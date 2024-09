Zážitky z Gamescomu: Remake prvního Broken Swordu vyjde rovnou v češtině

4. 9. 2024 9:00 | Preview | autor: Šárka Tmějová

Broken Sword: The Shadow of the Templars z roku 1996 patří k nejoceňovanějším kouskům v rámci žánru point-and-click adventur. Téměř třicet let stará hra o americkém turistovi, který se v Paříži společně s novinářkou zaplete do templářské konspirace, se už za pár týdnů dočká remaku s podtitulem Reforged. Moderní předělávku jsem měla možnost si krátce vyzkoušet na letošním Gamescomu a také si popovídat s jejím autorem Charlesem Cecilem.

„Odkud jste? Z Česka? To je skvělé, protože hru tady máme rovnou v češtině!“ uvítal mě Cecil na stánku s neskrývaným nadšením. „S lokalizacemi jsme trochu zápasili, nebylo jasné, jak je to přesně s právy, jestli náhodou nepatří Virginu (distribuční společnost, která vydávala původní Broken Sword, pozn. ed.), ale nakonec se nám u české verze povedlo spojit s původním překladatelem a ten potvrdil, že ji můžeme použít.“ Broken Sword – Shadow of the Templars: Reforged tak rovnou vyjde i s českými titulky.

zdroj: Revolution Software

Vzhledem k tomu, že první Broken Sword už jeden remaster, respektive Director’s Cut v průběhu let dostal, je nasnadě otázka, jestli populární adventura další moderní předělávku vůbec potřebuje. Charles Cecil mě ale ujistil, že zatímco tehdy se jen lehce zvyšovalo rozlišení textur, tentokrát hru Revolution Software renovoval hezky od podlahy a kreslilo v podstatě od znova. Hru si tentokrát budete moct vychutnat ve 4K, které má 54× víc pixelů než rozlišení prvního PlayStationu a 27× víc než tehdejší PC standard 640×480.

„Dá se říct, že někdy nejsme věrní původní hře, ale hlavně původnímu konceptu,“ vysvětluje Cecil. Tým naskenoval původní skeče tužkou a digitálně na ně kreslil nová pozadí. Některé ze zhruba stovky obrazovek se tak budou v určitých detailech lišit – třeba na scéně z muzea nahradí původní sochu egyptské bohyně sfinga z originálního nákresu. „Tehdy nás hodně tlačil čas, a tak jsme museli dělat kompromisy,“ vzpomíná autor hry na dobu před vydáním Broken Swordu.

„Ne že bychom tentokrát občas nějaký kompromis udělat nemuseli. Třeba když se původní nákres lišil u řešení nějaké hádanky, a ještě na danou věc odkazujeme v dabingu,“ odkazuje Cecil na tapisérii s jednorožcem, která na skeči zobrazuje rytíře na koni. V tomto případě zůstala ve hře jednorožčí varianta, aby to, co vidíte, sedělo k tomu, co George říká.

Původní nákres | zdroj: Revolution Software Verze z roku 1996 | zdroj: Revolution Software

Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged | zdroj: Revolution Software

V remaku ale bude původní hra stále přítomná a stisknutím jednoho tlačítka si budete moct kdykoliv připomenout, jak moc tehdejší grafika zestárla a v čem se obě verze liší. Možná byste přes nostalgické brýle přísahali, že rozdíl nemůže být tak zásadní – ale je.

Kromě grafiky zapracovali v Revolution Software i na uživatelském rozhraní a hodlá jít naproti lidem, kteří třeba ani klikací adventury nikdy nehráli nebo si chtějí vychutnat jen příběh. Ačkoliv se původní Broken Sword stal inspirací pro mnohé další žánrové zástupce, protože se zvládl zbavit seznamu sloves známého třeba z Monkey Islandu, Cecil uznává, že pro nováčky může být ovládání z devadesátých let nepřístupné.

„Dostanete ale na výběr. Spousta lidí naopak preferuje původní styl, a tak si můžete vybrat mezi tradičním přístupem, který vás tolik nepovede, a mezi novým příběhovým režimem, kde je víc nápověd,“ popisuje vývojář a vede mě do nastavení.

Snazší příběhový režim nabídne například zvýraznění aktivních prvků potřebných k řešení vábivým třpytem, stejně jako se některé prvky zneaktivní, když už by další interakce s nimi k ničemu novému nevedla. Stejně tak si můžete vybrat, jestli budete chtít nápovědu, a případně po jak dlouhé době vás hra má k řešení začít nabádat.

Broken Sword – Shadow of the Templars: Reforged vychází na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One a Switch 19. září. Kromě remaku první hry momentálně v Revolution Software vzniká také plnohodnotný šestý díl, Broken Sword – Parzival’s Stone, který by si na zoubek další konspiraci měl posvítit příští rok.