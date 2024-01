Heroes of Might and Magic III po deseti letech ožívají novým hradem a kampaní

7. 1. 2024 14:00 | Dojmy z hraní | autor: Jakub Malchárek

Nesmrtelná klasika Heroes of Might and Magic III ani zdaleka neřekla své poslední slovo. Zkušení harcovníci, kteří se k tomuto strategickému klenotu pravidelně vracejí, jistě znají modifikaci Horn of the Abyss. Ta před deseti lety krom nového hradu s pirátskou tematikou a kampaní také citelně vyvážila některé nedotažené aspekty hry a navíc díky ní dodnes žije i multiplayer.

Pokud kdy k HoMaM3 existoval další datadisk, byť neoficiální, je to bezesporu Horn of the Abyss. A právě tato modifikace dostala před příchodem nového roku dlouho očekávaný update s číslovkou 1.7. A opět – jde v podstatě o další rozšíření. Do hry přidává fantasticky nápaditý hrad, extrémně zajímavou a obtížnou příběhovou kampaň a nové způsoby, jak tento videoherní klenot hrát.

Pouštní steampunk

Steampunkem a pouští inspirovaná frakce Továrna je příjemným odkazem na hrad kouzelníků z Heroes II a svědčí o tom i jednotka první úrovně, kterou jsou všem známí půlčíci vyzbrojení prakem. Než se ale hlouběji ponoříme do detailnějšího rozboru jednotek, podívejme se, jaké budovy lze v novém hradu postavit.

Vedle pěti úrovní magické gildy, kovárny, která produkuje vozík ze střelivem, a zásobárny surovin, generující krystaly, je unikátní budovou nové frakce banka. Tady si můžete jednou za týden vypůjčit 2 500 zlatých, ale výnos města se na 5 dní sníží o 500. Jde o zajímavý způsob, jak si dříve vybrat peníze, abyste postavili důležité stavení nebo třeba nakoupili více jednotek po týdenním navýšení populace.

zdroj: Vlastní

Ale teď už k novému a šťavnatému masíčku, které Továrna přináší – jednotkám. Těch tentokrát vůbec poprvé najdeme za pískovcovými hradbami rovnou osm. Frakce totiž disponuje hned dvěma jednotkami sedmé úrovně a nic vám nebrání si postavit všechny líhně a každý týden verbovat všechny potvory. Tedy za předpokladu, že máte dost peněz, protože Továrna je právě i kvůli výše zmíněným dvěma příšerám sedmé úrovně zdaleka nejdražším hradem ze všech.

Přehled jednotek

Základní jednotkou jsou již zmínění půlčíci. Neutrální střelci, známí ze základních Heroes III, jsou v podstatě dražší a silnější variantou vylepšených gremlinů. Díky pasivní schopnosti, která ignoruje obranu nepřátel, ale dokáží vyšší počty hobitů nasekat pořádnou paseku i v řadách silnějších jednotek.

Na druhé úrovni hlídají brány Továrny plamenomet třímající mechanici. S atributy podobnými harpyjím nejde o žádné bijce. Podobně jako draci ale dokáží spalujícím ohněm útočit až na dvě jednotky za sebou. Velmi šikovná je i jejich schopnost léčit mechanické jednotky, které má Továrna hned dvě. S třicítkou mechaniků dokážete udržet naživu jednoho juggernauta, tedy vylepšenou nejsilnější jednotku nové frakce.

zdroj: Vlastní

Na třetím stupni nalezneme bojového pásovce. Nejen zdaleka nejhoršího zástupce soupisky nových jednotek, ale obecně jednoho z nejhorších této úrovně. Pásovci jsou ve všech ohledech horší než už tak dost slabí golemové a navíc stojí i víc peněz. Nemají dokonce ani žádnou zajímavou schopnost, takže se hodí jen do začátku jako kanónenfutr. Naštěstí díky tomu, že hrdina pojme jen sedm odlišných potvor v armádě a Továrna jich nabízí osm, je armadillo jasným a logickým kandidátem na brzké vyřazení ze soupisky.

Zato mechanický automaton čtvrté úrovně patří mezi fantastickou reprezentaci Továrny nejen stylovostí, ale i užitečností. Rychlá, silná jednotka, která s vylepšením dostává schopnost škodit bez protiútoku. Díky pasivní schopnosti se dá používat i jako sebevražedná střela, protože po smrti exploduje, čímž masivně poškodí všechny jednotky (i ty spřátelené) v okolí. Jde ale o nejdražší jednotku (což je v novém hradu trochu evergreen) čtvrtého tieru v Heroes III.

