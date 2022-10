Stranded: Alien Dawn je moc pěkná strategie. Šijete v ní šaty z hub

25. 10. 2022 17:00 | Dojmy z hraní | autor: Pavel Skoták

Expedice do neznáma nejsou jen vizí Elona Muska a dalších megalomanských miliardářů hodlajících dobýt vesmír. Průzkum nepoznaného je zakódovaný v lidské nátuře. Nebýt tohoto vnitřního nutkání, ještě pořád bychom seděli v nějaké útulné jeskyni a na zdech bychom našli přinejlepším rodokmeny namísto epických výjevů z lovu divé zvěře.

Dneska už se v jeskyních příliš často nevyskytujeme a neznámých míst na naší planetě ubývá, ale pokud byste se chtěli vžít do kůže starých průzkumníků, věnujte pozornost budovatelské strategii Stranded: Alien Dawn. Tento titul vás postaví do role přeživších ztroskotání na neznámé planetě, kde přebíráte kontrolu nad čtveřicí průzkumníků.

Velká výhoda je, že si hned na začátku můžete sami zvolit, kdo bude tvořit posádku. Jde o naprosto zásadní prvek hratelnosti, protože každá z postav má své vlastní schopnosti a neschopnosti, osobnostní výstřelky nebo vztahy s dalšími přeživšími, a je tak jen na vás, jak si čtveřici poskládáte.

Rozdělíte rodinu a budete pak muset zvládat výkyvy nálad u lidí, kteří by byli radši, kdyby s nimi sdílel obydlí jejich blízký? Nebo obětujete někoho užitečnějšího pro tým, abyste si naopak zajistili spokojenost mezi přeživšími? A máte v partě vůbec někoho, kdo dokáže bojovat, léčit, stavět nebo vyrábět oblečení?

Kvůli limitaci na pouhé čtyři startovní průzkumníky se od začátku musíte smířit s tím, že startovní podmínky ani přes veškerou vaši snahu nebudou ideální. Přesto chcete, aby v partě byl alespoň jeden bojeschopný jedinec a výběr se omezil na relativně duševně stabilní lidičky s minimem výstřelků – jelikož nevíte, co vás čeká, určitě se nevyplatí parta veganů a pacifistů.

Po ztroskotání lodi dochází navíc k prvnímu zhroucení některých postav a hráč musí začít jednat. Obhlédnout nejbližší okolí, vybrat ideální místo pro stavbu přístřeší a rozvrhnout si, jaké budou priority.

I když by se mohlo zdát, že Stranded je klasickou survival budovatelskou strategií, na kterou jsme od Haemimont Games (Surviving Mars) zvyklí, je hratelnost mnohem blíže mikromanažerskému simulátoru, protože hned na začátku vstupují do hry osobnosti jednotlivých průzkumníků. Zatímco jeden až dva jedinci schopní něco postavit vlastníma rukama začínají s přístřešky z volných kusů kovu, zbytek se rozhlíží po okolí – doslova. Velký důraz je zde kladen na průzkum a poznávání místní fauny a flóry, protože teprve po detailní vědecké práci je možné začít využívat všechny místní zdroje.

Devatero řemesel, desátá bída

Základním pravidlem ve Stranded je najít co nejrychleji co nejvíc užitečných zdrojů a začít se připravovat na blížící se zimu. Změnu ročních období, stejně jako proměny počasí, se nevyplatí brát na lehkou váhu. Zatímco se vám tedy kus nehostinné planety mění před očima v primitivní osadu, je potřeba začít s vědeckou prací a výrobními procesy.

Jedna z postav například prozkoumá a analyzuje velké fialové houby, aby zjistila, že se dají používat jako náhražka látek a kůží. Její kolegyně v mezičase u výzkumné stanice začne objevovat způsob, jak využít tuto houbu k tvorbě oblečení, a třetí přeživší pak u pracovní stanice začne přeměňovat nasbírané kusy hub do něčeho použitelnějšího.

zdroj: Haemimont Games

Podobný postup je možné aplikovat téměř na všechno – něco objevíte, zjistíte, k čemu to je, vyzkoumáte všechny možné způsoby aplikace a začnete to využívat. Na jednotlivé úkony ale máte málo času, protože čtyřčlenná přeživší skvadra nemá neomezenou energii. Má ovšem svoje potřeby a obavy a na ty je třeba myslet.

Někdy je lákavé poslat všechny zúčastněné do okolí zkoumat svět a pak je okamžitě nahnat k výrobním linkám, ale v praxi je potřeba prioritizovat úplně jinak. Musíte hlavně najít zdroje jídla a naučit se s jídlem pracovat, aby průzkumníci nemuseli žít pouze z limitovaného množství přídělů, které se podařilo zachránit po ztroskotání na planetě.

Tady je krásně vidět, jak se kolonie začíná měnit pod rukama. Z prostých přístřeší začnete pokukovat po prvních domech, které mají čtyři zdi (což je mimochodem při stavbě domů dobrý, obecně platný standard) a jsou vybavené nábytkem. Založíte si první záhonky, zlepšíte si kuchyň a třeba si pořídíte i první sudy na kvašení potravin, ve kterých kromě mimozemské variace na kimči začnete připravovat alkohol.

