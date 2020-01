Ring Fit Adventure – recenze

Switch

Verdikt: Jeden z nejlepších příkladů gamifikace vůbec. Chytře navržený a skutečně funkční cvičící nástroj oblečený do kabátku regulérního fantasy RPG. Nebo je to regulérní fantasy RPG oblečené do kabátku cvičícího nástroje?

- Recenze autor: Adam Homola

S vyplazeným jazykem a celý zpocený poslušně hlásím, že Ring Fit Adventure funguje. Jestli je to spíše víc nástroj na cvičení, nebo RPGčko, je vlastně jedno. Unikátní novinka od Nintenda neselhává ani v jednom. Hra dělá co má a pokud to budete dělat i vy, výsledky se nemůžou nedostavit.

Recenze na Ring Fit Adventure je něco jiného než recenze na klasické hry. Ostatně klasickou hrou není ani sama RFA. Následující řádky tak berte jako pokračování článku První týden s Ring Fit Adventure, který byste si měli nejdřív přečíst. Níže už proto nebudu opakovat základní koncepty a probírat věci, které jsem řešil minule.

Kampaň

Hlavním tahákem Ring Fit Adventure je příběhová kampaň, jejíž přímočarý začátek je tu jen na zahřátí. Co do mechanik hra poměrně brzy nabobtná a vykvete, ale příběh kvést ani nezačne. Zápletka z klasických mantinelů nintenďáckého protáčení očí nevybočí a až se skrze více či méně povedené slovní hříčky dostanete na konec, odměnou vám bude váš vlastní progres, nikoliv uspokojivé rozuzlení napínavého příběhu.

Více než kde jinde ale nad příběhem v RFA přivřu oči, uši, zatáhnu žaluzie a zabouchnu dveře. Repetitivní příběhové scénáře, úkoly a opakující se střety s hlavním padouchem nevadí. Často repetitivní příběhové prvky kampaně totiž podtrhují hlavní pointu: samotná podstata cvičení leží na neustálém opakování a stejně jako v případě cvičení se zdejší repetitivnost nerovná nudě.

Kampaň na vás totiž každou chvíli hází nové prvky, systémy, koncepty, cviky a mechaniky, takže jakkoliv se prostředí časem poněkud okouká, o chytře navržených herních systémech to říct nejde. A víte co... Ty činky ve fitku jsou taky pořád stejné. Záleží ale na tom, co s nimi děláte.

Barvičkami kupředu

Po pestrobarevném fantasy světě se sice pohybujete primárně joggingem a to je samo o sobě solidní kardio, nicméně hlavním cvičícím prvkem tu jsou souboje. Jejich základní princip jsme si probrali minule, takže popojedem. Netrvá to příliš dlouho a hra před vás hodí důležitý, ale nepovinný systém barevného rozlišení nepřátel a cviků.

Každý nepřítel i každý typ cviku má svoji unikátní barvu. Silové cviky na ruce jsou červené, nohy fialové, břicho žluté, jóga tyrkysová... A na základní princip vysokou školu nepotřebujete: červeným cvikem sice ublížíte všem nepřátelům, ale těm červeným ublížíte ještě víc.

Hra vám před vstupem do každé úrovně doporučenou barvu cviků sdělí a je na vás, jestli se tím chcete řídit nebo ne. Barvy můžete ignorovat, jen to pak budete mít těžší. Zároveň to ale neznamená, že by byli všichni nepřátelé v dané úrovni jednobarevní. Anoncovaná barva bude převládat, ale narazíte i na další.

Pestrý mix cviků je proto nesmírně důležitý jak ve hře, tak v reálu. Barevné označení nepřátel do hry i do cvičení navíc vnáší jakousi nenápadnou vrstvu taktiky, kdy jsem často přemýšlel jakou barvou chci útočit na koho a zároveň jaké partie chci trénovat jakými cviky. A docela jsem se u takového taktizování a vymýšlení optimálního postupu bavil.

