zbytečně zklamaní.

Kultovní legenda se vrací a s ní také vraždící umělá inteligence Shodan. System Shock stál před dvaceti lety u zrodu žánru, který dal vzniknout takovým ikonám jako BioShock, Deus Ex nebo Dishonored. Jeho moderní předělávka v Unreal Enginu čtvrté generace klaustrofobický cyberhoror představí i modernímu publiku.

