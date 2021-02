Alba: A Wildlife Adventure – recenze nové hry od tvůrců Monument Valley

14. 2. 2021 12:00 | Recenze | autor: Jan Hrdlička

Od prvních okamžiků, jen přibližně tři minutky od spuštění, je zcela evidentní, že Alba: A Wildlife Adventure překračuje pojmy spojované s klasickou mobilní hrou. Že je nechala kdesi v údolí, zatímco sama stoupá k něčemu povznesenějšímu. Je to volání po něčem člověčím, abychom si vážili toho, odkud jsme vzešli, a bojovali za správnou věc – ochranu přírody. V zahraniční jde o jeden z nejdiskutovanějších titulů do kapsy posledních měsíců. Uspěl by i v České republice?

Albě je třeba se věnovat už jen proto, že pochází od tvůrců ze studia ustwo, které nás mnohé před časem potěšilo duem půvabných logických hříček Monument Valley. Podobně pro oko a sluch výrazná je i jeho nejnovější hra, také rozsvícená teplými pastelovými barvami, ozvučená milým, exotickým soundtrackem, jen je to celé tentokrát v low poly stylu.

Girl Power

Začínám audiovizuálem, jelikož ten člověka potěší hned zkraje, když titulní hrdinka Alba navštíví přes léto své prarodiče na rozkošném středomořském ostrově Pinar del Mar. Krátce po příjezdu zachrání s prázdninovou kamarádkou delfína uvězněného na souši, což naše hrdinky popostrčí k založení vlastní záchranné stanice pro ohrožené živočichy.

Kurážnému byznysu ale okamžitě vyvstanou potíže, když si místní starosta vysní luxusní hotel právě na místě ostrovní přírodní rezervace. Tak, holky, šup popadnout smartphone a zachytit vše, co hned neuletí! Ostrované si musí připomenout krásu a rozmanitost okolní fauny.

Focení není tak docela jediný způsob, kterým lze se hrou komunikovat. Alba může sbírat odpadky, přibydou jí léky pro nemocná zvířata nebo nástroje, které opraví kupříkladu pobořenou lávku či rozklíženou ptačí budku. Zdá-li se vám to komplikované, není třeba se bát, hra dbá na ústřední myšlenku, nikoliv fádní mechaničnost, všechny akce provedete prostým dotykem na displeji či stiskem tlačítka.

Wildlife Adventure je dostupné na iOS prostřednictvím Apple Arcade a na PC, na dalších platformách se objeví během jara. Aktuálně bych doporučil právě mobilní verzi, jelikož se nesnaží přicházet s ovládáním, které láme prsty. Naopak, rozhraní je elegantně jednoduché, tuhle ťuknout, tuhle potáhnout, a gyroskop zařízení při focení zvířat je šikovným pomocníčkem.

V každém regionu ostrova lze narazit na ptactvo i jiné živočichy. Po prostředích se dívenka Alba toulá dle vlastní vůle, nejde o pohyb na kolejích jako třeba v rovněž fotografickém Pokémon Snap. Pořizování snímků ovšem stále vyžaduje jistou obratnost, proto se lze orientovat také podle zvuků, zpěvu ptáků nebo jiného šustění. Pomocí dívčina zápisníku se pak člověk může dozvědět něco více o každém druhu, jeho pojmenování a charakteristických projevech.

Při manipulaci s tím vším Alba připomene Firewatch, což je míněno s poklonou. Je to ale přeci jen snadná hra, zvířata se neskrývají zrovna rafinovaně a rovněž nerozumím tomu, proč se malá hrdinka nemůže při sledování hledáčku pohybovat, aby se například postavila do vhodnějšího úhlu.

Vidět neviděné

V ustwo mají tendenci zvýrazňovat polozapadlé aspekty našich životů, ty, které se příliš snadno berou jako samozřejmost. Zatímco v Assemble With Care to bylo opravování předmětů někomu drahých, Alba chce, aby vám záleželo na pestrosti a kráse přírody. Pinar del Mar je takovým kompilátem s plážemi, bujným lesem, bažinou i pěkným hradem, který shlíží na roztomilé městečko. Tohle je místo, z něhož proudí štěstí a nostalgie jako z vaší oblíbené dětské knížky.

zdroj: ustwo

I rušné to je. Mnozí z četných obyvatel ostrova podnikají každý den něco docela nového a zábavného, ostrov má svá romantická zákoutí, své podivíny i správňáky. Na dojem se tu dá hodně.

Snad i proto hlavní poselství nemá takovou tíhu, jakou bych si přál. Je vždy dobře, když někdo zvedne upozaděné téma, které v popkultuře spíše chybí. Není už dobře, když upřednostní prezentaci a ověsí ji v zásadě docela obyčejnými herními prvky.

Dotykem posbírám poházené lahve a obaly, spravím můstek, ale co si z toho mám odnést? Možná, že je to vcelku subjektivní titul, možná, že na někoho by chmury ze současného stavu světa dopadly intenzivněji. Mně ovšem fádní činnosti kontrastovaly s nádherou všude kolem a působily velice nezajímavě. Což by ještě mohlo být v pořádku, kdyby byla Alba výjimečnou fotografickou hrou, ale ona není, i běhání s kamerou je docela rutinní a, jak už jsem naznačil, ne tak dobře ovladatelné, jak by bylo záhodno.

Všeobecné blaho jen tak napůl

Věřím, že kdekdo se při hraní Alba: A Wildlife Adventure skutečně zasní nebo zamyslí, jak to s tou naší planetou vlastně vypadá. Já se zasnil jen díky pěkným panoramatům, grafice a příjemným melodiím. Pro krásu samotnou, nikoliv vyšší dobro.

Idea ochrany přírody tu není využita naplno a svazuje ji obyčejná hratelnost. Navzdory své přílišné jednoduchosti je ovšem Alba pořád skvělé relaxační letní povyražení pro děti či snílky, pro všechny, kteří hledají neobyčejné zážitky. Vyzkoušet ji můžete i zdarma v rámci prvního bezplatného měsíce Apple Arcade.