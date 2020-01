Halt! Od remasteru Commandos 2 dejte ruce pryč!

Windows

KOMENTÁŘ - Téma autor: Adam Homola

Byl jsem u řady zpackaných launchů a spálil se hned u několika Kickstarterů. Chápu, že vývoj musí být peklo příliš mnoha kompromisů, které nechtějí dělat ani sami vývojáři. Dosud jsem vždy a všude přivíral oči a mával nad tím rukama. Když jsem přežil Gothic III, Diablo III, nebo No Man's Sky, přežiju všechno. Jenže pak přišli experti z Kalypso a do toho povážlivě plnícího se poháru chrstli své plné vědro. A já tak v případě čerstvě vydaného Commandos 2 HD Remaster poprvé v životě zažádal o vrácení peněz za hru.

Vydavatel Kalypso koupil práva na Commandos teprve minulý rok a vývojáři z Yippee! Entertainment dostali za úkol vdechnout téhle milované klasice nový život. Jako první si vzali ten nejlepší díl a s prominutím ho zprasili nevídaným způsobem. Commandos 2 je jedna z mých nejoblíbenějších her vůbec, pravidelně se k ní vracím a s chutí si užívám výborně navržené mise. I proto tohle bolí víc než kterýkoliv jiný nepovedený start.

Jako hráči je mi jedno jestli na to v Yippee! neměli čas, budget, odvahu, nebo jestli nad chudáky hodnými vývojáři stáli kravaťáci z Kalypso s bičem a nutili je k hříchům proti lidskosti. Jako hráč jsem od tvůrců dostal několik facek, které jsem si já – a ostatně ani hra – nezasloužil.

Eins – multiplayer

První facan přišel ještě před zakoupením hry. Vývojáři remasteru ze hry odstranili kooperaci. Trochu přehlížený, ale tolik zábavný multiplayer! Nijak nerozporuji fakt, že Commandos 2 jsou primárně o skvělé singleplayerové kampani. Jenže to nic nemění na tom, že multiplayer byl nedílnou součástí původní hry a že já v něm strávil několik desítek hodin.

Kooperace je zábavná, taktická a blbnout v ní můžete s kamarádem pořád dokola. Pokud jste původní Commandos 2 v multiplayeru nikdy nehráli, můžete si doplnit vzdělání v našem GamesPlayi. Tam jsme společně s Vaškem decimovali nacistické řady s gustem větším než harpuna potápky.

Chybějící multiplayer mě zklamal, ale přesto jsem zatnul zuby a hru si stejně koupil. Commandos 2 je moje srdcovka, já jsem rád že se s ní něco děje a chci hru podpořit. Dát vydavateli najevo, že to má smysl. A dát mu to najevo tím jediným způsobem, který na vydavatele vždycky zabere – mými penězi.

Zwei – cenzura

Druhou jsem chytl o futra a bolela nejvíc. Všimnete si jí už během intra. Chybí svastika a záběry s Adolfem Hitlerem byste taky hledali marně. Vidíme jen různé záběry z bojů, záběry obětí, ale jaksi chybí vyobrazení onoho jasně definovaného zla, a ještě jasněji definovaného nepřítele.

Intrem to bohužel nekončí a silné cenzuře neutekly ani jednotlivé mise. Myslíte, že v nich nenajdete jen svastiku? Cenzura je natolik absurdní, že chybí dokonce i japonské insignie, které japonské letectvo používá dodnes. Z nějaké bizarního důvodu je upravená i animace hořících lidí a další drobnosti.

Tvůrci se už k tomu pod nátlakem velkého množství stížností stihli vyjádřit. V podstatě napsali že o tom ví, že šlo o úmyslnou a konečnou cenzuru a my si tak můžeme leda trhnout nohou. Dobrá tedy, na rozdíl od nich se já zachovám férově a napíšu jejich vyjádření sem, nikoliv do komentářů na Steamu:

„Vědomě jsme se rozhodli vydat pouze jednu mezinárodní verzi Commandos 2 HD Remaster. Tu, která se snaží co nejvíc vyhnout používání politických symbolů jako je svastika nebo runy SS. V našich hrách nechceme podněcovat rasismus, diskriminaci, ani omezování svobody lidí. Jako kosmopolitní, avšak německá společnost to vidíme tak, že je naší povinností vyhnout se používání jakéhokoliv druhu radikálního symboslimu." „Skutečně nevěříme tomu, že kvůli vyhýbání se extrémním politickým symbolům se z našich her vytrácí zábava či autenticita a cítíme, že náš přístup podporuje velká část naší komunity." „Víme, že s tímto rozhodnutím nebudou souhlasit všichni a vážíme si vašich názorů, ale doufáme, že naše stanovisko dokážete pochopit."

