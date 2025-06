Jaké hry vyjdou v červnu?

3. 6. 2025 18:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Červen přinese kromě oteplení především novou herní konzoli. Switch 2 si pro sebe ukořistil značnou část herního kalendáře – exkluzivní launchové tituly sice dostane jen dva, 5. června ale vyjde i s pestrou paletou portů starších her. I pokud si ale novou hračku od Nintenda pořídit nehodláte, těšit se můžete třeba na průmyslovou revoluci v Rise of Industry 2 nebo na odhalování tajemství planety Arrakis v Dune: Awakening.

3. 6. Rise of Industry 2 (PC, PS5, Xbox Series)

Rise of Industry 2 je očekávaným pokračováním úspěšné strategie, která vás zavede do dynamického světa průmyslové globalizace. Ocitnete se v roli ambiciózního podnikatele, který musí strategicky plánovat a budovat své obchodní impérium od základů. Nový díl přináší vylepšenou grafiku, komplexnější ekonomické systémy a rozšířené možnosti výroby a obchodu.

zdroj: Kasedo Games

Launchová exkluzivita pro Switch 2 slibuje závodění v jednom širém otevřeném světě s propojenými tratěmi, kde je celý svět vaším závodištěm. Nechybí tradiční režim Grand Prix, kochací sandbox ani speciální vyřazovací mód, kde v sérii checkpointů vypadávají ti nejpomalejší. Tradiční arkádová zábava pro celou rodinu i skupiny přátel zaručena!

zdroj: Nintendo

Nová konzole se dočká také vlastního tutoriálového titulu, který vám formou virtuální výstavy s minihrami představí platformu i technologie, které ji pohánějí. Od magnetických joy-conů přes LCD displej po optický senzor, který vám ovladač umožní používat jako myš.

zdroj: Nintendo

Survival MMORPG vás zavede na slavnou planetu Arrakis, kde se v roli přeživšího ocitnete uprostřed písečných bouří, obřích červů a politických intrik, a to v alternativní verzi slavného světa, kde se Paul Atreides nikdy nenarodil. Vybrat si můžete z několika různých rodů s příslušnými mentory a speciálními schopnostmi, přičemž vaším hlavním úkolem bude pochopitelně podmanit si území s nejvyšším obsahem koření.

zdroj: Funcom

10. 6. MindsEye (PC, Xbox Series, PS5)

Futuristická městská akce od producenta GTA se odehrává ve fiktivní pouštní metropoli Redrock. Thriller na sebe upozornil především prohlášením Leslieho Benziese, který tvrdí, že kdokoliv o jeho chystané hře říká cokoliv negativního, je najatý konkurencí. Singleplayerová kampaň o zdivočelé AI kontrolující vojenské sklady by měla zabrat zhruba 20 hodin, po vydání by se měla dočkat i multiplayeru.

zdroj: Build a Rocket Boy

10. 6. Rainbow Six Siege X (PlayStation 5, Xbox Series, PC)

Rainbow Six Siege X bude nejnovějším přírůstkem k populární taktické střílečce, respektive jejím přerodem na free-to-play model. Zdarma si budete moct zahrát nový 6v6 režim Dual Front, Unranked a Quick Play za 26 operátorů. Těšit se můžete také na vylepšenou grafiku, ozvučení a destrukční model. Samotný Ubisoft označuje Rainbow Six Siege X jako evoluci dosavadní hry.

zdroj: Ubisoft

Sci-fi survival nabídne netradiční mix boje o přežití, příběhové adventury a stavění základny. Ocitnete se v roli Jana Dolského, osamělého astronauta, který se snaží přežít na nehostinné planetě. Aby překonal nástrahy a vyřešil záhady, musí vytvářet své vlastní altery – alternativní verze sebe sama, z nichž každá má unikátní schopnosti a náhled na život. The Alters slibují morální dilemata i větvený příběh, kde vám jedno dohrání ani zdaleka nebude stačit k odhalení všech možností.

zdroj: 11 Bit Studios

Multiplayerový spin-off z rozšířeného univerza her od Remedy vás zavede do Nejstaršího domu (znáte z Control) v rámci trojčlenného záchranářského týmu, jehož úkolem je hasit paranormální katastrofy různého druhu. Střílečka vyjde rovnou v rámci Game Passu a PlayStation Plus, dle tvrzení tvůrců zároveň nemá být hrou coby službou – nebude obsahovat žádné battle passy ani jiné podobné obměňující se prvky.

zdroj: Remedy

26. 6. System Shock 2: 25th Anniversary Remaster (Switch, PS4, Xbox One, PC, Xbox Series, PS5)

Remaster kultovního sci-fi hororu vás zavede zpět do temného a děsivého světa vesmírné lodi Von Braun. V roli vojáka, který se probouzí z kryospánku, zjistíte, že loď je pod kontrolou umělé inteligence SHODAN a plná zmutovaných nepřátel. Remaster od Nightdive přináší vylepšenou grafiku, modernizovaný zvukový design a optimalizované ovládání.

zdroj: Nightdive Studios

Očekávané pokračování unikátního herního zážitku, který vás opět zavede do tajemného světa, kde se stírají hranice mezi životem a smrtí. Znovu se ujmete poslíčka Sama Portera Bridgese, který se tentokrát ocitá na neznámém pobřeží, kde musí čelit novým výzvám a odhalit skryté pravdy o propojení mezi světy.

zdroj: Kojima Productions