Test Drive Unlimited Solar Crown – recenze závodní katastrofy

16. 9. 2024 18:00 | Recenze | autor: Patrik Hajda

Kdybyste se mě zeptali, jaká je moje nejoblíbenější závodní hra, bez váhání bych odvětil Test Drive Unlimited. Získala si mě prostředím, vozidly, jejich ovládáním, ale především simulací světa.

Nechala mě uvěřit, že jako hráč hraju za řidiče a ne za auto. Užíval jsem si nutnost navštěvovat autosalony, s vozidly jsem se seznamoval přirozeně, nevypadávaly mi z kolotoče jako ve Forze a bavilo mě plnit nezávodní aktivity, ať už šlo o „taxi“ mise, nebo o převoz drahých veteránů, které jste nesměli ani škrábnout.

Mrzelo mě, že se série po druhém Unlimited (které mě až tak nevzalo, ale špatné určitě nebylo) odmlčela a vlastně už jsem ani nedoufal, že by se kdy mohla vrátit. Kéž bych se teď mohl vrátit o pár let zpátky a nafackovat si, protože kdyby se nevrátila v podobě Test Drive Unlimited Solar Crown, byl by svět hezčím místem…

Dneska se nejezdí, omlouváme se

Ano, až tak špatné jsou tyto nové závody od studia Kylotonn, které se od roku 2015 staralo o každoroční přísun čím dál tím lepších závodů WRC, než se licence přesunula ke Codemasters (kde se s ní zdaleka nestalo to, co s Test Drivem tady, věřte mi...). Kylotonnu se podařilo zaslepit vzniklou díru právě oživením série Test Drive a tím si u mě udělal ten největší černý puntík, jaký si dokážete představit.

zdroj: Nacon

Kde jen začít? Tak například u rozhodnutí učinit hru primárně online multiplayerovým zážitkem. Možná jste zaznamenali spoustu veřejných testů předcházejících vydání hry, které podle všeho k ničemu nevedly.

Přestože jsem hru měl k dispozici zhruba dva týdny, hrát se reálně dala jen pár dní. Tvůrcům se podařilo zajistit opravdu strašlivý zážitek pro své nejvěrnější – hráče, kteří investovali větší peníze do speciálních edic, umožňujících dřívější přístup do hry. Odměnou jim byla nefunkční hra, která buď nešla hrát vůbec, nebo občas jen tak trochu.

Problémy se servery byly a občas ještě jsou velmi palčivé, což zamrzí dvojnásob, když se člověk snaží odehrát byť jen tutoriál, který je čistě singleplayerový. Případně jede závod jen s boty, protože najít ve hře protihráče se mi podařilo málokdy.

zdroj: Kylotonn

Fuj, to sis koupil, jo?

Nicméně problém s připojením je snad něčím, co se časem vyřeší. Co už ale nemusí projít výraznější změnou, je optimalizace hry jako takové. Závodil jsem na PlayStationu 5, kde máte na výběr z upřednostnění výkonu před vzhledem a naopak. A ani jedno nemůžu jako volbu doporučit.

V obou případech je totiž Test Drive Unlimited Solar Crown ošklivou hrou. V jednom trochu hezčí, ale zkrátka v moderní konkurenci her jako Forza, Gran Turismo, The Crew či Need for Speed dělá Solar Crown otevřeným světům, automobilům a modelům postav obrovskou ostudu.

Ale budiž, tak to není nejhezčí hra pod sluncem. Jenže když vám závodní hra nedrží snímkování, tak si na pole vítězů myslet nemůžete. Občas se poštěstí, že celým závodem projedete bez většího škobrtnutí (byť o stabilních 60 FPS opravdu nemůže být řeč), ale často budete frustrovaní výraznými propady, jejichž vlivem úplně minete zatáčku a můžete celý závod restartovat (což tedy není možné ani v případě, že jedete sami, protože se hra pořád chová jako onlinovka, takže můžete akorát závod vzdát a pak ho znovu spustit z mapy…). S optimalizací a vizualizací zkrátka nic neuděláte a hra si tyhle nedostatky opravdu nemá čím omluvit.

Co tu mám dělat?

A tím naše škarojízda bohužel ani zdaleka nekončí. Z nového Test Drive se úplně vypařilo to, co jsem měl na značce rád. Nejsou tu ty neotřelé vedlejší aktivity, můžete tu jen pokořovat rychlostní brány, sbírat měnu nesmyslně rozházenou po světě a objevovat vraky veteránů, kde vám ale bude vrtat hlavou, proč musíte čtrnáctkrát (!!!) najít úplně identický vrak Brouka, abyste získali jednoho pojízdného Brouka.

Přestože ve hře nemluvíte, a to ani ve chvílích, kdy vám postavy v cutscénách kladou dotazy, což je fakt na palici, tak se hře poměrně daří budovat pocit, že hrajete za postavu, čemuž napomáhá i možnost se projít několika interiéry od vlastního pokoje v hotelu přes jednotlivé autosalony (které bohužel nejsou z většiny rozdělené podle automobilek, ale spíše zemí či stáří) a nechybí základny dvou rivalitních klanů.

