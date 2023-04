Jaké hry vyjdou v dubnu?

3. 4. 2023 14:00 | Téma | autor: Jan Slavík

Letošní březen se mimořádně vydařil. Kdo nenašel zalíbení v mytologické Číně v podání Wo Long: Fallen Dynasty, mohl se místo toho třeba vydat na skvělou výpravu do Japonska ve spin-offu slavné série Like a Dragon (dříve Yakuza) Like a Dragon: Ishin! Hráči a hráčky tradičních JRPG zaplesali nad Octopath Traveler 2, nápaditou zábavu přinesla i mladá Bayonettka v Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon a staronový Resident Evil 4 předvedl, jak se mají dělat remaky. Šmouhu na čistém štítu velkých her spáchala vlastně jen technicky nepovedená počítačová verze The Last of Us: Part I, jinak to byla docela pecka vedle pecky.

Bude na tom duben ještě lépe, nebo je spíš čas dát si trošku oddych?

4. 4. Meet Your Maker (PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One)

Dubnovou nabídku hned zítra otevře chystaný asymetrický multiplayer v podání napůl tower defense strategie a napůl akční řežby z postapokalyptického světa. Meet Your Maker vás nechá budovat impozantní tvrze plné pastí a nástrah, které odolají nájezdům ostatních hráčů, zatímco se sami v akčním režimu pokoušíte zdolat pevnosti postavené komunitou. Hra bude k dispozici i v rámci předplatného PlayStation Plus Essential.

zdroj: Behaviour Interactive

7. 4. EA Sports PGA Tour (PC, PlayStation 5, Xbox Series)

Od poslední golfové hry od EA Sports už uplynulo hodně vody, ale teď se uvidí, jestli v Electronic Arts své řemeslo nezapomněli a dokážou ohrozit až doposud suverénního krále žánru, PGA Tour 2K23. Rozhodně jim k tomu pomůže jedno obrovské lákadlo: Avizovaná přítomnost turnajů kategorie major a mezi nimi hlavně slovutných Masters, k nimž konkurence nesehnala licenci. Kdo se tedy těší na videoherní Augustu, může brousit hole a kroužkovat sedmý duben.

zdroj: EA Sports

11. 4. Sherlock Holmes The Awakened (PC, PS5, Xbox Series, Switch, PS4, Xbox One)

Ukrajinské studio Frogwares po několika odkladech (jistě není potřeba obšírně vysvětlovat jejich důvody) vydá novinku se známým detektivem v hlavní roli. Na hráče tentokrát čeká koketování s lovecraftovským mýtem a pozvolný propad v šílenství, což se samozřejmě promítne i v Holmesově schopnosti dedukce a metodách vyšetřování.

zdroj: Frogwares

Banda žoldáků v nelítostném světě, kde můžete přežít jedině tak, že odříznete vlastní srdce od emocí a přidáte se k všudypřítomné krutosti, si získává přízeň hráčů v předběžném přístupu už více než rok, což dokládá skóre 90 % pozitivních recenzí na Steamu. Titul 12. dubna opustí early access a vyjde v plné verzi, což tvůrci oznámili v novém videu:

zdroj: Shiro Games

18. 4. Minecraft Legends (PC, Xbox Series, Xbox One)

Kostiček chtiví fanoušci mohou vyhlížet polovinu měsíce, protože se chystá vydání očekávaného spin-offu známé značky. Minecraft Legends, na němž pracují studia Mojang a Blackbird Interactive, bude akční strategie v povědomém zasazení, kde budete mít za úkol sjednotit všechny tvory svrchního světa a postavit se hrozbě z podsvětí. Na své si přijdou jak sólisté, pro které bude připravená příběhová kampaň, tak extroverti, protože hra bude nabízet kooperativní i kompetitivní multiplayer.

zdroj: Mojang

Druhou třetinu měsíce uzavře chystané aviatické rozšíření skvělé akční adventury Horizon Forbidden West. Těšit se můžeme na impozantní neopravěk, při jehož tvorbě se tvůrci ze studia Guerrilla snažili vytěžit z hardwarového potenciálu současných konzolí naprosté maximum. A minimálně od pohledu se jim to nejspíš i povedlo – však se podívejte třeba na tahle krásná mračna.

zdroj: Guerrilla Games

21. 4. Dead Island 2 (PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One)

Že by snad konečně? Mrtvolácká řežba s ikonicky vetchými a neustále zpřelámanými zbraněmi prošla obludně dlouhým, pohnutým a bolestivým vývojem, během nějž se střídali vydavatelé i samotná studia, která hru vyráběla. Ale zatím to vypadá, že výsledek v dubnu konečně dorazí. U podobně problémových titulů sice bývá většinou namístě opatrnost, avšak v tomto případě se zdá, že se nakonec nějakým zázrakem podařilo titul udržet pohromadě a chystá se solidní zábava, jak si ostatně můžete přečíst v Adamových dojmech z hraní.

zdroj: Deep Silver

27. 4. The Last Case of Benedict Fox (PC, Xbox Series, Xbox One)

Stylová a výtvarně překrásná metroidvania od polského studia Plot Twist vás nechá se vtělit do paranormálního detektiva a spolu s ním a jeho vnitřním démonem rozkrýt tajemství rodinného sídla. K tomu pomůžou výlety do očistce, kde bude titulní Benedict hledat vzpomínky zesnulých a sbírat u toho magií nabitý inkoust, který si obratem nechá vtetovat do paží a získá tím schopnosti samotných ďáblů. A minimálně na pohled to vypadá famózně, snad se to bude stejně dobře i hrát.

zdroj: Rogue Games

Dubnový repertoár pak uzavře vysoce očekávané pokračování jedné z nejlepších her z univerza Hvězdných válek. Ryšavý rytíř Jedi Cal Kestis se vrací, aby dalšímu přídělu imperiálních Stormtrooperů, bojových droidů i nabroušené fauně ukázal, zač je toho světelný meč. Příběh má být dospělejší a o poznání temnější, když celá galaxie upí pod jhem Impéria. A k zoufalým časům se hodí zoufalé činy. Uvidíme, jestli se k nějakým takovým odhodlá i zdejší hrdina.

zdroj: EA