Jaké hry vyjdou v březnu?

Březen bude mít poněkud volnější začátek, ale ve druhé polovině se novinky rozjedou na plné obrátky a nebudeme vědět, po čem dřív skočit.

První zajímavější hrou měsíce je izometrické příběhové RPG s tahovými souboji a systémem vyšetřování. Vezme vás do roku 1905 do Varšavy pod nadvládou ruského carství, kde se to hemží nejen vojáky, ale i děsivými bestiemi.

zdroj: Fool's Theory

Baví vás XCOM a druhá světová válka? Tak přesně to se spojuje v této taktické hře. V relativním bezpečí základny budete budovat francouzský odboj, zatímco v rámci nebezpečných misí budete čelit německým vojákům. K souboji přitom můžete přistoupit i tiše.

zdroj: Absolutely Games

5. 3. Expeditions: A Mudrunner Game (PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series, Switch)

Pokračování SnowRunneru, tedy hardcore simulátoru brodění se terénem, mění koncept. Tentokrát se z vás stanou dobrodruzi vyrážející na nejrůznější výpravy, na nichž vám pomohou nové vychytávky jako dron, zvedák, kotva a obecná správa inventáře.

zdroj: Focus Entertainment

Po šesti letech od původního vydání se české RPG z tuzemské historie konečně podívá na poslední aktuální platformu. A bude to jistě pořádná výzva, jelikož Jindra zažil nemalé problémy už na výkonnějším PlayStationu 4, přičemž Switchi je letos už 7 let.

zdroj: Warhorse

15. 3. Outcast: A New Beginning (PC, PlayStation 5, Xbox Series)

20 let po vydání původní hry, která pomohla definovat otevřené světy, se Cutter Slade vrací na scénu s novým mimozemským dobrodružstvím. Hra bude plná akce, průzkumu planety a poskakování a létání vzduchem.

zdroj: THQ Nordic

19. 3. Lightyear Frontier (předběžný přístup na PC a Xbox Series)

Kdo říká, že je farmaření nuda? Když místo traktoru používáte obrovského robota a při čekání na úrodu prozkoumáváte nádhernou mimozemskou planetu, kterou sužuje jakási nákaza, tak se o nudě opravdu mluvit nedá…

zdroj: Raw Fury

20. 3. Alone in the Dark (PC, PlayStation 5, Xbox Series)

Legendární hororová série se po dlouhé době vrací s dílem, který ji má znovu nakopnout. Pomohou s tím hollywoodské hvězdy a samozřejmě i tísnivá atmosféra primárně psychologického hororu.

zdroj: THQ

V pořadí druhé dobrodružství nebojácné Aloy se po dvou letech od vydání na PlayStationu konečně otevře i PC hráčům, a to rovnou i s rozšířením Burning Shores. Budete tak moct prozkoumat Zapovězený západ, jeho nová prostředí, výbavu i robotické dinosaury.

zdroj: Sony

22. 3. Dragon's Dogma 2 (PC, PlayStation 5, Xbox Series)

Chtělo to téměř 12 let, aby se vrátilo velice svérázné RPG, v němž šplháte po obrovitých monstrech, zatímco vás šípy, meči a magií podporují vaši naverbování společníci, kteří jsou vám zapůjčení od jiných hráčů. Dvojka si tohle všechno zachová a přidá k tomu luxusně vypadající grafiku.

zdroj: Capcom

Neuplyne snad měsíc, aby nevyšla další, většinou skvělá hra od Nintenda a dobrodružství ikonické princezny ze všech materiálů vypadá parádně. Opět velká spousta zábavných nápadů, mnoho různých podob princezny a vše, co k pořádné plošinovce patří.

zdroj: Nintendo

Tvůrci Niohu zas a znovu pořádně otestují vaše bojové dovednosti. Tentokrát z vás udělají vyloženého samuraje, tedy konkrétně samuraje bez pána, který bere záchranu Japonska do vlastní hrsti. Šógunát Tokugawa totiž s příchodem roku 1863 ohrožuje příjezd černých lodí ze západu…

zdroj: Team Ninja

Na neotřelou hru Falconeer od stejného autora naváže budovatelská strategie zasazená do téhož světa, který se vyznačuje velmi omezeným prostorem. Vzkvétající města budujete na skalnatých útesech, kde není nouze jak o obchodování s jinými usedlostmi, tak o boj o další kousek pevniny.

zdroj: Youtube / Wired Productions

Šestá Civilizace je s námi už pořádně dlouho a zatím se nedočkala svého pokořitele. Ale tentokrát by se to s trochou štěstí mohlo podařit. Novinka láká na partie táhnoucí se po 10 tisíc (herních) let, ahistorický vývoj lidstva i prvky z budoucnosti.

zdroj: Paradox Interactive

Legendární seriál se dočkal celé řady videoherních adaptací, naposledy skvělého RPG Fractured but Whole z roku 2017. Tentokrát se ale jedná o bláznivou 3D akci, v níž si dosyta užijete koulované. Můžete hrát sami, ale větší sranda to jistě bude v multiplayeru až 4 hráčů.

zdroj: Question Games