Cannibal je herním pokračováním jednoho z nejkontroverznějších filmů všech dob

- Téma autor: Václav Pecháček

Cannibal Holocaust. Za tímhle miloučkým, absolutně neprovokativním názvem se skrývá hororový snímek z roku 1980, v němž se objevují scény takové brutality a násilí, že italský režisér Ruggero Deodato byl po jeho uvedení zatčen a posléze obviněn z vraždy hlavních herců, protože úřady nemohly uvěřit, že jejich smrt na kameře byla nahraná. Napadá vás lepší zdrojový materiál pro počítačovou hru?

Cannibal je interaktivní horor, jehož scénář vytvořil sám Deodato a bude jej i režírovat, a jedná se o čtvrtý díl „kanibalského cyklu“, kam kromě Cannibal Holocaustu (do češtiny bohužel trochu nudně přeloženém jako Kanibalové) patří ještě filmy Jungle Holocaust a Cut and Run. A pokud se hra nechá inspirovat svými vzory, půjde o zážitek pouze pro otrlé.

V Kanibalech se vyskytují realisticky zobrazené scény dekapitace, upálení, napíchnutí na kůl či skupinového znásilnění, ale to není všechno. Kromě nahraných scén s umírajícími lidmi, které tak zmátly italské úřady, bylo během natáčení skutečně zabito sedm zvířat, mezi nimi prase, želva či dvě opice. To se snad při tvorbě hry opakovat nebude, ale rozhodně to něco vypovídá o stylu Deodatovy tvorby.

Hra odvážlivce zavede do džunglí na ostrově Borneo, kde se ujmou několika různých postav a pokusí se odhalit, co expedici do zeleného pekla přivedlo. Vzhledem k tomu, že Cannibal Holocaust pracoval s metodou „found footage“, tedy nalezených záběrů z kamery podobně jako v hororu Blair Witch, bych se nedivil něčemu podobnému ani ve hře, zvlášť když zřejmě hodlá zkoumat i minulost a motivaci členů expedice. Jistotou je ovšem děs, brutální násilí a žrouti lidského masa.

Cannibal je vyvíjen v Unity italským studiem Fantastico a vyjde v listopadu letošního roku na PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch a mobilní zařízení.