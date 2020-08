Vláda je stresující. V Crusader Kings 3 se váš král upije, ubičuje nebo usouloží

4. 8. 2020 18:00 | autor: Václav Pecháček

Od doby, co jsem naposledy psal o Crusader Kings 3, již uplynulo hodně vody, což je příhodné, protože se můžeme vykoupat v úplné záplavě nových informací o pravděpodobně nejočekávanějším středověkém simulátoru vraždění nemluvňat roku 2020.

Protože Crusader Kings vždycky byli spíš RPG maskované jako velkolepá strategie, vývojáři kladou největší důraz na postavy. Nezajímá je ani tak anglické hospodářství či porodnost, ale spíš osobnost krále Viléma Dobyvatele se vším, co k ní patří.

A k osobnosti krále nutně musí patřit stres, protože ne nadarmo se říká, že nejtěžší pokrývkou hlavy je koruna. Panovat není snadné a na každého konkrétního vladaře čekají rozdílné překážky – a rozdílné způsoby, jak se s nimi vyrovnat.

Jak si poradit s tlakem

Dejme tomu, že takovému dobrotivému, citlivému knížeti Václavovi by se strašně moc hodilo, kdyby zlikvidoval svého ambiciózního bratra Boleslava. Byl by to logický, vypočítavý krok, kterým by si zachránil kejhák – jenže soucitnému Vaškovi by z bratrovraždy hrůzou zešedly vlasy a dost možná by se zhroutil. Naopak krvežíznivému Boleslavovi by nějaké to píchnutí do bráchy spánek nekazilo, ale jeho bezcitnost zase způsobí, že ho poddaní nebudou mít tolik rádi.

zdroj: Paradox Interactive

No ale dobře, řekněme, že se Václav pochlapí, zavolá si na pomoc Jindřicha Ptáčníka a společně Bolka oběsí na nejbližší osice. Kníže s hrůzou sleduje, jak jeho malý bráška naposledy kope nožičkami, jeho stres se raketovou rychlostí zvětšuje, a pokud přeleze jistou hranici, nastává psychologická krize.

Můžete ji ignorovat, ale riskujete, že všechno bude jenom horší a král vám do pár let zešílí nebo se zabije. Druhou možností je s tím něco dělat. Nábožensky založené postavy se například můžou začít bičovat, aby flagelantstvím ulevily černému svědomí. Jiný vládce utopí svoje dumky žalky v alkoholu, další si zajde do nevěstince, některému bude třeba k vybití stačit jen to, že před celým dvorem příšerně seřve podřízeného lorda.

zdroj: Paradox Interactive

Jak vidno, všechny způsoby, jak si se stresem poradit, s sebou nesou jisté riziko a úplně nesvědčí úspěšným mezilidským vztahům ani zdraví (rány od biče se zanítí, játra selžou, o pohlavních nemocech ani nemluvě). Svědčí ovšem realistickému ztvárnění historie, protože ta je plná bláznů a kruťasů na trůnech, plná lidí, kteří se s osobními traumaty vyrovnávali pěkně zvrácenými způsoby jen proto, že mohli.

A to všechno má samozřejmě svou roli i z hlediska hratelnosti. Už nebude tak snadné činit čistě logická rozhodnutí, jakým v Crusader Kings může být právě vražda nepohodlného dítěte, a jisté archetypy, například všemi nenávidění sadističtí psychopaté, získají výhodu oproti dušínovským svatouškům.

Genetika

Jak říká lidová moudrost, nezáleží na tom, jaký je člověk uvnitř, ale jak působí zvenčí. Krása hýbe světem. A proto si Crusader Kings 3 daleko víc pohrávají s detailní genetikou, abyste si mohli vytvořit tu nejnádhernější rodovou linii pod sluncem!

Nebo abyste si kvůli pomořanským državám vzali přihlouplou vévodkyni, která dalším patnácti generacím nadělí zaječí pysk.

Genetika v akci | zdroj: Paradox Interactive

Genetika funguje daleko podrobněji než ve dvojce, kde mimino zkrátka po jednom z rodičů zdědilo nos, po jenom oči a tak dále. Tady už podobu nosu ovlivňuje deset různých faktorů a geny starších generací v rodině zůstávají, i když se dominantně neprojevily v té současné. Blonďatá babička, černovlasí rodiče, blonďaté mimino, však to znáte… Nebo že by s tím měl něco společného slámovlasý nejlepší přítel vaší ženy?

Mimochodem, pokud máte o takové věci zájem, podívejte se, jak vypadají portréty lidí nakažených některou z odporných středověkých chorob. Ale varuju vás: Není to pěkné pokoukání.

Feudální právo

A teď něco pro středověké juristy mezi vámi. Ve feudální společnosti věci nutně nemusely fungovat „imperiálně“, totiž že panovník přikáže a jeho poddaní automaticky poslechnou. Lenní pán s podřízenými barony a hrabaty uzavíral pomyslnou smlouvu. A v Crusader Kings 3 ji uzavírá doslova.

zdroj: Paradox Interactive

Slabého vazala můžete coby král držet pěkně zkrátka a brát si od něj většinu peněz, co ze sedláků ve své državě vytříská, protože jak se může bránit? Naopak velicí mocipáni už za každý ústupek vaší autoritě budou něco chtít. Požadujete od nich víc vojáků pro svoje dobyvačné výpady? Fajn, ale zaručte jim místo ve své královské radě. Nebo právo razit mince. Nebo záruku, že se je nepokusíte konvertovat na svou víru. A tak dále.

Nový systém by mohl být zajímavým oživením individuálních feudálních vztahů, minimálně v porovnání s minulým dílem, kde jste svoje požadavky stanovovali plošně pro celé široké skupiny vazalů, což znemožňovalo detailnější správu jednotlivých leníků. Na druhou stranu si umím představit, že pokud budu jako byzantský císař vyjednávat individuální kontrakt se stovkami různých baronů, asi mi z toho pukne hlava.

Ale co, existují přece východiska. Jak nás učí moudří švédští vývojáři, v případě stresu sáhněte po flašce, biči nebo prostitutce.