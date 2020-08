V Praze vzniká ambiciózní MMORPG Archgate pro VR

6. 8. 2020 17:30 | autor: Pavel Makal

Přestože se pozornost většiny hráčů upírá logicky k těm nejzvučnějším jménům, v ústraní vzniká množství zajímavých projektů, které by si tu pozornost mnohdy zasloužily spíše. To platí i pro tuzemský Archgate: Pride and Accomplishment, o němž jste, troufám si tvrdit, ještě neslyšeli. Přesto je to dost možná nejambicióznější projekt, který u nás momentálně vzniká.

Jedná se totiž, považte, o MMORPG, ovšem pro VR. Tím ale jeho zvláštnosti nekončí. Hru totiž nebudete sledovat z pohledu vlastních očí, jak je pro VR typické, ale z pohledu třetí osoby. To má zajistit komfort i při delších herních seancích. Svět bude z pohledu hráče zmenšen, nebude tak docházet k nepřirozenému zrychlování. Otáčení bude probíhat po výsečích, k soubojům bude docházet v optimální optické vzdálenosti.

Autoři využívají VR technologii, ale nenechávají ji omezovat herní zážitek a dle svých slov jí nedovolují činit kompromisy v designu. Žádné teleportování na předpřipravené body a podobné VR libůstky, svého hrdinu budete mít plně pod kontrolou za pomoci gamepadu.

Podobně nekompromisní jsou vývojáři i v dalších aspektech. Ve svém manifestu odsuzují moderní monetizační praktiky. Archgate bude k dispozici za pevně stanovené předplatné a žádné loot boxy ani pay-to-win mechanismy nečekejte. Naopak, podle všeho mají autoři v plánu relativně hardcore zážitek ze staré školy.

Odpovídají tomu slova o soubojovém systému ve stylu Dark Souls, o questech, které nebudou instancované, takže o ně budete muset soupeřit s ostatními hráči, a velkém vlivu profesionálních Game Masterů, kteří mají zážitky pro hráče upravovat v reálném čase.

Samotný svět bude vytvářen ručně s důrazem na absenci hluchých a zbytečných míst. Bude rozdělen na různě nebezpečné zóny, takže začátečníci nebudou ihned konfrontováni s nefér konkurencí, na druhou stranu chtějí autoři podpořit vznik malých vedlejších povolání, například průvodců, kteří vám pomohou v cestě neznámým a nebezpečným terénem, kde může hrozit i permanentní smrt.

Podobný způsob vydělávání peněz je v moderních MMO prakticky nevídaný, uvidíme ale, nakolik budou mít hráči chuť (a motivaci) provádět ostatní místo vlastních heroických skutků. Ostatně, těch bude skutečně zapotřebí, protože autoři počítají s tím, že některé události, které posunou stav světa dál, budou vyžadovat odvahu hráčů riskovat vše a potenciálně o vše přijít.

Tím ale výčet originálních prvků nekončí, Archgate také nabídne několik dostupných politických systémů, které budou hráči moci podporovat nebo svrhnout. Pokud se stanete dostatečně oblíbenými, třeba vás ostatní vyberou do volené funkce. Kromě toho vám hra umožní vybudovat si v určených zónách vlastní obydlí, ať už hovoříme o útulném domečku, nebo čarodějnické věži. V neposlední řadě stojí za zmínku i crafting, který nebude zdaleka pro každého a řemeslní mistři si budou na výrobě předmětů moci postavit celou živnost.

zdroj: Samdosoft

Zní vám to celé až příliš dobře? Mně taky. Autoři celou hru chtějí pojmout jako platformu pro tvůrce obsahu a do jisté míry jako reality show, kterou budete moci sledovat bez vlastního zapojení. Hra klade velký důraz na individualitu, hráči budou vlastnit unikátní předměty, Archgate poběží na single-shardové serverové struktuře.

Mezi velká lákadla autoři počítají i grafiku a celkové zpracování, které počítá se zmenšeným světem, takže by hráč měl mít dojem, že ovládá 35cm akční figurku. Tento „efekt bonsaje“, jak jej vývojáři nazývají, jednak působí velmi roztomile, jednak ale dává řadu možností i při výrobě 3D tisknutého merche.

Na titulu pracuje studio Samdosoft, jehož primárním zaměřením je právě virtuální realita. Kromě herního projektu Archgate v jeho portfoliu figuruje i průmyslový nástroj Perspective Trace. Tento plugin do systému SAP taktéž počítá s využitím virtuální reality.

Vývoj Archgate trvá už tři roky, v budoucnu autoři počítají s crowdfundingovou kampaní na Kickstarteru. Momentálně tým čítá deset vývojářů (a psa). Za zmínku stojí jeho spolupráce s Univerzitou Karlovou i zapojení Jakuba Gemrota, kterého můžete znát díky projektům Attentat 1942 a Svoboda 1945. Na Archgate pracuje jako programátor umělé inteligence.

V tuto chvíli není jasné, kolik času bude projekt ještě potřebovat pro své dokončení. Předpokládáme, že první indicie stran časového harmonogramu dostaneme se spuštěním crowdfundingu. O hře vás ale samozřejmě budeme i nadále informovat, má totiž zjevný potenciál stát se něčím skutečně mimořádným.