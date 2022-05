Sloni, sloni všude! Nové rozšíření do Age of Empires II přidalo několik indických národů

2. 5. 2022 16:00 | Dojmy z hraní | autor: Václav Pecháček

Pokračující vitalita stařečka jménem Age of Empires II už začíná být vážně podezřelá. Nedivil bych se, kdyby se v kapse téhle letité historické strategie skrýval malý zlatý prstýnek a kdyby se brzo začala dožadovat rybišek a milášků. My hráči z toho ale můžeme mít jedině radost, zvlášť pokud třeba náhodou pocházíme z indického subkontinentu nebo máme hodně rádi sloníky: Age of Empires II: Definitive Edition obohatili Indové.

Existuje jistá možnost, že část z vás je momentálně zmatená. Vždyť Indové jsou přece ve hře už od roku 2013, od rozšíření The Forgotten, DLC k Age of Empires II: HD Edition! To jsou – tedy respektive byli, protože nové DLC Dynasties of India tuhle jednu civilizaci bere a rozčtvrcuje ji na čtyři různé národy.

zdroj: Microsoft

Původní Indové se přejmenovali na Hindustánce, přišli o sloní lučištníky, ale získali novou unikátní jednotky, ghulamy. Taky mají lepší velbloudy a jednotky se střelným prachem – a jejich změny si navíc můžou vyzkoušet všichni bez rozdílu, protože na přejmenované Indy nepotřebujete kupovat DLC. To vám odemkne přístup akorát ke třem zbrusu novým národům a jejich kampaním.

Prvním nováčkem z DLC jsou Bengálci. Za ty jsem toho z nového DLC zatím odehrál nejvíc a musím říct, že je s nimi zábava. Ani ne tak kvůli jejich velmi solidnímu ekonomickému potenciálu jako spíš skutečnosti, že nepřátele můžete zdrtit kombinací válečných slonů a sloních lučištníků – a aby bylo jasno, jde o lidské lučištníky na sloním hřbetu, protože ani slonové indičtí, ani slonové afričtí bohužel během evolučního vývoje nepochopili, že mít palec je docela fajn.

Na tom by ale ještě nebylo nic tak neobvyklého, koneckonců sloní armády budou pravděpodobně solit všichni nováčci. Bengálci jsou ale obzvlášť fascinující díky speciální jednotce jménem Ratha, což je válečný vůz, který má poprvé v historii Age of Empires II schopnost přepínat mezi útokem zblízka a z dálky.

A je to skvělé – samozřejmě intenzivní a náročné na mikrování, ale když jsem takhle jednou se svým hejnem kočárů potkal bandu husitských válečných vozů z českého rozšíření Dawn of the Dukes (recenze zde), výhody Rathů byly naplno odhaleny. Chvíli jsem tak jako obvykle střílel lukem a držel si odstup, než mi došlo, že obrněným vozům neuděluju vůbec žádné poškození a jejich ručnice v mých řadách dělají pořádnou paseku. No tak jsem nakázal vytáhnout šavličky, vyrazit na zteč… a s husity to dopadlo jak s tábority u Lipan.

V bengálské kampani hrajete za císaře Devapalu, oddaného buddhistu, který se snaží vyrovnat s vlastními mocenskými ambicemi a mírumilovnou náturou své víry.

Dále tu jsou Drávidové, pokročilý a bohatý národ obchodníků, mořeplavců a metalurgů. Můžou se chlubit vskutku vynikající pěchotou a námořnictvem, akorát hrubě zaostávají v jízdních jednotkách – ze všech civilizací, které ke koním mají přístup, jsou Drávidové v sedle pravděpodobně vůbec nejhorší.

No co, naštěstí to můžou vynahradit výbornými sloními lučištníky a taky jednotkou jménem šermíř Urumi. To je chlapík, který svoje soky v podstatě zbičuje flexibilním kompozitním mečem, což vypadá přesně tak drsně, jak to zní. Ale pozor, pokud nemáte rádi boj na vodě, Drávidům se vyhněte, protože byste si vůbec neužili jejich druhou unikátní jednotku, obrovskou loď Thirisadai.

V drávidské kampani hrajete za Rajendru Cholu, jihoindického panovníka, který se potýká s korupcí uvnitř prosperující říše zděděné po otci.

Dynasties of India si můžete pořídit za 10 eur, což je podle mých momentálních zkušeností víc než férová cena za tu hromadu zajímavého obsahu.

Poslední Indové na holení (ne, prosím vás, s břitvou se k nim nepřibližujte, jinak dostanete chobotem po čuni) jsou Gurdžárové. A ti jsou, panečku, divní. Co do komplexnosti mechanik patří určitě k těm nejsložitějším, nejméně intuitivním civilizacím v celé hře, takže bych je doporučil jedině veteránům.

Považte, oni například dokážou strkat ovce do mlýna, kde z nich následně generují profit, místo aby je spásli jako všechny ostatní národy. Jejich unikátní jednotka, Shrivamsha Rider, umí za určitých podmínek uhýbat projektilům, ale o to líp si musíte vybírat potyčky, kterých se zúčastníte. Ale pokud máte rádi silnou jízdu a vysokou mobilitu, tihle chlapíci by se mohli stát vašimi novými oblíbenci.

Tentokrát vás bohužel neodkážu na jejich vlastní kampaň, protože ta třetí a poslední se zaobírá jinými civilizacemi – Hindustánci a Tatary, za jejichž kombinaci si zahrajete coby Babur neboli Tygr, poslední dědic strašlivého Tamerlána.

zdroj: vlastní video redakce

Dynasties of India si můžete pořídit za 10 eur, což je podle mých momentálních zkušeností víc než férová cena za tu hromadu zajímavého obsahu, které se Age of Empires II: Definitive Edition dostalo. Žij dál, legendo. Žij a prosperuj.