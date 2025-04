Březnové recenze na Games.cz: Kooperace, Japonsko i britské postapo

1. 4. 2025 12:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Podle číselných hodnocení byl březen nadprůměrný měsíc. Mezi hrami najdeme nějaké ty devítky, spoustu osmiček, ale i nějaké ty šestky. Největší událostí bylo vydání a verdikt dlouho očekávaného Assassin's Creed Shadows, které se povedlo. Nicméně velkou peckou je opět kooperační adventura od studia Hazelight.

„Split Fiction je momentální vrchol gaučové kooperace – a zřejmě jím zůstane do doby, než v Hazelight přijdou s další hrou. Inovativní, akční, náročná, nádherná… všechny tyto klady naprosto vyvažují trochu nevýrazný příběh a místy občas zbytečně zběsilé tempo,“ pochvalují si skvělou kooperaci Jakub se Šárkou.

zdroj: Sony

„Design špičkové tahovky Songs of Conquest na mobilech trpí technickými nedostatky. Kouzlo i obrovská porce zábavy zůstává zachováno, stejně jako promyšlené úlitby dotykovému ovládání. Sranda ale končí ve chvíli, kdy je velmi jednoduché se na titěrném bojišti kriticky ukliknout a nahrávání soubojů trvá klidně desítky vteřin,“ říká ve své recenzi Jakub Malchárek.

zdroj: Archiv

„Propracovaná, uvěřitelná, zábavná, skvělá golfová simulace, kterou bohužel sráží unylé zpracování kariéry, podivný RPG systém a agresivní mikrotransakce,“ nebere si servítky ve své recenzi Jan Slavík.

zdroj: HB Studios

„Assassin’s Creed Shadows není překotná revoluce značky. Drobnými vylepšeními dostáváme skvělý stealth, zábavné souboje i sympatické protagonisty. Koncept hry se od předchůdců příliš nemění. Jestli ale chcete vidět nejkrásnější ztvárnění Japonska v jakémkoliv médiu, nemusíte hledat dále,“ shrnuje v recenzi Jakub Malchárek.

zdroj: Ubisoft

„Velmi povedený a opečovávaný remaster JRPG, které původně vyšlo v roce 2015. Klade důraz na obrovitý svět a jeho zkoumání, což odnáší příběh, který hraje druhé housle. Ve hře snadno utopíte desítky hodin, ale občas vykoukne designové stáří,“ hodnotí kultovní remaster Aleš Smutný.

zdroj: Nintendo

„Microtopia vás nechá mikroskopem sledovat maličkou kolonii robotických mravenců a udělat z nich soběstačnou společnost, která může skvěle fungovat, ať už ji postavíte na chaosu, nebo na geometricky přesných vzorcích. Mozek vám potrápí hlavně logistika, protože musíte vymyslet efektivní propojení postupně umírajících dělníků do cyklu evoluce a nekonečné práce. Variace na automatizační žánr se ale povedla právě proto, že s menší perspektivou přichází mnohem větší odpovědnost za stovky vašich mravenců,“ nešetří chválou ve své recenzi Michal Krupička.

zdroj: Cordyceps Collective

„Nelineární příběh, kterým si brázdíte cestu podle svého, je fantastický a skvělá estetika Británie padesátých let dělá z Atomfallu nápadité postapo. A to i přes slabou akční složku a vyloženě zbytečné survival prvky. Hra, kterou nemusíte nutně hned mít, ale zároveň by byla škoda, kdybyste ji úplně minuli,“ konstatuje u zajímavého postapa Jakub Malchárek.

zdroj: Rebellion

„Hravý, chytrý a neskutečně chytlavý simulátor správy kouzelnické školy. V Mind Over Magic budete každý den s láskou sledovat své svěřence při všemožných aktivitách společně s rozvíjejícími se herními mechanismy. Malou vadou na kráse může být poněkud repetitivní boj. Jediné, na co si je potřeba dávat pozor, je vysoká návykovost a riziko, že se od obrazovky jen tak nezvednete,“ neskrývá nadšení Michal Krupička.

zdroj: Klei Entertainment