První kandidát na takzvaný „power stack“, tedy jednotku, kolem které se dá postavit útočná síla celého hradu, je písečný červ. Atributy někde kolem minotaura nebo roca sice neoslní, ale je rychlejší a dokáže se podkopávat terénem (což mechanicky funguje jako teleport). Vylepšený olgoj chorchoj dokáže požíráním mrtvol na bojišti získávat útoky navíc, takže se šikovným pozicováním a dorážením slabších jednotek můžete rozpoutat v protivníkových řadách hotové peklo.

Než se dostaneme k těm nejsilnějším bijcům, kteří jsou v Továrně zastoupeni hned dvěma exempláři, zbývá zmínit ještě gunslingera. Divokým západem inspirovaný ostřelovač má nejvyšší útočné číslo ze všech jednotek šesté úrovně. Je to navíc střelec, který dokáže vracet úder i protivníkům na dálku, takže není snadný cíl pro ostatní střelecké jednotky. Zřejmé výhody jsou ale vykoupené jen polovičním zdravím, než bývá pro takto vysoko umístěné jednotky zvykem, takže se může stát snadnou kořistí pro rychlé nepřátele.

Opeření draci i roboti

A teď už ke crème de la crème každého hradu – těm nejsilnějším jednotkám sedmé úrovně, které v Továrně reprezentuje steampunkový mech dreadnaught a pestrobarevný opeřený drak couatl.

Dražší, ale silnější dreadnaught má atributy srovnatelné s andělem. Sdílí s ním i masivních 200 bodů zdraví, což z něj dělá parádní tank. Ostatně tomu odpovídá i jeho opancéřovaný vzhled masivního robota. Upgradovaný juggernaut pak statistikami nijak neoslní, ale zároveň rozhodně nepatří ke chvostu těch nejsilnějších jednotek Heroes III. Svou speciální schopností dokáže zaútočit na velkou oblast před jednotkou výměnou za to, že dreadnaught/juggernaut zůstane stát na místě. Což vzhledem k tomu, že se jedná o nejpomalejší jednotku 7. úrovně, není vůbec k zahození.

zdroj: Vlastní

Ještě než se podrobněji podíváme pod křídla poslednímu monstru nového hradu, dovolím si menší odbočku ke stylizaci. Někteří by totiž mohli namítat, že automatoni, roboti, mechové a steampunk nemají ve vysoké fantasy Hereosů III co pohledávat. V tom případě bych vám doporučil zahrát si některé z kultovních RPG dílů Might and Magic, které vám jasně odhalí, že jde vlastně o sci-fi.

I kdybyste se ale rozhodli ignorovat, že po sobě v závěru Might and Magic VI střílíte blastery, zvolená stylizace se do třetích Heroes i přesto parádně hodí. Parou poháněný pavoučí automaton vlastně není tolik odlišný od golemů.

Nuže zpátky k poslední jednotce Továrny, kterou jsou opeření draci couatlové. S atributy horšími než behemoti, hydry nebo kostění draci nejde o kdovíjak silnou jednotku, pro kterou upřímně hraje vlastně jen to, že disponuje rychlostí 11. Umění přeskočit tah výměnou za nezranitelnost je dle mého hodně situační a ani vylepšený šarlatový couatl nijak neoslní, protože má pouze 200 bodů zdraví a nízký útok.

Celkově by se hrad co do síly jednotlivých potvor dal zařadit někam do lehkého nadprůměru. Nové jednotky jsou zajímavé, mají unikátní synergie, které v jiném hradu neuvidíte a samy o sobě by nejspíš kartami Heroes III nijak zásadně nezamíchaly. Pokud by jich ale nebylo osm. Protože početní převaha i horších jednotek zkrátka časem udělá znatelný rozdíl. A i když jsou couatlové a juggernauti slabší než archandělové, když jich je dvakrát tolik, okřídlené polobohy prostě umlátí.

Nevyváženosti se ale není třeba bát, protože zaplatit výstavbu líhní a pak každý týden celou armádu skoupit, vás bude stát nemalé peníze. To umocňuje i fakt, že cena jednotek Továrny patří k těm vyšším, takže abyste potenciál dvou potvor sedmé úrovně využili naplno, budete potřebovat pořádně rozjetou ekonomiku.

