Chcete být lepší hráči? Pomůže vám k tomu český projekt Rankacy poháněný AI

29. 11. 2024 18:00 | autor: Jakub Malchárek

Ambice „nějak více“ se věnovat kompetitivnímu hraní jsem měl v životě jen dvakrát – u Starcraftu II a Doty 2. Nikdy nesahaly tak vysoko, abych se chtěl stát esportovcem, ale snaha zvyšovat svůj rank a probíjet se na čím dál vyšší příčky šla dalece za prosté hraní. Když jsem netrénoval, sjížděl jsem na YouTube videa s nejnovějšími taktikami a analýzami zápasů, četl jsem si návody a strategie, piloval v trénincích různé buildy, posloupnosti příkazů. Zkrátka měl jsem v životě pár období, kdy jsem určitým hrám věnoval veškerý volný čas.

Existovat tehdy Rankacy, možná by ze mě i něco bylo (ale spíše ne). Co Rankacy vlastně je? Startup, vznikající projekt technologických nadšenců a esportovců z Česka, kteří tvoří software pro výuku hraní her… a mnoho dalšího.

„Rankacy je analytický nástroj pro Counter-Strike 2, který pomáhá hráčům, aby získali maximum ze své hry. Na základě analýzy herních dát poskytujeme hráčům highlighty nejlepších momentů, důkladné statistiky hry a žebříčky pro srovnání hráče s jeho přáteli a ostatními hráči,“ říká šéf projektu Michael Blažík, sám velký herní nadšenec, který se roky pohybuje mezi tuzemskými profihráči Counter-Striku, třeba jako vedoucí esportového týmu Cryptova nebo výkonnostní šéf v týmu Entropiq.

Volně přístupná alfa Rankacy běží teprve pár měsíců, klíčové pro tým a vlastně celý startup nyní je získat co nejvíce dat z testování, ale i zpětná vazba či oprava nahlášených chyb. Slouží k tomu mimo jiné i Discord.

Co je pod kapotou?

„Hledali jsme způsoby, jak pomocí dat zlepšovat naše výkony v CS:GO. Začali jsme tehdy spolupracovat s Vysokou školou báňskou a zde se zrodil nápad a taky zakladatelský tým Rankacy. Původně jsme chtěli mít data jen pro profesionální týmy, ale pak jsme došli k závěru, že zlepšit se ve hře můžou díky naší pomoci úplně všichni. Od profíků až po hobíky,“ vysvětluje Blažík a dodává, že nyní se na Rankacy podílí přes dvacet lidí, od vývojářů a odborníky na AI a datovou analýzu až po profíky v CS, a to nejen v Česku, ale i na Slovensku, Velké Británii nebo v Kanadě.

Umělá inteligence je poslední dobou velkým hitem, který na vás pomalu vyskočí i z lednice, a proto se není čemu divit, že velké nadšení střídá úměrný skepticismus. Hlavně co se generativní AI týká. Rankacy i díky působení expertů na AI, kteří vyučují na ostravské Vysoké škole báňské, zachází ale mohem dál. Naproti jim v tom jde skvělá přístupnost zdrojových dat právě z „CSka“.

„Samotná technologie je docela komplexní a spletitá. Ale zjednodušeně, vytvořili jsme vlastní parser, který dokáže z datového souboru vytáhnout úplně vše, co se ve hře stalo. To pak využíváme k tomu, že identifikujeme klíčové momenty a ty pak předkládáme uživatelům ve formě dat, rad a videí. Samotnou AI používáme několik způsoby. Již brzy nabídneme uživatelům neuronové sítě, které se učí na datech profesionálních hráčů a pak porovnávají situace našich uživatelů a poradí jim, jak by se v dané chvíli zachoval profi hráč. To budeme využívat například na ekonomice a nákupech, ale také k tomu, abychom poradili hráčům nejlepší trasy nebo místa ve hře. Máme také prototyp chatbota, se kterým se lze bavit o své hře a probírat s ním své statistiky ze všech her. Nasazení chatbota je v plánu v první polovině příštího roku,“ vyjmenovává ředitel projektu.

Rankacy je momentálně ve veřejně přístupné alfě, do bety se plánuje přehoupnout začátkem příštího roku. Plná verze s už zpoplatněnými funkcemi má pak být k dispozici někdy v příštím roce. Za dva měsíce ostrého provozu analyzovalo Rankacy data od více než 7000 uživatelů, kteří vygenerovali přes 11 tisíc klipů-highlightů. Analýzou celkově prošlo přes 183 tisíc zápasů.

Bezprostřední plány

Ne každý má ambice stát se profesionálem, chuť a vlastně i schopnosti se Counter-Striku 2 věnovat na profi nebo poloprofesionální úrovni. Člověk si chce zkrátka občas jen tak zastřílet, usednout ke hře na hoďku, dvě týdně a nedostat úplně ostudný klepec. I k tomu může být Rankacy užitečné, dokáže poradit základy, detaily, analyzovat, co jste udělali špatně - nebo dobře.

„V současné chvíli děláme na heatmapách jak pohybu, tak sledování kill/death statistik, používání utilit. Chceme být schopni vám říct, kde a jak třeba profíci hází granáty. Ve vývoji máme prototyp na trénink prefire a positioning, který bychom chtěli implementovat do konce roku,“ přibližuje za firmu člen produktového týmu Ondřej Žídek.

Počítá se třeba s možností vytvoření vlastního klanu, kde můžete porovnávat statistiky mezi přáteli a sledovat, jak se jim daří, jak se zlepšují v delším časovém úseku. Těm, které čísla a tvrdá data zas tolik nezajímají, umí Rankacy identifikovat a vytvořit klipy s nejlepšími killy ze zápasu a ve 4K je exportovat. Třeba abyste se jimi mohli pochlubit na sociálních sítích.

Ambice ale Rankacy nechybí ani v prostoru esportu. Ať už je to třeba zapojení tuzemské špičky Michala „leckra“ Kadlíčka mezi konzultanty, nebo partnerství s Českou esportovou asociací a českou reprezentací, kterou tým doprovázel na mistrovství světa v esportu do Rijádu.

V porovnání

Samozřejmě, že podobný analytický software už existuje. Z alternativ můžeme jmenovat třeba Leetify nebo Scope.gg. Oproti nim chce ale Rankacy nabídnout kromě vyhodnocení dat i další kroky a coachovací aspekt v přehledném formátu, který pomůže právě třeba i hobíkům.

No, a pokud zrovna neholdujete Counter-Striku 2, stačí trpělivost. Momentálně sice jde díky své popularitě a dobré dostupnosti datového souboru o jedinou hru podporovanou Rankacy, ale do budoucna se plánuje i podpora dalších titulů. Třeba Doty 2, League of Legends či Valorantu. Ostatně Rankacy od začátku vznikalo jako platforma, na kterou půjdou relativně snadno implementovat i další hry.