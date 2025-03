Mind Over Magic – recenze manažerského simulátoru magické školy

28. 3. 2025 18:00 | Recenze | autor: Michal Krupička

Klei Entertaiment podle mého názoru patří mezi jedno z nejzajímavějších studií a vydavatelství současnosti. Jejich hry jsou propracované, návyková a graficky skvěle vyvedené. Je jedno, jestli si zamilujete třeba Don't Starve, Mark of the Ninja nebo Invisible, Inc. Všechny z nich jsou skvělé. Novinka Mind Over Magic od týmu Sparkypants teď konečně vyšla z předběžného přístupu, kdy se asi nejsnáze dá v rámci portfolia vydavatelství žánrově připodobnit k manažerskému survivalu Oxygen Not Included.

Místo vesmírné kolonie v ní ale tentokrát budete spravovat vlastní školu čarodějů. Stavět, optimalizovat a bojovat proti temné mlze i nestvůrám z podzemí. Hlavně se ale skvěle bavit, protože Klei opět dokázalo, že chytlavé hry zkrátka umí.

zdroj: Klei Entertainment

Bradavice trochu jinak

Ruku na srdce, kdo si někdy nechtěl zažít dobrodružství ze školy čar a kouzel? Vystavět si od základu vlastní akademii, vybrat si učitelský sbor a učit mladé, jak pomocí hůlek ovládnout moc za hranicemi lidského chápání. Přesně to vám totiž Mind Over Magic nabídne. Přitom na počátku budete mít jen tři zaměstnance, kteří pomocí rituálu rozptýlí smrtící magickou mlhu a vyjdou z podzemí, aby vystavěli nejvelkolepější školu magie vůbec.

Danou trojici si samozřejmě nakombinovat podle svého. Zpočátku jsou vám k dispozici lidé, oživlé pytlovité konstrukty s vlastním vědomím a vlčí humanoidi. Každý z nich může ovládnout jednu z osmi škol magie pomocí hůlky. Kromě toho je příjemné i množství úvodních nastavení, kde kromě samotných mechanismů můžete nastavit třeba i to, jak má architektura vaší školy vypadat. Já třeba dal přednost klasickým geometricky přesným stavbám, ale pokud chcete pokroucené a deformované střechy, žádný problém!

zdroj: Klei Entertainment

Od prvních momentů na vás dýchá magická atmosféra. Stylizace vypadá skvěle a s každou odehranou chvilkou do sebe všechno pomalu zapadá. Sledujete své svěřence, jak kouzly kácí stromy, kutají kámen nebo staví, a přemýšlíte, co s natěženými surovinami vlastně dělat. Mind Over Magic totiž nenabízí klasický tutoriál.

Místo něj vás odkáže na propracovanou encyklopedii. Vůbec to ale nevadí, protože vás místními zákonitostmi provede skvěle. Když chcete zjistit, co přesně potřebujete na vybraný recept, jediným kliknutím se přenesete na požadovaný záznam s vysvětlením, kde danou věc najít nebo vyrobit. Hra vás své postupy učí postupně a efektivně, aniž by omezovala vaše kreativní vyžití.

Když propojíte stěny se stropem do uzavřeného prostoru, vznikne vaše první místnost. Postavíte výrobní a výzkumné stanice, postele, výrobnu hůlek a přivoláte prvního zájemce o studium. Hůlkou ovlivníte, jakou školu magie bude umět, typem profesora, který se zařazovacího rituálu zúčastní, zase jeho rasu - a může se začít s výukou.

Školník amatér

Stavění školy je ovšem zábava sama o sobě. Nejde totiž jen o to řešit, která krychle místnosti kde stojí, ale musíte si dávat pozor na jejich zaměření. Místnosti mají totiž své štítky, které je potřeba poskládat tak, aby ideálně splňovaly nároky na efektivitu. Kuchyně musí být v přízemí a mít alespoň jeden kotlík. Fajn, to není těžké - a hned je vaření o polovic efektivnější. Výrobní místnost musí být vyšší než širší a nemít v sobě jiné stanice než ty výrobní. Hračka. Jenže každá místnost má několik úrovní efektivity.

Časem tak třeba musíte rituální místnost přesunout, aby neměla žádnou jinou místnost pod sebou, vymyslet, jak observatoř dostat do věže (nebude mít místnost ani nad sebou ani vedle). Do toho třeba ošetřovna nesmí mít kolem výrobní místnosti ani učebny, aby měla štítek že je „tichá“, a k tomu může mít jen jeden vchod.

zdroj: Klei Entertainment

Stavební kejkle můžou začít a pod rukama vám začne růst pokřivená, podivná stavba, která ale nějakým zázrakem doopravdy připomíná školu čar a kouzel. Navíc u celého objektu musíte dávat pozor na statiku a vymýšlet konstrukce, podpěry a další věci, které celek udrží pohromadě. Ideálně i s trochou té efektivity, aby nebohý student nemusel od své postele běžet přes pět pater na snídani, jen aby se další kilometr schodů hnal na hodinu k magickému učícímu oltáři. K celkově působivé estetice dopomáhá i to, že některé místnosti vyžadují luxusní vybavení v jedné z kategorií, a tak vás nutí dávat do učeben jiné dekorace než třeba do rituálních místností nebo společenských místností.