Cestování vzduchem

Novoroční update Horn of the Abyss ale nepřidává „jen“ nový hrad a jednotky. Samozřejmostí jsou i hrdinové, mezi těmi zajímavějšími například Ziph se specializací na blesková kouzla a Melchior s bonusy k diplomacii. Mapy zkrášlují nové a pohledné objekty, unikátní stavby i dosud neviděný dopravní prostředek – vzducholoď.

zdroj: Vlastní

Ta funguje podobně jako loď jen s tím rozdílem, že cestovní balón může létat přes hory, vodu a libovolné překážky. Všechny nové prvky jsou samozřejmě zakomponovány do přidaných scénářů a náhodného generátoru map. Zdaleka nejlepší přehled všech novinek ale demonstruje příběhová kampaň.

Příběhová kampaň

Epický příběh o půlčici Henriettě a excentrickém vynálezci Fredrickovi, kteří prchají z Eeofolu před armádou ďáblů, perfektně zapadá do koloritu Heroes III. To ostatně podtrhuje i nová fantastická hudba, o kterou se postaral původní skladatel Paul Romero.

Nebál bych se říct, že z hlediska herních mechanismů je kampaň Forged in Fire ukázkou toho nejlepšího, co nesmrtelná tahovka dovede. Od zajímavých a okouzlující map, přes hojně využívané skriptování a čachry s vedlejšími úkoly, které vám odemykají zapovězené části scénářů a neutrálních objektů, až po megalomanské bitvy vyšších tisícovek jednotek.

zdroj: Vlastní

Chytrým využíváním questových bran se povedlo některé mapy vytvořit tak, že je můžete procházet i vícekrát různými způsoby. Například když si za zlato a suroviny odemknete pevnost nedaleko hradu, která umí vylepšovat jednotky a nemusíte tak líhně za peníze stavět v hradu, anebo si raději zpřístupníte bohaté údolí v horách, které navíc skrývá artefakt, co po vás chce jiný strážce a možná hlídá ještě chutnější odměnu.

Velmi šikovnou práci s editorem map občas doprovází možná zbytečně moc textu, to je ale zase vykoupeno krásnou, autentickou počítačovou animací na začátku a konci každého scénáře. Jen se připravte na to, že nová kampaň není pro zelenáče a i na nejlehčí obtížnost jde o velmi náročnou výzvu.

Tuhá výzva pro trpělivé

Některé souboje nelze vyhrát jinak než používáním pokročilejších a konkrétních taktik a kouzel, jindy zase disponujete armádou, kterou je nutné probít se ke konci scénáře s velmi omezeným počtem doplnění stavů jednotek, takže souboje musíte vyhrávat bez přílišných ztrát. Místy střety v novém „datadisku“ k Heroes III připomínají spíše šachy než epickou fantasy bitvu.

Připravte se taky na to, že nejde o žádné jednohubky a zahrajete si dokonce i na mapách větších než XL, které mohou zabrat klidně i měsíce herního času (a třeba deset hodin toho skutečného). O to víc potom možná zamrzí, když se uprostřed scénáře dostanete do situace, kdy ho už nemůžete vyhrát a musíte hrát od znova. Ale to není neduh ani tak nových map jako spíš celých Heroes III. Ostatně o tom už kdysi psal Vašek Pecháček.

Celkově je ale modifikace ve verzi 1.7 parádní. Nové jednotky jsou skvěle nápadité, fantastická příběhová kampaň představuje pořádnou výzvu a novinky skvěle zapadají do celkové nálady Heroes III. Osobně jsem rád, že mám zase tisíc nových důvodů se ke své milované tahovce vracet, zvlášť když přídavek ctí její odkaz a nejde o nějaké šílenosti bez špetky respektu k původnímu výtvarnému stylu. Hlavně máme před sebou další roky objevování nových strategií, kompletního překopání mety v multiplayeru a památných šarvátek s neokázalými jednotkami.

A já jen doufám, že autorský tým, který stojí za modifikací Horn of the Abyss, má na tabulích a v poznámkách nápady na další hrad, novou kampaň a příběhy. Protože se dosud předvedli se samými špičkovými rozšířeními, která čtvrt století starou tahovku nejenže udržují při životě a relevantní i dnes, ale vylepšují ji natolik, že ani po letech takřka nemá konkurenci.