Ekonomické RPG

Jako v každém správném RPG, i v RFA musí hrát jistou roli ekonomika. Ta tu nechybí a jakkoliv vám z ní nepůjde hlava kolem, v potaz ji brát musíte. Každou chvilkou totiž získáváte zlatí mince a ty nemáte jen tak na parádu. Koupit si za ně můžete například cenné suroviny, ze kterých lze vycraftovat užitečné smoothies – zdejší obdobu léčivých lektvarů a posilovacích kouzel (např. dočasně vyšší poškození pro jeden typ cviků). A to si pište, že smoothies potřebovat budete. Srdíček totiž není tolik, nepřátelé na vás každou chvíli útočí a nějak se léčit musíte.

Dalším artiklem k mání je výbava, od různých fitness oblečků, přes tenisky, tepláky, až po trička. Každý kus výstroje něco stojí a každý má jiný pozitivní vliv na nějakou vaši statistiku. Stejně jako v klasických RPGčkách je i tady dobré skočit čas od času do města, navštívit obchodníka, prodat nepotřebné věci nalezené v úrovních a podívat se co má nového. Opět nejde o nic povinného, nicméně čím lepší výbavu máte, tím lépe se vám bude v soubojích přežívat.

Když už jsem u těch typických věcí z RPG, nemůžu nezmínit ani další nezbytnosti žánru. V Nintendu to vzali opravdu poctivě, a tak tu nechybí ani vedlejší úkoly, doplňkové aktivity, věci na rozptýlení a ano, časem se dopracujete i ke klasickému stromu schopností. V něm najdete věci jako zvyšování životů, obrany, různých typů útoku, rozšiřování míst pro schopnosti/cviky apod. Čistě po herní stránce je Ring Fit Adventure v podstatě regulérní RPGčko, stejně jako regulérní sportovní hra.

Hlavně vydržet



Stejně jako u klasického cvičení zapomeňte na to, že tu budete mít za chvíli hotovo. Při normálním a střídmém hraní půl hodinky až hodinky denně nebo každý druhý den, vám jen ta příběhová kampaň může zabrat až několik měsíců. A vzhledem k nátuře hry nebudete u Ring Fitu „sedět" celý víkend v kuse. To je jako byste celý víkend v kuse makali ve fitku. Pokud nejste extrémně vytrénovaný fitness bůh, dáte si hodinku, maximálně dvě a budete mít dost.

Další herní módy

Do měsíce trvající a postupně se rozšiřující příběhové kampaně vás tu ale nikdo nenutí. Klidně ji můžete ignorovat a hned se vrhnout na regulérně náročné cviky, sety, nebo minihry co hrdlo ráčí.

Minihry jdou použít hezky i jako rozptýlení či jako slušná párty hra. S nízko nastavenou obtížností se u nich mohou vyřádit i mladší ročníky, zatímco dospělí mohou praktikovat podobnou taktiku jako u Super Mario Party: pár skleniček vína a hned je z toho skvělá párty hra. Jen si ale nemyslete, že minihry zvládnete levou zadní. Když se budete snažit, propotíte tričko i u nich.

Samostatné cvičení je pak dobré pro ty, kteří se nechtějí zdržovat s příběhem a RPGčkovými systémy kampaně a chtějí prostě hned teď cvičit. A je to taky fajn, funkční a bezproblémové, nicméně systém progrese v kampani mi přijde příjemně motivující, na rozdíl od samostatných cviků. Ani tam ale o progresi nepřijdete, všechno se vám zaznamenává na profilu a vy si to vždycky můžete zkontrolovat.

Drobné vychytávky

Sám na sobě jsem si ověřil, že se do Ring Fit Adventure dá velice plynule naskočit i po delší pauze. Hra se vás při spuštění zeptá, jestli je obtížnost z minula ok, nebo jestli chcete ubrat (nebo navýšit). Vy si tak můžete jednoduše ubrat a postupně se do toho zase bez problémů dostat a potom obtížnost navýšit.

Perfektní je, že v případě zdravotních problémů, postižení, či jakéhokoliv jiného omezení vám Ring Fit Adventure není zapovězený. Jednoduše si zapnete v menu potřebné asistence, kdy si můžete u nějaké části těla pomoct tlačítky místo samotného cvičení. Pecka, za tohle velký palec nahoru.