Vývojáři se tímto stanoviskem k problému vyjádřili pouze na diskuzních fórech na Steamu. O cenzuře a odstraněném obsahu není v oficiálním popisku hry na produktové stránce na Steamu či GOGu jediné slovo. Tam tvůrci přiznávají jen chybějící multiplayer. Kalypso mlčí a mlží i na svém oficiálním webu.

Je podivuhodné, že vývojář či vydavatel své potenciální zákazníky na takovou věc neupozorní ještě před koupí. Dokonce mají tu drzost propagovat hru jako „skutečnou poctu jednomu z nejoblíbenějších mistrovských děl" s tím, že Commandos 2 HD Remaster podle nich obsahuje „autentické scénáře z druhé světové války".

Do experta na české a evropské právo mám stejně daleko jako Kalypso k férovému zacházení se zákazníky, ale nehraničí tohle už s třeba s klamavou reklamou? I kdyby ne, já se oklamán cítím. Očekával bych, že hra, která je Remasterem bude co do podobného obsahu totožná s předlohou a ne jen její podivný kastrát.

Vtipné je i alibistické odvolávání se Kalypso na to, že jde o německou firmu. Přitom i v Německu vydávané hry nacistické symboly mít samozřejmě mohou. Navíc, pro hry z této doby jde o zcela běžnou součást. Když si můžu kupovat jiné hry z druhé světové války s opravdu autentickými vizuály, proč je nemůže mít tenhle remaster? Nejde o to, že bych se vyžíval v pohledu na svastiku, ale chybějící vizuální prvky opravdu škodí atmosféře - a zcela zbytečně.

Mimochodem, vidět takovou cenzuru krátce poté, co přijdu z kina z Králíček Jojo, kde je toho hajlování, svastiky a další dobových nezbytností hromada, je solidní studená sprcha. A hádejte co: Králíček Jojo se promítá i v německých kinech, kde má rating 12+. Ale to jen tak na okraj.

Drei – bugy

Chybějící multiplayer bych zkousnul, cenzuru v žádném případě, ale Kalypso má pořád ještě dost sil a sází další rány. Commandos 2 HD Remaster je totiž dost nepříjemně zabugovaný. Níže přikládám obrázek, kterým mě hra přivítala hned po přehrání zcenzurovaného intra:

Text text text text, text text. Text text.



A takhle je to prosím pěkně i v samotné hře. Nikde žádné texty, respektive „TEXT" je úplně všude. Inu, měl jsem štěstí na vskutku zajímavý bug a není ani zdaleka jediný. Hra občas podivně laguje, padá, kurzor se chová „divně" a někdy dokonce přestává reagovat ovládání. A to nejen mě, ale řadě dalších uživatelů – viz různá fóra nejen na Steamu, GOGu, Redditu a jinde.

Vier – lajdáckost

Commandos 2 HD Remaster sice remasterem je, nicméně jde o remaster minimální. Vývojáři si s tím moc práce nedali, a tak vás tady žádné radikální zlepšení nečeká. Více než remaster na mě celá věc působí spíše jako trochu lepší upscale.

Upscale, kde ale tvůrci netrefili úroveň přiblížení, ovládání kamery a další důležité drobnosti. Ve výsledku jsem tak při hraní měl těžko popsatelný pocit že to prostě „není ono". A opět nejsem sám, což potvrzují i vývojáři v prvním oficiálním vyjádření po vydání. O zabugovanosti, podivném přiblížení i mizerné optimalizaci sami dobře ví a někdy v budoucnu by to prý rádi opravili.

Verpiss dich!

Ponaučení na závěr? Kalypso je dalším vydavatelem potvrzujícím dlouholetou radu, kterou bychom se měli všichni řídit: nepředobjednávejte si hry, nebo si je (ve většině případů) alespoň nekupujte hned při vydání. Nešvary v podobě spousty technických problémů totiž stále odmítají z tohoto průmyslu zmizet.

Pokud si Kalypso vytáhne hlavu z příslušných míst, opraví všechny bugy a vylepší optimalizaci, tak nám zbude možná použitelný remaster s absurdní cenzurou a chybějícím multiplayerem. Jenže kdy to možná vývojáři dotáhnou tam, kde to mělo být při vydání? Za půl roku? Za dva roky?

Commandos 2 HD Remaster jsem si koupil na GOGu, jejichž podpora se mnou vyřešila vrácení peněz velice ochotně, rychle a bez řečí. A já tak najednou vyslal vydavateli jiný, ovšem stejně silný signál. A mimochodem, původní verze Commandos 2 funguje na Windows 10 víceméně bez problémů, multiplayer jí nechybí a není zmršená cenzurou ani jinými zásahy. A vypadá pořád velice slušně. Recenzi na Commandos 2 HD Remaster samozřejmě přineseme, ale já si tuhle hru nechám ujít...