Marvel's Avengers: Potenciální hit, nebo příští Anthem?

17. 8. 2020 18:30 | Dojmy z hraní | autor: Pavel Makal

Na to, že se Marvel's Avengers mají objevit na našich obrazovkách už za několik týdnů, rozhodně není ve vzduchu cítit napjaté očekávání, a ve stanici tedy zrovna nehouká onen pověstný hype train. Dost možná je to zkrátka tím, že podzimní sezóna přinese lákavější tituly. Nebo třeba tím, že Avengers tak trochu promeškali okamžik, kdy byli všichni fanoušci paf z filmového Endgame a koupili by si třeba i pleny s Hulkem. Anebo je to zkrátka jen tím, že vše, co jsme zatím ze hry viděli, naznačuje šedivý průměr.

Velké množství hráčů si už mohlo Avengers vyzkoušet na vlastní kůži, beta testování probíhá v několika fázích a tento víkend se konečně dostalo i na majitele Xboxu. Právě na této platformě, respektive na její nejsilnější variantě, jsem se do akce vydal i já.

Dlužno podotknout, že mám s Avengers už nějaké ty zkušenosti. Prvně jsem je v akci viděl na loňské E3 na prezentaci, kterou vedl šéf vývoje a hlava Crystal Dynamics Scot Amos. S tímto sympatickým chlapíkem jsem posléze v soukromí prohodil i pár vět, které se netočily jen okolo tehdy mocně propírané absence filmové licence, kvůli níž postavy nemají podobu proslulých herců z marvelovského univerza, ale i RPG systému nebo toho, že pracovat na podobné značce je zkrátka sen. Jenže nečeká vývojáře náhodou ošklivé probuzení, jakmile hru vypustí na veřejnost?

Gumový Kapitán

O skutečnosti, že se v Crystal Dynamics kutí hra na motivy nejslavnějšího superhrdinského týmu, už jsme věděli řadu let, o to rozporuplnější ale bylo úvodní přijetí publika. Hratelnost totiž z prezentované ukázky působila poněkud tupě, nehledě na často skloňovanou, podivně „gumovou“ grafiku a z videa zjevné problémy s udržením plynulého framerate.

Na loňském Gamescomu jsem hru konečně dostal do rukou a události okolo A-Day jsem prošel v PC verzi. Ta ukázala, že hra umí vypadat pěkně a solidně se hýbat, ale také potvrdila obavy z toho, že samotná náplň je poněkud diskutabilní. A to hovoříme o pouhém intru, které v akčním sledu ukázalo ústřední pětici! Jaké to tedy asi bude, hrát rozmáchlý titul dlouhé hodiny?

zdroj: Archiv

Nebudu vás napínat, na tuto otázku odpovídá beta s několika dostupnými misemi relativně spolehlivě. A není to odpověď úplně radostná, byť důvod k pláči také nemáme. Z mého pohledu se totiž zcela naplnila ta třetí možnost z výše vyjmenovaných – je to skrz naskrz průměrná záležitost.

Beta začíná onou známou scénou, kterou jsme viděli už tolikrát – oslavy Dne Avengerů v San Franciscu jsou přerušeny nečekaným teroristickým útokem, a hráč tak dostane příležitost osahat si hraní za Thora, Iron Mana, Hulka, Kapitána Ameriku i Black Widow. V této přesně režírované sekvenci je akce skutečně zábavná, byť už tady použitelnost a lákavost hrdinů značně kolísá. Asi nejvíc si mé srdce získal Hulk (což je dobře, v betě má hodně prostoru), který zkrátka umí nadělat největší paseku s nejmenší snahou. Naopak létání s Iron Manem bude zjevně vyžadovat lehkou dávku cviku, abyste se ve vzduchu necítili jako létající epileptický záchvat.

Hratelné intro končí vaporizací San Francisca, smrtí Prvního Avengera a skokem v čase o pět let do budoucnosti, kdy je celá iniciativa vládou zrušena a do popředí se dostává technologická společnost AIM, která slibuje vyřešit problémy celého světa (což, jak víme, je většinou prvním krůčkem k superzáporáctví). Tým hrdinů je rozprášen, nikdo neví, kde se nachází Tony Stark a do hlavní role příběhu se staví mladá Kamala Khan, známá též jako Miss Marvel. Právě ji budete v roli doktora Bannera (a ve větší míře v roli Hulka) provázet na první hratelné misi.

Kráska a zvíře

Výlet do divočiny a pátrání po ztraceném hard disku s umělou inteligencí Jarvis samozřejmě provází nekonečná akce a jak už jsem zmínil, v roli Hulka je i docela zábavná. Sice nejde o nic objevného a samotná náplň misí je zcela bez nápadu, značka to celé ale drží nad vodou.

A to i přesto, že postavy nejsou zrovna sympatické. Banner s Kamalou v džungli chvíli připomínají parodii na Joela a Ellie s nezbytnými pubertálními vejšplechty. A když se dítě zeptá, jak vypadá hard disk z roku 1998, budete se cítit staří.