Po pivu je sice legrace, ale ne vždycky to stačí, a tak postavíte společenskou místnost s křesly, krbem a šipkami. Anebo to vůbec místnost nebude a jen předměty naházíte pod primitivní přístřešek, protože nemáte dost zdrojů a hlavně času na to, abyste se mohli věnovat vybavení a postavení budov, stejně jako jejich zateplení nebo větrání, protože průzkumníkům bývá zima, teplo, bývá jim špatně ze zkaženého jídla a podobně. Hlídat si toho musíte plno.

Simíci, do zbraně!

Přirovnat Stranded: Alien Dawn k The Sims je možná troufalé, ale vlastně poměrně přesné. Neustále se tu budují vztahy, pořád hlídáte aktivity všech svých svěřenců. Pravda, můžete nechat všechno na automatu a zkusit se zaměřit například na nějaký ten beauty building, ale je mnohem zajímavější vyzkoušet, co všechno hra nabízí – především pak rozvrh a rozdělení úkolů.

Na základě počátečních schopností průzkumníků jsou jim přiděleny oblasti, kterým se můžou věnovat – ti manuálně zruční budou upřednostňováni při výrobě oblečení, inteligentní jedinci budou naopak trávit čas výzkumem a podobně. Jde o rozdělení přímo od hry, jehož cílem je, aby nedocházelo k neúspěchům a nějaká existence s oběma levýma rukama nezačala vyrábět zimní ošacení, které pak bude mít jen velmi průměrnou kvalitu a nevydrží ani jednu zimu.

Jenže postupem času dojde k tomu, že si stejně začnete hrát s tím, čemu se mají postavy věnovat. A někdy i ti levorucí budou šít, protože jinak přes zimu zmrznete. Stačí si otevřít dedikované menu a zařídit, aby se craftingu účastnili všichni. Podobně pak můžete upravovat priority u výzkumu, farmaření, léčení a dalších aktivit nutných k přežití.

Aby toho nebylo málo, můžete začít pracovat i s denním režimem. Čtyřiadvacetihodinová pracovní doba zní sice atraktivně, ale průzkumníci by si mohli začít stěžovat na nedostatek spánku, hlad nebo psychickou nepohodu. A tak začnete experimentovat s tím, kolik času je možné věnovat práci, kolik odpočinku, kolik spánku (dvě různé věci) nebo volnočasovým aktivitám, případně kolik času necháte přeživší fungovat zcela autonomně.

V tomhle bodě přichází na řadu moje největší výtka k předběžnému přístupu – ovládání průzkumníků. Na jedné straně je cítit, že autoři chtěli hráčům poskytnout kontrolu nejen v případě distribuce úkolů, ale i ovládání pohybu jednotlivých postav. To se ovšem reálně projevuje pouze v kontextu boje o přežití.

Nebyla by to totiž nehostinná planeta, kdybyste v jednom kuse nebojovali o holý život, například s odpornými brouky. A tady jsem dlouho přemýšlel, co dělám špatně. I když totiž máte svoje průzkumníky vybavené zbraněmi (sami si je vyrábíte), bojovat sami nebudou. Lovit ano, ale bojovat ne.

Je tudíž potřeba kvůli každému střetnutí převzít ruční kontrolu nad těmi bojeschopnými a říct jim, aby bránili tábor. Pokud to neuděláte, budou i ti nejlepší z nejlepších zbaběle prchat, pořídí si nějaké to zranění a dost možná zemřou. U hry, která jinak všechno zvládne tak nějak sama, je to pro mě nepochopitelný přešlap. Buď kompletní ovládání všeho, nebo vyškrtnutí této mechaniky by mi dávalo daleko větší smysl než současný hybridní systém.

Zvlášť v kontextu toho, jak se obrana vaší malinkaté kolonie stává důležitější, by bylo mnohem lepší prostě a jednoduše v rozpisu úkolů zaškrtnout obranu a obsluhu zbraní. Rostoucí osada, do které postupně přivedete elektřinu, obkroužíte ji zdí a díky průzkumným misím najdete třeba i další přeživší, je sama o sobě zdrojem obřího množství aktivit, i když zároveň nebudete matkou kvočnou svým průzkumníkům.

Do roka a do dne

Stranded: Alien Dawn je nicméně stále pouze ve velice čerstvém předběžném přístupu. Leccos se ještě může změnit, včetně přímého ovládání postav – plná verze podle autorů určitě nevyjde dřív než za půl roku.

Stejně tak se dá očekávat, že tvůrci změní prostředí a nebudeme omezení na jednu jedinou planetu s jediným měsícem. Očekávám větší variaci fauny a flóry, větší výběr kolonistů, nové věci k budování i nové typy nábytku, kterým si budete časem zkrášlovat interiéry.

Když pominu způsob boje, mám nutkání se pozastavit i nad absencí hygienických zařízení, sbírání vody a podobných drobností, o kterých vím, že je autoři z Haemimont Games umí zapracovat a ukázat jejich důležitost. Ale opět, jde o předběžný přístup a dá se čekat, že hra bude postupem času bobtnat.

Stranded: Alien Dawn si už teď každopádně zaslouží pozornost fanoušků žánru, zvlášť pokud mají rádi ostatní hry studia. Kariéru vesmírného trosečníka doporučuju i vám ostatním – ale klidně si počkejte na doufejme podstatně vymazlenější plnou verzi.