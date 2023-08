Chystá se pokračování série Broken Sword a remaster prvního dílu

24. 8. 2023 9:44 | Novinky | autor: Jan Slavík

Zlaté období klasických adventur pokračuje! Relativně nedávno si svůj (velmi povedený) návrat odbyl roztržitý pirát Guybrush, v přípravách na novou štaci si cvičí magii kouzelník Simon a tvůrci z britského studia Revolution Software včera na předváděčce Microsoftu v rámci letošního Gamescomu ohlásili, že se můžeme těšit i na nová dobrodružství amerického právníka George a francouzské novinářky Nico. Ano, znamená to přesně to, co si myslíte: Broken Sword se vrací!

A to hned ve dvou podobách. Jedna z nich bude plnohodnotný šestý díl Broken Sword: Parzival's Stone, který ikonickou dvojku protagonistů pošle na lov Svatého grálu, ale „ne toho, který čekáte“, jak tajemně doplňují tvůrci. Pátrání je zavede do francouzského městečka Montségur a překážet jim budou nejen zlovolní podnikatelé, vládní agentury a nacističtí lovci pokladů, ale nějakou roli bude hrát i kvantová mechanika.

O obsahu nebo příběhu hry toho o moc víc zatím nevíme, můžeme se proto bavit už jen o předvedené vizuální stránce. Parzival's Stone opouští hybridní grafiku předchozího dílu a vydá se do tří rozměrů, přičemž hra k pokrytí plně 3D scény používá ručně kreslené textury, čímž se snaží napodobit tradiční dvourozměrný vzhled. Tvůrci tomu přezdívají „Super 2D“. Puristé vyznávající čistě ruční práci z toho nejspíš u vytržení nebudou, ale, soudě dle kratičké ukázky (ke zhlédnutí výše), výsledné scény nepůsobí úplně zle.

Útok na druhé frontě pak provede Broken Sword: Shadow of the Templars: Reforged, remaster prvního dílu. Nostalgické posezení v pařížské kavárně, kterým to všechno začalo, si tentokrát budeme moci vychutnat ve 4K a nepůjde o žádný podivný upscaling, tvůrci překreslili všechny assety hry do moderního rozlišení. Z části ručně a z části jim s tím pomohla AI.

Šéf studia Charles Cecil se přitom nechal slyšet, že pokud bude mít obecenstvo o remaster zájem, autoři pak stejnou technikou zmodernizují i dvojku. Krom nové grafiky bychom se ale měli dočkat i velmi drobných změn v příběhu a postavách, aby hra vyhovovala současnému společenskému vnímání.

Staronový Broken Sword vyjde z počátku příštího roku na PC, konzole i mobily, plnohodnotné pokračování pak někdy později, ale nic přesnějšího tvůrci zatím neoznámili.