Tento pocit se mě ostatně držel i ve chvílích, kdy hra z nějakého důvodu přepne do „adventurního“ režimu a nechá vás procházet místnosti s aktivními body, u nichž Kamala pronáší různé duchaplné repliky. Tyto okamžiky musí přivádět k šílenství i ty největší fanoušky komiksové předlohy. Chodit po skladišti, mačkat čudlíky a poslouchat řeči typu: „Wow, tohle patří do muzea!“ nepatří mezi moje oblíbené víkendové kratochvíle.

V akci je Kamala nicméně sympatičtější, její elastické končetiny připomínají Mr. Fantastica a sledovat teenagerku, kterak směšně obřími pěstmi drtí zástupy nepřátelských robotů, je docela vtipné.

Problém je, že to je skutečně to jediné, co ve hře budete dělat. Drtit a drtit vlny nepřátel, občas aktivovat tlačítko a hurá zas do boje. Beta bohužel nedokázala dostatečně představit a zdůraznit důležitost získávání lepšího vybavení, je navíc škoda, že na vašich hrdinech kosmeticky neprojevuje. Gear a skiny jsou od sebe zjevně odděleny, a tak vás fakt, že najdete nový náramek, může hřát na srdíčku, ale přímo ve hře jej neuvidíte. V průběhu misí sbíráte množství harampádí, ale vlastně vůbec nic mě nemotivovalo k tomu, abych se do řešení vybavení ponořil hlouběji. Menu vybavení totiž ještě navíc obsahuje tlačítko pro automatické oblečení toho nejlepšího.

Vedlejší nuda

Pokud o hlavních příběhových misích hovořím s jistou rezervovaností, pak o těch vedlejších nelze mluvit jinak než jako o vyloženě líném designu. Mnohdy totiž spočívají v pouhém vydrcení tří vln nepřátel, případně ve variaci na režim Domination, kdy musíte držením kontrolních bodů docílit stanoveného skóre dřív než nepřátelé. Nutno říct, že AI parťáci jsou v tomto ohledu úplně k ničemu, a tak vás čeká horečná obíhačka tří míst na mapě pořád dokola.

Každý hrdina má k dispozici sadu skillů, díky nimž si je můžete upravit podle svých herních preferencí. Obecně platí, že pro úspěch Marvel's Avengers bude naprosto zásadní bohatý seznam hrdinů, který navíc budou autoři i po vydání rozšiřovat. Právě jejich střídání totiž poskytuje asi největší porci zábavy, a i proto je nepochopitelné, že vám hra neumožňuje vyměnit hratelného hrdinu uprostřed mise, jako je to běžné například v Marvel Ultimate Aliance.

Je také třeba říct, že mnohem větší radost může hra působit v kooperativním multiplayeru s kamarády. V něm se totiž mnohem snáz ztratí ona repetitivní a nudná výplň. Společné kydlení utužuje kolektiv a zakrývá praskliny na povrchu. Jen si ale musíte dát pozor na další prvek hry – v jednom týmu může být konkrétní hrdina zastoupen vždy jen jednou. Pokud tedy máte rádi Thora a váš kamarád taky, budete si o něj asi muset střihnout.

zdroj: blog.playstation

Pěkné, nikoliv krásné

Co se týče dojmů z technického zpracování, je na tom Xbox One X relativně slušně, byť ve větších bitkách dojde dech i aktuálně nejsilnější konzoli na světě. K dispozici jsou dva zobrazovací režimy, jeden upřednostňuje framerate, ten druhý pak umožňuje hraní ve 4K. Avengers rozhodně nejsou tou nejhezčí hrou a zejména některé textury působí dost zastarale, povšimnete si toho ale spíš ve vzácných chvílích klidu než v líté holomajzně, kdy vzduchem létají tisícovky částeček ozařovaných prolétávajícími lasery.

Zatímco design hrdinů je vydařený, nepřátelé, s nimiž jsem se v betě utkával, jsou dalším příkladem nudného designu. Chápu, že pro příběh hry jsou bojoví roboti důležití, ale opravdu nešlo vymyslet něco lepšího než totálně generické mechy, případně komické poletující hvězdice?

Marvel's Avengers jsou hrou, v níž bych byl ochoten strávit oněch pár hodin příběhu, rozhodně bych za ni ale nechtěl platit plnou cenu a pak většinu času strávit u výplňkového balastu. Tento přístup je ale v přímém rozporu s tím, co si od hry slibují Crystal Dynamics. Avengers mají být platformou, která v příštích letech bude přinášet nový obsah, nové příběhy, hrdiny, vybavení, však to znáte. Beta nicméně ukázala, že pod líbivou slupkou slavné značky je další z řady nezajímavých looter-něco.

Vlastně bych si daleko radši zahrál jasně režírovaný a přísně skriptovaný akční spektákl, jakým je ona úvodní scéna na Golden Gate Bridge. Takovou hru ale v září nedostaneme. Jsem zvědav, zda autoři se svou vizí uspějí, nebo zda máme na krku další Anthem, který se bude dlouhé měsíce vzpamatovávat z úvodního neúspěchu.