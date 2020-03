Half-Life: Alyx mimo virtuální realitu je podle Valve otázkou času

Windows

- Téma autor: Šárka Tmějová

K hraní nejnovějšího Half-Life potřebujete silné PC a headset pro virtuální realitu. Ale možná ne nadlouho. Samotné Valve se sice o zpřístupnění Alyx hráčům bez VR starat nechce, jenže tuší, že verzi pro myši a klávesnice už teď někdo doma kuje. Může to vůbec fungovat? Ne snad z hlediska technologie, to není až takový problém, ale bude hra pro VR bez VR zábavná?

Virtuální realita kvůli pořizovacím nákladům pořád není tak masově rozšířenou záležitostí, jak by si technologické firmy asi přály. Není tedy divu, že si v diskuzích u Half-Life: Alyx mnohem častěji přečtete názor, že i přes lásku k sérii hráči hodlají tenhle díl radši vynechat, než že by spěchali kupovat nový headset. Jak to udělat, když si ho chcete užít, ale virtuální realitu si z všemožných důvodů pořizovat neplánujete?

Podle programátora Robina Walkera, který se podílel už na prvním Team Fortress coby modifikaci Quake a ve Valve pracuje přes 20 let, si máte prostě jenom chvíli počkat. Otázka podle něj nezní, jestli někdo mod pro hraní bez headsetu vyrobí, ale spíš co si o něm hráči budou myslet. Designovat totiž hry pro standardní obrazovku a klávesnici s myší a pro virtuální realitu, to jsou dvě naprosto odlišné disciplíny.

zdroj: Valve

Walker pro server Polygon řekl, že o této eventualitě v týmu hodně mluvili, ale on je prý v klidu – Half-Life: Alyx bez VR podle něj nebude moc zábava. „Lidem to naprosto jasně ukáže, proč jsme to udělali pro VR. Pokud lidé budou hrát modovanou verzi a tvrdit, že je fajn, budu hodně překvapený. Ale jsem připravený změnit názor, mám rád, když mě někdo upozorní, že nemám pravdu.“

Dává to smysl – ovládání Alyx stojí hodně na ovladačích sledujících ruce a velká část kouzla spočívá v tom, že musíte třeba sami přebíjet, házet granáty i řešit logické hádanky v místech, kde byste běžně zmáčkli jedno tlačítko. Interakce se světem ani imerze zkrátka nebudou mít ten správný šmrnc, když „nebudete“ přímo na místě.

„Takže ano, myslím, že se to stane. Nevadí mi to, kvůli ostatním lidem v týmu vás k tomu nechci ponoukat, ale stane se to. A myslím, že si díky tomu lidé ještě víc uvědomí, proč jsme se rozhodli udělat Alyx ve VR, než si to uvědomují teď,“ uzavřel rozhovor Robin Walker.

Pokud vám tedy jde jen o příběh, bude snazší se na něj podívat na videu než čekat na mod, který vám patrně stejně nabídne jen velmi okleštěnou, nepříliš zábavnou střílečku.