Mezi nimi se musíte rozhodnout, ke kterému se přidáte a rozhodnutí to není vůbec jednoduché. Ne proto, že by byly nabídky tak lákavé. Právě naopak, nebyl jsem schopný ztotožnit se s ani jednou frakcí – opravdu nechci být nafrněný boháč opovrhující každým, kdo nepozná kvalitní doutník, stejně jako nechci být mega hustej týpek s kšiltem dozadu a honosnou myšlenkou, kterak se peníze nemají hromadit, ale má se s nimi zlepšovat svět (pomocí ilegálního závodění v ulicích Hongkongu, jak taky jinak...).

zdroj: Kylotonn

Ale budiž. Horší je, že tu kromě jmenovaného už nic moc dalšího nenajdete. Test Drive Unlimited Solar Crown chtěl být závodním MMO, velkým hřištěm po vzoru Forza Motorsport 4/5 a The Crew Motorfest. Jenže to by tu muselo být co dělat a muselo by být zábavné jen tak objevovat místní svět.

Já nemám vůbec nic proti Hongkongu, protože Hongkong zpracovaný jedna ku jedné je jako závodní prostředí cool. Jenže této hře chybí hravost. Ona vás totiž nechce moc pouštět ze silnic, protože se mimo ně chová fakt divně, a navíc v té divočině prostě vůbec nic není.

V konečném důsledku ale není nic ani na silnicích. Ano, okolní vozidla vám klidně mizí před očima. Závodů je málo, levelování je pomalé, tuning plochý, cíle se po pár hodinách vytrácí a vy zjišťujete, že bez grindu a opakování závodů do zblbnutí už se dál nedostanete. Nepochopitelné je i uživatelské rozhraní, kdy závody musíte na mapě hledat lupou, a pokud byste chtěli zjistit z mapy, zda už jste je absolvovali a na kolikátém místě jste skončili, budete na pidi ikonku potřebovat rovnou mikroskop.

zdroj: Kylotonn

Zábavné ježdění

Ve hře jsem se zkrátka nudil a pro všechny její prohřešky jsem v ní vůbec nechtěl trávit čas. A to i přesto, že mě k sobě přece jen vábila jednou věcí – jízdním modelem. Na něm je samozřejmě vidět, že má studio letité zkušenosti se závodními hrami (ale nulové zkušenosti s otevřenými světy a jejich optimalizací, natož s online prostředím).

Řídit zdejší vozidla, kterých je obecně ale strašně málo, je radost. Na jízdní model si musíte chvíli zvykat, protože to není žádné Need for Speed, kde projedete každou zatáčku libovolnou rychlostí. Tady to chce trochu rozvahy, nejezdit dveřmi napřed, ale do zatáčky si normálně přibrzdit. Obzvlášť mě bavily závody v úzkých uličkách města, kde se opravdu moc nevytáčí motor a „uvěřitelnější“ závodění mi k Test Drive sedělo.

Upřímně jsem se obával off-roadových závodů, protože ty mě v Test Drive Unlimited 2 nebavily. Jenže ve svých obavách jsem jaksi zapomněl, že tvůrci mají za sebou nějakých 8 let tvorby šotolinových závodů, takže jsem si zdejší drandění na horských prašných silničkách nakonec užil (byť nejde o nic realisticky uvěřitelného, když se naleštěné Porsche Cayenne se svou vysokou hmotností chová jako ladná gazela).

Díky za testovací jízdu, ale tohle si nechte...

Jenže k čemu vám je zábavný jízdní model, když vás vše ostatní na hře štve tolik, že si u hraní hryžete nehty nad zcela nevyváženým chováním AI protivníků bez možnosti nastavení obtížnosti, rvete si vlasy obecnou frustrací a skřípete zuby nad tím, jakou měli tvůrci drzost dostat se k tak skvělé licenci a zprznit ji způsobem, který byste sami nebyli schopní vymyslet ani pro svého největšího nepřítele.

Test Drive Unlimited: Solar Crown není doporučení hodnou hrou. Tečka.

Můžeme sice doufat, že se problémy se servery jednou vyřeší (jistě pomůže záplava nízkých hodnocení a předzvěst rychlého odlivu hráčů), že nějaký budoucí patch možná dokonce zajistí nyní chybějící optimalizaci, a že tam chystané sezóny přinesou tolik chybějící obsah.

zdroj: Kylotonn

Nicméně v současném stavu jde o hru, které se pro své vlastní duševní dobro vyhněte obloukem. Za ušetřené peníze si kupte buď Forzu Horizon, pokud nehrajete na PlayStationu, nebo The Crew Motorfest, které jsou o dvacet parníků lepšími závodními hrami s otevřenými světy.

Pro mě osobně jde o jedno z největších zklamání v mé herní historii a nadále platí, že značka Test Drive skončila počátkem minulého desetiletí, tenhle paskvil se nestal, nepočítá se a doufám, že Kylotonn budete mít dostatek soudnosti, aby se o další pokračování už nepokoušel.