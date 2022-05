Jaké hry vyjdou v květnu?

2. 5. 2022 17:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Začíná to krásné období, kdy příroda za okny rozkvétá a alergikové ji proklínají. Pokud se mezi ně řadíte, radši zůstaňte doma třeba s některou z novinek. Květen sice nepřinese žádný z nejočekávanějších titulů roku, ovšem vypadá to alespoň na několik menších, ale o to zajímavějších indie her. Vyberete si?

5. 5. Trek to Yomi (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Samurajská plošinovka v černobílém hávu vzdávající hold mistrovi řemesla Kurosawovi? Už je to konečně tady! Ghost of Tsushima je důkazem, že hráči stojí o hry s japonskou historií a bojovým uměním, a přestože Trek to Yomi bude mnohem menším titulem, umí svou stylizací pořádně zaujmout. Doufejme, že se čekání vyplatilo.

zdroj: Devolver Digital

A je tu další Warhammer, tentokrát jakýsi reboot více než tři dekády staré strategie. Daemonhunters od prvního pohledu vypadají jako XCOM v kulisách sci-fi Warhammeru, což nezní vůbec špatně. V kůži Šedých rytířů budete bojovat s démony Chaosu a celý průběh kampaní bude komentovat hlas jedinečného Andyho Serkise. Ještě vás všechny ty tahovky neomrzely a chcete další? Třeba tahle bude stát za to.

zdroj: Frontier Foundry

Vynikající Salt and Sanctuary se po dlouhých šesti letech dočká svého pokračování. I Salt and Sacrifice bude 2D soulsovka, v níž si vyberete jednu z osmi tříd a budete se bránit útokům obrovských mágů s pomocí štítu a kotoulu. Novinkou bude například online multiplayer s možností PvP, který rozšíří již dříve nabízený koop.

zdroj: Ska Studio

10. 5. Songs of Conquest (PC – early access)

Je to sice jen předběžný přístup, ale jedna z nejočekávanějších her redakce tu jednoduše nemůže chybět. Od oznámení na E3 v roce 2019 konečně dostaneme možnost zahrát si nádherně vypadajícího duchovního nástupce Heroes of Might and Magic. A i kdyby to herně nakonec nebylo tak zajímavé, grafická stylizace je stále úchvatná.

zdroj: Coffee Stain Studios

10. 5. We Were Here Forever (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Okrajová, ale rozhodně zajímavá záležitost. Série We Were Here staví na principu kooperativního řešení hádanek přesně dvou hráčů, z nichž se každý nachází v úplně jiné části prostředí, a do popředí se tak dostává vzájemná komunikace, popis problému a snaha přijít na společné řešení. Nejnovější díl We Were Here Forever vás vezme do mrazivého hradu.

zdroj: Total Mayhem Games

13. 5. Evil Dead: The Game (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)

Máte chuť na další vyvražďovačku v kulisách známého filmového a seriálového univerza? V Evil Dead: The Game kooperují až čtyři hrdinové včetně legendárního Ashe, kteří si to půjdou vyříkat se zombiemi do hlubokých lesů. Stejně tak se ale můžete stát démonem a ostatní hráče lovit v PvP módu.

zdroj: Saber Interactive

Ne že by svět stolního RPG Vampire: The Masquerade trpěl nedostatečným počtem videoher, ale ta hlavní, pokračování Bloodlines, je v dalekém nedohlednu, a tak se můžeme uchylovat leda tak k battle royalu Bloodhunt či nadcházejícímu narativnímu RPG Swansong od tvůrců The Council. V něm budete mít kontrolu nad osudy tří upírů, ale i celým Bostonem, takže si dejte dobrý pozor na to, jaké volby v příběhu učiníte.

zdroj: Nacon

Hardspace: Shipbreaker vám zprostředkuje jedinečný zážitek ve stavu beztíže, v němž budete rozebírat vraky lodí na cenné součástky. Může to znít relaxačně, ale v těchto podmínkách jde i o život. Stačí neuvážený tah autogenem a výbuch vás odmrští do neznáma. Pokud se tak nestane, pak si za prodané součástky pořídíte nové nástroje, které usnadní další rozebírání.

zdroj: Blackbird Interactive

26. 5. My Time At Sandrock (PC – early access)

A ještě jeden předběžný přístup, tentokrát pokračování příjemného simulátoru života a craftingu My Time At Portia. Sandrock střídá malebný, zelení prorostlý ostrov za vyprahlou pustinu, v níž se stejně dokážete zabydlet, farmařit, budovat, bojovat v dolech a tak podobně.

zdroj: Pathea

26. 5. Sniper Elite 5 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Zatímco se série Ghost Warrior tak nějak hledá, Sniper Elite si jede pořád to svoje zábavné snajpování v otevřených mapách. Pátý díl hlavní série vás vezme do Francie, láká na ještě více zbraní a jejich vylepšení, více možností pohybu po mapě a v neposlední řadě i možnost invazivního multiplayeru, kdy vaši kampaň může narušit cizí hráč snažící se vás ulovit.

zdroj: Rebellion