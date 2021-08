Back 4 Blood - dojmy ze zombie akce, která měla vyjít v roce 2010

10. 8. 2021 18:00 | Dojmy z hraní | autor: Pavel Makal

Jak často jste si v posledních 12 letech přáli návrat značky Left 4 Dead? Někdo z vás musel tohle přání vyslovit 3x, protože se herní svět s beetlejuicovskou vervou rozhodl, že nám kooperativních stříleček narve do chřtánu hromadu. Ale protože zrovna značku Left 4 Dead drží v rukou Valve, tedy firma, která nevěří v číslo 3, museli na pomoc přispěchat autoři z Turtle Rock Studios, kteří mají na svědomí patnáct let starý první díl a rovnou si vymyslet alternativní název. Má ale v roce 2021 Back 4 Blood ještě čím ohromit?

Zkráceně řečeno, nemá. Ohromit rozhodně ne. Už po první herní seanci totiž vyplave na povrch velmi jednoduché poznání - střílení zombií je pořád fajn bezmyšlenkovitá zábava, Back 4 Blood ale nemá ani ždibíček čehokoli, co by jej povyšovalo na něco víc, než co jsme viděli před půldruhou dekádou. A v některých aspektech naopak ještě ztrácí.

Aktuálně proběhlá uzavřená beta (tedy, uzavřená, zjevně se do ní dostal kdokoli, kdo projevil aspoň minimální zájem, ale pro ty ostatní se ještě tento týden otevřou stavidla bez jakéhokoli omezení) poskytla relativně slušnou porci obsahu na to, abychom si o hře mohli udělat dobrý obrázek. Namísto standardního menu vás Back 4 Blood hodí do jakéhosi tábora přeživších, kde se můžete svobodně pohybovat a volit si z různých aktivit.

Ukecaná partička

Na výběr máte z několika postav, přičemž každá oplývá zvláštními schopnostmi, ale také charakterem, který se projevuje při vzájemných rozmluvách během kosení zástupů nemrtvých. Čas od času se scenáristům povede docela dobrý vtípek a obecně jsou svévolné slovní přestřelky mezi skupinkou hrdinů skvělým nápadem, musím se ale přiznat, že jsem jim v pozdějších fázích věnoval čím dál menší pozornost, zejména kvůli do běla rozžhaveným žhnoucím hlavním, dychtícím po hnijící potravě.

Chválu si rozhodně zaslouží slušně bohatý arzenál zbraní, které jsou jednak rozřazeny do různých stupňů kvality a také je můžete upravovat nejrůznějšími nástavci. Kromě palných zbraní se vám při nedostatku munice může hodit třeba velmi účinná hasičská sekyra, s níž je radost se ohánět především díky adaptivním triggerům na DualSense, které z každého záseku do lebeční dutiny dělají velmi "hands-on" zážitek. Samozřejmostí jsou pak granáty, zápalné lahve a různé pasti, s nimiž můžete do kosení davů vetknout trochu té taktiky. V herním prostředí není nouze o nejrůznější explozivní předměty, jimiž si lze zdánlivě bezvýchodnou situaci podstatně usnadnit.

Novinkou jsou také speciální karty, které mohou vaší postavě nebo celému týmu poskytnout nejrůznější bonusy. Systém jejich používání je ale z počátku poněkud krkolomný a nejasný, navíc se zdá, že spousta dostupných bonusů představuje jen velmi jemné, kosmetické zlepšení. Uvidíme, jak tomu bude v plné hře, ale přiznám se, že při hraní bety jsem si s pečlivou volbou karet nijak zvlášť nelámal hlavu a na úspěšný průchod to nemělo prakticky žádný vliv.

Do akce!

Jakmile opustíte bezpečné stěny, ocitnete se pod skoro neustálým náporem nemrtvých. Pozor byste si měli dávat zejména na hejna vran, jejichž vyplašením na sebe snesete hněv v podobě hordy hladovců. Back 4 Blood se pyšní skutečně velmi solidním počtem nepřátel, které umí v jeden okamžik vypustit na scénu, bohužel se mi opakovaně stávalo, že selhala umělá inteligence (nebo je to možná u tupých zombií úmysl) a zmatení nemrtví jen tak postávali a čekali na kulku z milosti. Pořád se ale bavíme jen o betě, tyhle mušky na fláku zezelenalého masa se ještě do vydání snad povede vychytat.

zdroj: Microsoft

O něco horší je to ale s variabilitou a atmosférou, tady totiž Back 4 Blood na plné čáře prohrává se svým letitým předchůdcem. Pokud jste někdy hráli Left 4 Dead, dáte mi jistě za pravdu, že ve vás hra dokázala vzbudit tísnivý strach, nehledě na to, že speciální nepřátelé, jako je Witch nebo Boomer, se navěky zapsali do pamětí hráčské generace. V nové hře nic takového nenajdete.

Samozřejmě i zde figurují speciální protivníci, kteří umí třeba plivat toxický chrchel, případně vás umlátit zduřelou končetinou. Dokonce narazíte i na obří dárečky, kteří připomínají bossfighty v některých bojovkých. Nicméně, nějaké oživení se v tomto případě nekoná a i tyto nepřátele likvidujete zcela stereotypně. Bohužel je hra ve svém jádru skutečně zcela tupou střílečkou, na které není ani špetička invence a hlavně - nezanechá ve vás nějaké výrazné vzpomínky na vypjaté situace.

Šedý průměr

Nechápejte mě ale špatně, věřím, že se najde obrovská skupina hráčů, kteří právě takovouhle kratochvíli hledají a uznávám, že otevřít dveře, na něž škrábe početný zástup zombií a nakrmit jejich odporné obličeje olovem z brokovnice má svůj půvab. Problém Back 4 Blood ale je, že nenabízí jediný důvod, proč si jej vybrat třeba místo Zombie Army 4: Dead War, které nabízí sexy prostředí zombifikované 3. říše, případně jej upřednostnit před chystaným Evil Dead: The Game, pyšnícím se aspoň kultovní filmovou licencí.

Na jednu stranu je skvělé, že autoři poskytují cross-platform multiplayer, a tak můžete hrát i s kamarády, kteří nezvolili stejné herní zařízení jako vy, nebo třeba ještě nepřešli na novou generaci konzolí. Zároveň je ale také smutnou pravdou, že Back 4 Blood nezaujme ani kdovíjak nádhernou grafikou nebo aspoň působivými efekty při porcování nepřátel, které by mu dalo punc nějaké větší uspokojivosti. Přitom už nyní hra podporuje technologii Nvidia DLSS.

Nechci autorům z Turtle Rock Studios věštit chmurnou budoucnost, ale zároveň si velmi dobře pamatuju, jaký průšvih byl jejich poslední kooperativní pokus jménem Evolve. A to prosím neotřelý koncept asymetrického multiplayeru lovců proti monstru představoval proti Back 4 Blood úplný festival nápaditosti. Mám neodbytný pocit, že Back 4 Blood velmi rychle zamíří do slev, pak do Game Passu a následně do zapomnění. Moc rád bych se mýlil.