Samozřejmě ale nebudete řešit jenom architektonickou stránku. S velkým hradem přicházejí taky velké problémy. V temných místnostech rostou houby, co vysávají magii, ve špinavých se zjevují slizouni, co oblepují vybavení, a tak dále. Jedno z největších kouzel hry spočívá právě v tom, jak postupně objevujete mechanismy, ale i s nimi spjaté komplikace, takže taky přicházíte na to, jak se s nimi poprat.

zdroj: Klei Entertainment

Školní psycholog

Na počátku hry jsou vaši zaměstnanci i studenti celkem nenáročná stvoření. Žijí o bobulích, nepotřebují moc luxusu a nevyskakují si. Jenže jak se jim zvyšuje úroveň vzdělání a vaše škola roste, budete bojovat i s jejich potřebami a náladami. Žáček si vypěstuje nechuť k určitému typu jídla, vysoce postavený mág země chce chodit jen po zemi nebo stabilních podlahách, členi vraního kultu vyžadují v noci dostatek měsíčního světla. A vám nezbude než jejich potřeby plnit.

Pokud totiž morálka učitelského sboru nebo žactva klesne na nulu, jejich magické schopnosti se utrhnou ze řetězu. Narovinu, vidět člena kultu vran, jak ze všech otvorů v morové masce zvrací sliz, je k popukání, alespoň do doby, než ten sliz ožije a začne rozežírat všechno kolem. Nemluvě o tom, když se takový mág ohně změní v bestii, která chce zúčtovat s vaším nábytkem. Kromě toho ale mají studenti i své aspirace. Někdo chce tančit s kolegy, jiný porážet v boji silná monstra a spoustu dalších. Plněním cílů pak získávají dodatečné zkušenosti.

Spolu s tím si mezi sebou studenti i učitelé začnou vytvářet vazby. Někteří bez sebe nedají ani ránu a jiní se nebudou moci vystát. Přijdou i dlouhodobější psychické problémy, které už se neobejdou bez rituálů na nemocničním lůžku. Zrovna ty ale z počátku umí být tak trochu nevyzpytatelné. Konkrétně do doby, než se od experimentálních praktik přesunete ke skutečným léčbám. Pokud ale Mind Over Magic něco dokazuje, je to fakt, že každé selhání může být v důsledku zábavná zkušenost takřka na pomezí humoru ze série Two Point.

Další specializace pak přicházejí přes artefakty. Studenty můžete povýšit na členy školního sboru, nechat úspěšně vystudovat, nebo je i vyloučit. Každý s tím spojený rituál navíc vypadá stylově a účastní se ho víc členů. Když jsem pohřbíval svou první studentku a sledovat truchlící, jak se shromažďují, bylo tak dojemné, že jsem téměř litoval, že jsem ji nechal v mlze umřít zcela záměrně.

zdroj: Klei Entertainment

Pokud navíc svého studenta přijmete do profesorského sboru, po potřebném rituálu se změní i jeho vzhled, díky tomu, že se z teenagera stane dospělý. Pokud by se vám jeho finální podoba náhodou vyloženě nelíbila, není třeba se bát. Ve hře jsou i zrcadla, která vám umožní si své svěřence upravit.

Ochrana proti černé magii

Kromě manažerské a správní stránky běhu školy budete muset řešit i pravidelné rituály, které odhání s každou nocí se přibližující mlhu. Nehrozí reálně ani tak, že by váš hrad pohltila, pokud se budete alespoň trochu snažit, ale čím je mlha blíž, tím méně máte prostoru na sbírání, kácení a lov. Tím pádem i menší přísun surovin. Některé dokonce rostou až dál od vašeho stavebního pozemku a je nutné z nich mlhu odehnat.

Další podstatnou část náplně pak představuje boj. Kromě událostí na pozemcích se k němu dostanete primárně v podzemí pod školou, kde procházíte větvené místnosti a přes soubojové setkání si odemykáte cestu dál, přičemž dostáváte odměny z každé odkryté chodby.

Přitom souboje jsou bohužel nejslabší částí titulu. Vyberete čtveřici čarodějů, která stane v tahovém boji proti až čtyřem nepřátelským tvorům. Ti mají své slabiny i obrany. Bohužel rozmanitost nepřátel ani bojových kouzel není dost velká na to, aby se bitvy časem nestaly dost repetitivními. Přitom animace sesílání kleteb jsou pěkné, potvory vypadají dobře, jen je prostě vidět, hlavně v kontrastu s ostatními složkami hry, že do boje nešlo až takové úsilí.

zdroj: Klei Entertainment

Postupem času studentům i učitelům stále víc uvolňujete čas od každodenních úkolů a necháváte je plně se věnovat studiu, rituálům, výrobě a boji. Hlavním zdrojem pracovní síly se totiž stanou výrobní konstrukty, které umí třeba uklízet, přenášet věci nebo později i těžit. Chcete je už jen kvůli tomu, jak skvěle vypadají a doplňují školu o další zábavné prvky.

Pro milovníky kouzel, strategií a dobrých her

Když se na Mind Over Magic podívám zpětně, vidím zkrátka a dobře další klenot od Klei. Zábavný titul, který nabízí skutečnou hloubku, ale ne za cenu ztráty přístupnosti. Hlavně je to přesně ten typ hry, která vás přiková k obrazovce a nepustí. Na jednu výpravu na pár minut se nalepí jeden dokončený výzkum, jedna přestavěná místnost, jeden rituál na povýšení studenta, až nakonec zjistíte, že se hodinové ručičky několikrát otočily kolem své osy a na spánek už vám ten den moc času nezbude. Jednoznačné doporučení i varování v jednom je tedy namístě.