Příjemná je taky možnost ušít si sady cviků na míru, a to jak v kampani, tak u samostatných cviků. Vůbec se tak nemusíte potit jako čuňata půl hodiny a pak jít do sprchy. Klidně můžete u hry strávit dvě hodiny s tím, že první hodinu si dáte středně náročné cviky a kardio, zatímco v druhé hodině si odpočinete u protahovacích a jógových cviků na nižší obtížnost. Všechno tohle je jen a pouze na vás a hra vás za to nebude nijak soudit. Ring Fit tak můžete hrát opravdu každý den, a to i když vás z předchozího cvičení bolí svaly jako blázen.

Takhle velká flexibilita může skvěle sloužit i v případě, kdy aktivně žijete i mimo svůj domov. Ring Fit Adventure může váš stávající fitness režim dost dobře doplnit. Pokud například hodně jezdíte na kole či běháte, můžete si v RFA procvičovat horní polovinu těla a nohy jen protahovat. Sám jsem to ocenil, když jsem přišel z lezení na boulderu a druhý den mě z toho bolely ruce. V takovém případě jsem si nastavil cviky na nohy s trochou protahování a hezky se to doplnilo.

Ring Fit Adventure je sympaticky kompatibilní i s domácnostmi plnými lidí a paneláky. Bojíte se, že budete poskakováním rušit sousedy? Nemusíte. Stačí zapnout tichý režim, kdy po vás chce hra místo běhání na místě dřepy a po snížení intenzity vibrací nebudou tak drnčet ani Joy-Cony. Zvuky jsou sice užitečné, ale ty ke cvičení nepotřebujete, stačí koukat na televizi. Bohužel se tu ale ukazuje jedna z velkých nevýhod Switche – absence podpory pro bezdrátová sluchátka, takže ta si na hlavu pro absolutně tiché cvičení nedáte. Pokud to nemáte v domácím zábavním systému řešeno nějak jinak, protože v tomhle není na Switch spoleh.

Z podobného ranku je i mód Multitasking, kdy můžete cvičit i s vypnutou hrou. Někdo jiný v domácnosti tak může okupovat televizi, zatímco vy si budete jednoduše cvičit s kruhem. Jednotlivé cviky zaznamená Joy-Con (zasunutý do speciální drážky v kruhu) a jakmile hru zase zapnete, všechny cviky se vám z Joy-Conu přesunou do Switche, respektive do Ring Fit Adventure. Skvělé řešení pro domácnosti o více lidech s jednou televizí.

Cvičit můžete samozřejmě i bez Switche, bez Joy-Conů a bez televize. Kruh na pilates dodávaný ke hře je téměř standardní (až na ten držák na Joy-Con), tudíž vám v normálním cvičení s kruhem nic nebrání i v případě, kdy nemáte Switch z nějakého důvodu k dispozici.

Závěr



Ring Fit Adventure je, stejně jako každá snaha o fitness, maraton. Perfektní fyzičku a pekáč buchet za měsíc mít taky nebudete, ať cvičíte podle Ring Fit Adventure, YouTube, sami, nebo podle profesionálního trenéra ve fitku.

A stejně jako v každém jiném fitness programu vám jen samotné cvičení pomůže do určité míry. Ring Fit Adventure vás k lepší fyzičce a svalům může přiblížit, ale stejně jako pravidelné a časté cvičení je důležité i všechno ostatní: kvalitní a vyvážená strava, vitamíny, dostatek spánku, nedostatek stresu a vůbec „kvalitní život" tak nějak obecně.

Ring Fit Adventure své mouchy má a zamrzí především absence napojení na fitness aplikace typu Google Fit či Apple Health. Nejdůležitější ale je, že RFA funguje hned na třech rovinách: jako samostatný cvičící nástroj, jako doplněk jiné fyzické aktivity, a nakonec i jako hra. Svým pozitivním přístupem mě od cvičení nikdy neodradil a rád se jím nechám motivovat i v následujících týdnech a měsících.