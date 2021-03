Submerged: Hidden Depths – dojmy z příjemné explorativní puzzle adventury

31. 3. 2021 17:00 | Dojmy z hraní | autor: Adam Homola

Submerged: Hidden Depths se zjevila téměř odnikud a od nepříliš známých tvůrců z týmu Uppercut Games. Vedle Submerged je dodnes jejich nejvýraznější hrou slušná, ale nijak zvlášť povedená nebo výrazná akce City of Brass (viz recenze).

Na rozdíl od poměrně akčního City of Brass z roku 2018 nenajdete v Submerged: Hidden Depts z roku loňského akci žádnou. Hra do jisté míry vychází z explorativní adventury Submerged z roku 2015, která je dnes dostupná na téměř všech platformách. Hidden Depths je proti tomu k mání exkluzivně na Stadii a jakkoliv má daleko do „system selleru“, který by vám streamovací službu prodal, za hřích stojí.

Submerged: Hidden Depths jako by se ze svého předchůdce poučila. Je lepší, byť jde v základu o velice podobný titul. V podstatě vás tu čeká něco jako explorativní puzzle adventura, která kombinuje prozkoumávání zatopeného prostředí na člunu s logickými hádankami v malém, převážně vertikálním prostředí. A hned na začátku vám dojde, že pokud toužíte po instantním uspokojení, hromadě achievementů, odměn a intenzivním, jasně definovaném zážitku, jste tady vedle.

Černota

Submerged se sice zpočátku tváří příběhově, nicméně v praxi o vyprávění zase tolik nejde. V úvodu hry zjistíte, že svět pomalu požírá jakási zlá temnota, čili je na vás jí zatopené ruiny města zbavit a přinést život všude tam, kam můžete.

Hra je ale bez dialogů a téměř i bez filmečků, a tak je váš cíl spíše aspirací než konkrétně nalajnovaným to-do listem s jasně danými úkoly a odměnami. Submerged je jiná a víc než k akčním adventurám by jí slušel chlívek zážitkových a relaxačních titulů.

zdroj: Stadia.com

Vodní svět

Kdybych měl Submerged popsat jedním slovem, byla by to pohoda. Příjemná pohoda. Nejde sice o takový relax jakým je třeba Flower a jemu podobné hry, ale o „nic“ tu nejde. Nic vám nehrozí, nemůžete umřít, utopit se, spadnout, nikdo vás nezabije. Na všechno máte čas a klid.

V kulisách téměř absolutního zenu vystavěli tvůrci velice slušnou logickou puzzle adventuru, jejíž některé pasáže připomínají části mého milovaného Beyond Good & Evil. Zatímco jiné pasáže jsou zase tak trochu jako pomyslná dětská verze původních Tomb Raiderů. Dětská proto, že zbraně, kůly, dravé šelmy a po zuby ozbrojené nepřátele byste tu hledali marně.

Celý svět Submerged: Hidden Depths je zatopený a z hladiny jen tu a tam vyčuhuje cosi velkého, připomínajícího mrakodrap, věž, nebo běžnou budovu. Mezi vertikálními ostrůvky se tak přesouváte na člunu, kdy objevujete různá místa, živočichy a vůbec nasáváte příjemnou atmosféru. Takové chvíle skoro připomínají ježdění ve sci-fi člunu s Jade. Jen u toho nehraje tak stylová hudba a člun vám nevylepšují zhulení jednorožci.

Beyond Good & Evil se Submerged podobá i v některých explorativních pasážích na pevnině, respektive uvnitř budov. Každou chvíli totiž zakotvíte u některého z ostrůvků a vydáte se na průzkum. Většinou nejde o nic složitého ani velkého. Namísto epických scén jako z Uncharted vás tu čekají malé a přímočaré puzzly. Ty jsou ale postupem času málokdy triviální, a tak dojde na řadu i trocha toho přemýšlení a plánování.

Na frustrující nebo překomplikovanou hádanku či enviromentální puzzle jsem ale ještě nenarazil. Vývojáři vám klacky pod nohy nehází a spíš vás nenápadně vedou za ručičku s tím, že místo výzvy jim jde o váš zážitek. Tu zatáhnete za provaz, támhle za páku, pak chvilku lezete nahoru, následuje pár ladných skoků - a cíl máte na dohled. Místo kousání si nehtů se jen kocháte.

Submerged je totiž svým specifickým způsobem nádherná. O tříáčkovou hru ale nejde ani náhodou a některé prvky vývojáři vyřešili způsobem, který mi požitek z hraní trochu kazil. Třeba momenty, kdy namísto očekávané animace dorazí jen střih na černou obrazovku a pak střih zpátky, kdy je daná věc už hotová, nejsou ideální.

Absence některých animací, dabingu, detailů, pestřejších assetů, propracovanějších herních systémů a dalších více či méně důležitých věcí je chtě nechtě znát. Submerged je tak jednoduše menší hra se vším všudy: s menším světem, méně možnostmi, menšími produkčními hodnotami i menšími ambicemi.

Více mála

Případný další díl s násobně větším rozpočtem bych si zahrál velice rád. Potenciál tady totiž je, hra si o to vyloženě říká a náznaky mytologie či příběhového pozadí jsou hmatatelné a zajímavé. Bohužel jde nakonec jen o náznaky, které tvůrci v branku nikdy nepromění.

Submerged: Hidden Depths se přitom nesnaží dělat něco radikálně nového. Staví na roky ověřených systémech, kdy ani jeden z nich není výjimečný, ale všechny jsou dostatečně dobré na to, aby do sebe elegantně zapadly. Dohromady fungují natolik dobře, že já se u hry velice slušně bavil a něco mi říká, že jsem s ní ještě neskončil.

Ve výsledku je to totiž taková malá, hezká a příjemná, byť dokonale přeskočitelná hra. I s tím málem ale dokáže dělat velké věci a když se budete ochotni naladit na její pomalé, místy skoro až meditativní tempo, štědře vás odmění. Když se do Submerged pustíte, nebudete litovat. Když si ji necháte utéct, o nic zásadního nepřijdete.